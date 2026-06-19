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Ceny paliwa w piątek, 19 czerwca. Ile kierowcy zapłacą dzisiaj za litr benzyny lub oleju napędowego?

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19 czerwca 2026, 07:30
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paliwo tankowanie ceny maksymalne piątek 19 czerwca
Ceny paliwa w piątek, 19 czerwca. Ile kierowcy zapłacą dzisiaj za litr benzyny lub oleju napędowego?
Shutterstock

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Minister energii zdecydował o wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w piątek 19 czerwca. Ile kierowcy zapłacą dzisiaj za paliwo na stacjach benzynowych?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w piątek 19 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne paliw na piątek. Dzisiaj ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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  • 6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;
  • 6,66 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,17 zł za 1 litr;
  • 6,20 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,74 zł za 1 litr.

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Jak zmieniły się ceny benzyny i oleju napędowego w piątek?

W piątek paliwo znowu staniało. Dzisiaj, w porównaniu do czwartku, maksymalne ceny detaliczne obu rodzaj rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, są niższe o 6 gr na litrze.

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Także olej napędowy jest tańszy. W piątek maksymalna cena detaliczna diesla na stacjach benzynowych w Polsce spadła aż o 16 gr na litrze.

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Czy to ostatnie dni rządowego programu CPN?

W ramach obowiązującego od marca programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Mechanizm maksymalnych cen paliw na stacjach benzynowych, wyznaczanych przez ministra energii, będzie funkcjonował do końca czerwca.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 18 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 619)
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Źródło: INFOR
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