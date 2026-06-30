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Centralny Rejestr Umów rusza 1 lipca 2026 r. Dla kogo będzie obowiązkowy? Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak założyć konto i przeglądać informacje o umowach

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30 czerwca 2026, 13:44
Centralny Rejestr Umów JSFP
Centralny Rejestr Umów rusza 1 lipca 2026 r. Dla kogo będzie obowiązkowy? Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak założyć konto i przeglądać informacje o umowach

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Ministerstwo Finansów informuje, że 1 lipca 2026 r. wejdą w życie przepisy: zmieniające ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP). Tego samego dnia na kontach użytkowników CRU JSFP pojawią się funkcjonalności tego systemu umożliwiające realizację obowiązku ustawowego w zakresie udostępniania i aktualizacji informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (jsfp). Również 1 lipca br zostanie uruchomiona strona internetowa, na której będzie zapewniony dostęp publiczny do informacji o umowach udostępnionych przez jsfp.

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Czym jest Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP)

Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, to zestawienie wybranych informacji o umowach zawartych przez jednostki tworzące sektor finansów publicznych lub na ich rzecz. Rejestr ten będzie od 1 lipca 2026 r. prowadzony w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez jednostki podległe Ministrowi Finansów i Gospodarki.

Zasadniczym celem tego rejestru jest realizacja zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dlatego każdemu zostanie zapewniony dostęp do informacji o umowach opublikowanych w tym narzędziu. Publiczny charakter tego rejestru zapewni większą kontrolę społeczną nad wydatkami realizowanymi przez jednostki sektora finansów publicznych, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia zaufania do sposobu zarządzania środkami publicznymi.

Organem zapewniającym funkcjonowanie systemu Centralnego Rejestru Umów JSFP, jest Minister Finansów i Gospodarki.Ale za udostępnianie informacji o umowach w tym systemie odpowiedzialni są kierownicy jednostek sektora finansów publicznych.

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Dla kogo CRU JSFP jest obowiązkowy

Obowiązek udostępniania informacji o umowach w Centralnym Rejestrze Umów JSFP, co do zasady będzie dotyczył wszystkich jednostek, które tworzą sektor finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. Jednak przepisy dotyczące tego rejestru przewidują wyłączenia podmiotowe.

W szczególności na podstawie art. 34a ustawy o finansach publicznych (wchodzi w życie 1 lipca 2026 r.):

Ust. 1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych ma obowiązek udostępniać i aktualizować w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem Umów JSFP”, informacje o umowie zawartej przez jednostkę sektora finansów publicznych lub na jej rzecz, jeżeli umowa ta spełnia łącznie następujące warunki:
- stanowi zamówienie w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.);
- została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej.
Ust. 2. Jeżeli umowa została zawarta na rzecz jednostki sektora finansów publicznych, obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje kierownik jednostki, na rzecz której zawarto tę umowę.
Ust. 3. W przypadku gdy umowa została zawarta na rzecz wielu jednostek sektora finansów publicznych, obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonują kierownicy jednostek, na rzecz których zawarto umowę, w zakresie, w jakim informacje o umowie odnoszą się do poszczególnych jednostek, których są kierownikami.
Ust. 4. W przypadku umowy zawartej przez organ władzy publicznej lub na jego rzecz obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje kierownik jednostki obsługującej ten organ, przy czym przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Ust. 5. W Centralnym Rejestrze Umów JSFP nie zamieszcza się informacji o umowie:
1) zawartej przez:
a) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne, lub na ich rzecz,
b) placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej lub na jej rzecz,
c) jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub na jej rzecz;
2) o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
3) dotyczącej zamówień, o których mowa w art. 14 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
4) dotyczącej czynności operacyjno-rozpoznawczych finansowanych z funduszu operacyjnego i podejmowanych przez jednostki uprawnione na podstawie odrębnych ustaw;
5) w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa lub której udostępnienie, uwzględniając w szczególności możliwość agregacji tych informacji, może zagrażać interesom państwa albo wywrzeć niekorzystny wpływ w zakresie bezpieczeństwa lub obronności, w tym w zakresie:
a) zabezpieczenia granicy państwowej,
b) zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa i bezpieczeństwa gazowego państwa w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
c) bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

6) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zamieszczanej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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Ust. 6. Kierownik jednostki może udostępniać i aktualizować w Centralnym Rejestrze Umów JSFP również informacje o umowie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, niespełniającej warunku określonego w ust. 1 pkt 2.

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Ust. 7. W Centralnym Rejestrze Umów JSFP udostępnia się i aktualizuje następujące informacje o umowie:
1) numer umowy – o ile taki numer nadano;
2) datę zawarcia umowy;
3) okres, na jaki umowa została zawarta;
4) oznaczenie stron umowy;
5) wskazanie przedmiotu umowy;
6) wartość umowy;
7) wskazanie, czy umowa jest finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2–3;
8) status umowy i dzień zakończenia obowiązywania umowy;
9) podstawę prawną nieudostępnienia informacji o umowie oraz organ lub osobę, które dokonały wyłączenia jawności danej informacji – w przypadku, o którym mowa w ust. 8;
10) podstawę dokonania aktualizacji informacji określonych w pkt 1–9, o ile dokonano takiej aktualizacji.

Ust. 8. W Centralnym Rejestrze Umów JSFP nie udostępnia się informacji o umowie, co do których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2–2b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Ust. 9. W Centralnym Rejestrze Umów JSFP mogą być udostępniane i aktualizowane informacje o umowie inne niż określone w ust. 7, niestanowiące danych osobowych.

Ust. 10. Informacje o umowie udostępnia się i aktualizuje w Centralnym Rejestrze Umów JSFP bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni odpowiednio od dnia zawarcia umowy lub zaistnienia zmiany informacji o umowie, przy czym do tego terminu nie wlicza się dni, w których wystąpiła awaria, o której mowa w art. 34b ust. 2.

Bezpłatne narzędzie dla jednostek sektora finansów publicznych

Ministerstwo Finansów informuje, że system CRU JSFP od1 kwietnia 2026 r. został nieodpłatnie udostępniony każdemu pracownikowi jsfp, który zawnioskował o założenie konta w tym systemie. System ten dostępny jest po wpisaniu w pasku adresowym dowolnej przeglądarki internetowej adresu:https://jsfp.rejestrumow.gov.pl.

Logowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia się osoby fizycznej w ramach jednej zdostępnych opcji udostępnionych w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej.

Konto w systemie CRU JSFP powinna mieć każda jsfp:
- zawierająca umowy objęte obowiązkiem CRU JSFP lub
- na rzecz której zawierane są umowy objęte obowiązkiem CRU JSFP.

Chodzi o umowy, które:
- spełniają definicję zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
- zostaną zawarte od 1 lipca 2026 r. w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej albo innej formie szczególnej – w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że na koncie danej jsfp w systemie CRU JSFP powinny być rejestrowane tylko te umowy, które:
- obciążą plan finansowy/budżet danej jednostki (dotyczy umów z odpłatnością pieniężną) albo
- stanowią inną formę kosztu danej jednostki (dotyczy umów z odpłatnością barterową).

Co jeżeli jsfp nie ma jeszcze konta?

Ministerstwo Finansów informuje, że jeżeli dana jsfp jeszcze nie ma konta w systemie CRU JSFP, powinna jak najszybciej o nie zawnioskować.
O konto jsfp może wnioskować:
- kierownik jednostki albo
- reprezentant kierownika jednostki.

Wnioski o konta w tym systemie składane są wyłącznie z wykorzystaniem funkcjonalności tego systemu. Dlatego osoba wnioskująca o takie konto:
- powinna wejść na stronę :https://jsfp.rejestrumow.gov.pl,
- zalogować się po uprzednim uwierzytelnieniu sięw ramach jednej z dostępnych opcji udostępnionych w Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej,
- wypełnić i wysłać Wniosek o założenie konta JSFP (linki do instrukcji wideo w tym zakresie: https://www.youtube.com/watch?v=ae_imZYMCVA&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=DoWSI9bteWQ&t=6s),
- poczekać na weryfikację przesłanego wniosku przez przedstawiciela Ministra Finansów iGospodarki.

Co potrzeba do założenia konta JSFP?

Przed wysłaniem wniosku o założenie konta JSFP w systemie CRU JSFP należy:
1) ustalić kto w danej jednostce jest kierownikiem jednostki w rozumieniu art. 53 ustawy o finansach publicznych,
2) ustalić:
- numer REGON i oficjalny adres mailowy jednostki, której będzie dotyczył wniosek,
- służbowy adres e-mail osoby składającej wniosek,
- adres strony internetowej jednostki (najlepiej wskazać adres strony BIP jednostki),
- opcjonalnie ustalić numer telefonu, który będzie służył do kontaktów w zakresie systemu CRU JSFP,

3) przygotować oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego:
- powołanie na kierownika jednostki,
- możliwość reprezentowania kierownika jednostki – tylko wtedy, gdy wniosek ozałożenie konta jsfp będzie składał reprezentant.

Ważne

Rekomendacja treści dokumentu dla reprezentanta kierownika jednostki znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/najczesciej-zadawane-pytania2 w sekcjiDokumenty dołączane do wniosków.

Ważne

Ministerstwo Finansów podkreśla, że oba ww. dokumenty muszą:
1) mieć postać elektroniczną,
2) być:
- oryginałami albo
- kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem może dokonać pracownik jednostki uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

Aby elektronicznie potwierdzić dokument elektroniczny (plik) za zgodność z oryginałem, należy do podpisać:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- podpisem zaufanym, albo
- podpisem osobistym.

3) być zanonimizowane do niezbędnego minimum pod względem zawartych w nich danych osobowych

4) zapewnić brak blokady dostarczania na adresy pracowników danej jednostki wiadomości przesyłanych z adresu: rejestrumow@mf.gov.pl.

Jak założyć konto użytkownika systemu?

O konta użytkowników tego systemu wnioskują bezpośrednio pracownicy jsfp. Konta użytkownika nie może założyć inna osoba.

Wnioski o konto użytkownika systemu CRU JSFP składane są wyłącznie z wykorzystaniem funkcjonalności tego systemu. Dlatego osoba wnioskująca o takie konto:
- powinna wejść na stronę: https://jsfp.rejestrumow.gov.pl,
- zalogować się po uprzednim uwierzytelnieniu się w ramach jednej z dostępnych opcji udostępnionych Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej (link otwiera nowe okno),
- wypełnić i wysłać Wniosek o założenie konta użytkownika lub nadanie uprawnień ( Link do instrukcji wideo w zakresie:https://www.youtube.com/watch?v=bEKgWgoHuDs&t=18s),
- poczekać na weryfikację przesłanego wniosku przez użytkownika w jednostce, który posiada uprawnienia administratora jsfp.

Co jeste potrzebne do założenia konta użytkownika?

Przed wysłaniem wniosku o założenie konta użytkownika w systemie CRU JSFP należy ustalić:

1) jakie uprawnienia powinien dany użytkownik posiadać:

W systemie CRU JSFP użytkownik może posiadać role:
- Administrator JSFP– rola obejmująca zakres uprawnień pozwalających na zarządzanie organizacyjne kontem jsfp, w tym użytkownikami i uprawnieniami użytkowników,
- Wprowadzający– rola obejmująca zakres uprawnień pozwalających na wprowadzanie i aktualizowanie informacji o umowach bez możliwości udostępniania tych informacji,
- Publikujący– rola obejmująca zakres uprawnień pozwalających na udostępnianie informacji o umowach zarówno z poziomu systemu CRU JSFP, jak i przez API z poziomu systemu zintegrowanego z systemem CRU JSFP;

2) numer REGON jednostki, na której koncie użytkownik chce wykonywać czynności,

3) służbowy adres e-mail osoby składającej wniosek,

4) zapewnić brak blokady dostarczania na adresy pracownika wiadomości przesyłanych z adresu:rejestrumow@mf.gov.pl.

Gdzie można przeglądać udostępnione w CRU JSFP informacje o umowach?

Wyszukiwanie i przeglądanie udostępnionych przez jsfp informacji o umowach będzie możliwe po wejściu na stronę :https://rejestrumow.gov.pl – adres będzie dostępny od 1 lipca 2026 r.

Ważne

W systemie CRU JSFP będą publikowane informacje o umowach zawartych od 1 lipca 2026 r.Na udostępnianie informacji o umowach jsfp mają 30 dni od daty zawarta umowy albo daty zaistnienia przyczyny aktualizacji umów. Dlatego w pierwszych dniach funkcjonowania Centralnego Rejestru Umów JSFP może nie być dostępnych informacji o dużej liczbie umów.

Pytania

Ministerstwo Finansów informuje, że pytania merytoryczne dotyczące Centralnego Rejestru Umów JSFP, jak i pytania czy problemy techniczne związane z funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie ten rejestr można wysyłać na adres:
- wsparcie.cru.jsfp@mf.gov.pl– dotyczy zgłoszeń pracowników jsfp lub integratorów z jsfp;
- pomoc.cru@mf.gov.pl– dotyczy zgłoszeń integratorów spoza jsfp oraz zgłoszeń obywateli zainteresowanych udostępnionymi informacjami o umowach.

System obsługi zgłoszeń wysyła potwierdzenia rejestracji zgłoszeń.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Na stronie Ministerstwa Finansów publikowane są najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące Centralnego Rejestru Umów JSFP. Przedstawiamy kilka wybranych.

Czy spółki komunalne prawa handlowego typu SIM/TBS podległe, gdzie organem założycielskim są gminy, podlegają obowiązkom związanym z CRU JSFP?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Spółki prawa handlowego nie należą do jednostek tworzących sektor finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. A zatem nie dotyczy ich obowiązek związanych z Centralnym Rejestrem Umów JSFP.

Przykład: Minister Finansów i Gospodarki sprawuje nadzór właścicielski nad Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., w której całość udziałów należy do Skarb Państwa - Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Spółka ta zgodnie z art. 4 ustawy o finansach publicznych jest zobowiązana do stosowania przepisów tej ustawy w zakresie, w jakim wykorzystuje środki publiczne. Warto jednak podkreślić, że z uwagi na fakt, że nie należy ona do sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych. Spółka ta bowiem jest spółką prawa handlowego, a te formy prawne podmiotów są wyłączone z zakresu art. 9 tej ustawy. Stąd spółki tej nie dotyczą przepisy ustawy o finansach publicznych odnoszące się do Centralnego Rejestru Umów JSFP.

Ustawodawca już w pierwotnym brzmieniu przepisów odnoszących się do tego obowiązku założył bowiem, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie jednostek sektora finansów publicznych, a zatem wyłącznie tych podmiotów, które mieszczą się w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Czy szkoła ponadpodstawowa, której organem prowadzącym jest powiat ma obowiązek prowadzenia CRU JSFP od 1 lipca 2026 r.?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Jeżeli szkoła:
- jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych,
- ma plan finansowy/budżet, który będzie obciążany zobowiązaniami wynikającymi z zawierania umów, których dotyczy obowiązek wynikający z Centralnego Rejestru Umów JSFP,
to będzie zobowiązana do udostępniania informacji o umowach w ramach systemu CRU JSFP.

Czy Domy Pomocy Społecznej są objęte CRU JSFP?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Jeżeli dany Dom Pomocy Społecznej:
- jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy o finansach publicznych,
- ma plan finansowy/budżet, który będzie obciążany zobowiązaniami wynikającymi z zawierania umów, których dotyczy obowiązek wynikający z Centralnego Rejestru Umów JSFP,
to będzie zobowiązany do udostępniania informacji o umowach w ramach systemu CRU JSFP.

Co powinno być w treści upoważnienia reprezentanta kierownika jednostki?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Rekomendujemy aby:
- w podstawie wydania upoważnianie uwzględnić art. 34b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.),
- w treści upoważnienia zostało zawarte sformułowanie:
Upoważniam Imię Nazwisko – stanowisko służbowe do złożenia wniosku o założenie dla Nazwa Jednostki konta jednostki sektora finansów publicznych w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, aktualizacji danych zawartych w tym wniosku i zarządzania tym kontem, w tym do wyznaczania użytkowników tego konta oraz udostępniania informacji o umowach zawartych od dnia 1 lipca 2026 r. i ich aktualizacji.

Czy jest określony druk pełnomocnictwa (upoważnienia)?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Nie ma obowiązującego druku upoważnienia. Rekomendujemy jednak, aby:
- w podstawie wydania upoważnianie uwzględnić art. 34b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.),
- w treści upoważnienia zostały zawarte sformułowania:
Upoważniam Imię Nazwisko – stanowisko służbowe do złożenia wniosku o założenie dla Nazwa Jednostki konta jednostki sektora finansów publicznych w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, aktualizacji danych zawartych w tym wniosku i zarządzania tym kontem, w tym do wyznaczania użytkowników tego konta oraz udostępniania informacji o umowach zawartych od dnia 1 lipca 2026 r. i ich aktualizacji.

Czy wystarczy skan powołania kierownika jednostki?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak, wystarczy kopia (skan) powołania kierownika jednostki, ale musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą jednego z trzech podpisów:
- kwalifikowany podpis elektroniczny albo
- podpis zaufany, albo
- podpis osobisty.
Chociaż potwierdzenia za zgodność z oryginałem może dokonać każda osoba. Rekomendujemy, aby na potrzeby CRU JSFP potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonywała osoba występująca z wnioskiem o założenie konta jednostki.

Czy w przypadków Gminy, do wniosku o konto wystarczy zaświadczenie o wyborów na burmistrza wydane przez Komisje Wyborczą plus pełnomocnictwo sporządzone przez nas?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Tak, wystarczy zaświadczenia komisji wyborczej i pełnomocnictwo dla reprezentanta wydane przez kierownika jednostki. Należy jedynie pamiętać, aby oba te dokumenty zostały opatrzone z jednym z trzech podpisów elektronicznych:
- kwalifikowany podpis elektroniczny albo
- podpis zaufany, albo
- podpis osobisty.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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