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Cena benzyny i oleju napędowego w poniedziałek. Podajemy ceny paliw na 22 czerwca

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22 czerwca 2026, 07:25
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Shutterstock

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Jakie ceny paliw obowiązują dzisiaj na stacjach benzynowych? Minister energii podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego. Ile kierowcy zapłacą za paliwo w poniedziałek?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w poniedziałek 22 czerwca

Dzisiaj ceny detaliczne na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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  • 5,94 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,50 zł za 1 litr;
  • 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;
  • 6,12 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

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To ostatnie dni programu Ceny Paliw Niżej

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej (CPN) rząd czasowo obniżył VAT i akcyzę na paliwa, ograniczając wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. W ten sposób złagodzone zostały skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran. Obecnie rząd wycofuje się z tego programu ze względu na jego ogromne koszty.

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Rząd nie przedłużył obniżki akcyzy na paliwa, pozostawił jedynie przepisy wydłużające obowiązywanie niższych stawek VAT. Do 30 czerwca będą obowiązywały ceny maksymalne wyznaczane codziennie przez ministra energii z uwzględnieniem jedynie niższej stawki VAT. Miłosz Motyka zapewnia, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą „kilkugroszowe”.

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Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 19 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 627)
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Źródło: INFOR
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