Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.

Poczta Polska: nie można wyrejestrować odbiorników w zwykłym piśmie. Trzeba wypełnić formularz

Poczty Polskiej S.A. (do której kompetencji należy ściąganie abonamentu RTV) wezwała przez swoje Centrum Obsługi Finansowej obywatela do zapłaty ponad 2200 zł zaległych opłat abonamentowych z odsetkami za lata 2019- 2024 r. r. W 2025 r. Poczta Polska wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024. A następnie wyegzekwowano te pieniądze z kosztami egzekucyjnymi z rachunków bankowych obywatela.



W sprawie niekwestionowane było, że obywatel miał zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne. Jednak pełnomocnik obywatela wnosił o umorzenie sprawy, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w piśmie do Poczty Polskiej z 2016 r.



Jednak zdaniem Poczty Polskiej nie można wyrejestrować telewizora, czy radioodbiornika zwykłym pismem. Trzeba posłużyć się formularzem, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Rozporządzenie to zawiera m.in. przepisy zobowiązujące abonenta do zgłaszania w placówkach Poczty Polskiej zmian formalno-prawnych mających wpływ na zgłoszoną rejestrację odbiorników (zmianę danych czy wyrejestrowanie odbiorników).



Poczta Polska wskazała także na wyrok WSA w Gliwicach z 26 sierpnia 2021 r. sygn. akt I SA/GI 769/21 i wyrok NSA z 9 stycznia 2020 r. sygn. akt II FSK 429/18). W tych wyrokach sądy wskazywały na obowiązek zgłaszania zmian w tym wyrejestrowania odbiorników w placówkach pocztowych na ustalonych w rozporządzeniu formularzach.

Zdaniem Poczty Polskiej w tej sprawie nie doszło do skutecznego wyrejestrowania odbiorników, a zatem obywatel nadal miał obowiązek płacenia opłat abonamentowych.



Obywatel wniósł skargę do WSA, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu.

Do sprawy przed WSA przystąpił też Rzecznik Praw Obywatelskich

Pismem z 23 marca 2026 r. do sprawy wstąpił Rzecznik Praw Obywatelskich domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia Poczty Polskiej.



RPO wskazał, że w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uregulowano - w sposób niejednoznaczny - także procedurę wyrejestrowania, to istnieją podstawy do stwierdzenia, że możemy mieć do czynienia z wykroczeniem poza zakres delegacji ustawowej, a jeżeli tak, to przepisy te są niezgodne z Konstytucją.



Rzecznik uważa, że wątpliwe jest uznanie (na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r.), że przesłanie przez obywatela pisma, w którym jasno komunikuje, że chce dokonać wyrejestrowania odbiorników, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.



Na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r.: „O zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik niezwłocznie powiadamia operatora wyznaczonego przez:

1) złożenie, w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, zgłoszenia wypełnionego w części dotyczącej zmiany danych, wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika;

2) przesłanie przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia.”

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nie jest do końca jasne, czy na podstawie § 11 Rozporządzenia za dopuszczalne należy uznać dokonanie przez obywatela zawiadomienia o zaprzestaniu używania odbiorników w formie przesyłki listownej (obok procedury osobistego stawiennictwa w celu złożenia zgłoszenia oraz procedury z wykorzystaniem strony internetowej operatora).

A w związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, § 11 pkt 2 ww. rozporządzenia – zdaniem RPO – przepis ten powinien być intepretowany na korzyść obywateli i bez nadmiernego formalizmu. Ustawodawca powinien - zdaniem Rzecznika - zapewnić różne możliwości dokonania zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika, w szczególności mając na uwadze, że nie każdy obywatel może osobiście stawić się w placówce operatora oraz nie każdy ma możliwość dostępu i obsługi Internetu.

W opinii RPO jeżeli przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne i nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa - to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu prawnego.

Obowiązek stosowania formularza do wyrejestrowania odbiorników narusza zasady konstytucyjne. Wyrok WSA i argumentacja sądu

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie Poczty Polskiej.



Zdaniem WSA Poczta Polska nieprawidłowo oceniła pismo obywatela z 2016 r., w którym domagał się wyrejestrowania odbiornika. Sąd wskazał, że na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r. obowiązek niezwłocznego powiadomienia Poczty Polskiej o zaprzestaniu używania odbiorników. obywatel może wykonać także za pośrednictwem poczty albo z wykorzystaniem strony internetowej.



W opinii WSA w Gliwicach nie można uznać, że brak wypełnienia formularza (określonego w ww. rozporządzeniu z 2013 r. - przypisek Autora) i przesłanie ww. zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w tym przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel (Poczta Polska - przypisek Autora) otrzymuje tego rodzaju oświadczenie winien podjąć stosowne kroki tj. uznając że jest to wystarczające – zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę (i/lub zmienić dane adresowe), bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel (Poczta Polska - przypisek Autora) ma zatem, działając jako organ, umożliwić zwłaszcza osobom starszym możliwość wypełnienia formalnych obowiązków nałożonych na niego.

WSA w Gliwicach podzielił też pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że ww. rozporządzenie z 2013 r. w zakresie dotyczącym problematyki wyrejestrowania odbiorników oraz określenia wzorów zawiadomień narusza art. 6 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.



Zdaniem WSA: (…) w ramach tego upoważnienia nie mieści się już wyrejestrowanie odbiornika. Można rzec, że "ustawa nie wspomina o wyrejestrowaniu". Ponadto z całą pewnością pod pojęciem warunków trybu i rejestracji (jak również wyrejestrowania) nie mieści się określanie jakichkolwiek wzorów formularzy, w tym w szczególności dotyczących powiadomienia o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników.



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w uzasadnieniu omawianego wyroku stwierdził ponadto, że okoliczność, że obywatel nie zakomunikował o chęci wyrejestrowania odbiornika na urzędowym formularzu, ale informował Pocztę Polską S.A. o chęci wyrejestrowania takiego odbiornika pismem - nie zwalniało Poczty Polskiej z podjęcia stosowych czynności celem wyjaśnienia istotnych w tej sprawie okoliczności. Poczta Polska powinna poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności mając na uwadze konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego.

Jednocześnie WSA zobowiązał Pocztę Polską, by przy ponownym rozpoznaniu tej sprawy uwzględniła wykładnię zaprezentowaną w uzasadnieniu omawianego wyroku.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 marca 2026 r. – sygn. I SA/Gl 1514/25.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - Dz.U. 2013 poz. 1676.

- Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.