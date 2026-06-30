Ceny benzyny i oleju napędowego we wtorek, 30 czerwca. Koniec programu CPN – czy od 1 lipca paliwo zdrożeje?
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Minister energii opublikował obwieszczenie w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych. We wtorek kończy się rządowy program CPN. Ile zapłacimy dzisiaj, 30 czerwca, za litr benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego? Czy koniec programu spowoduje radykalny wzrost cen paliw?
Jakie ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego we wtorek
Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na wtorek, 30 czerwca. Ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły dzisiaj przekroczyć:
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- 6,00 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,56 zł za 1 litr;
- 6,68 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr;
- 6,19 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,73 zł za 1 litr.
We wtorek na stacjach benzynowych cena maksymalna benzyny spadła o 2 grosze za litr. Dotyczy to zarówno benzyny 95, jak i benzyny 98.
A co z maksymalną ceną detaliczną oleju napędowego? Dzisiaj maksymalna cena detaliczna diesla zwiększyła się o 2 grosze za litr.
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To już koniec programu Ceny Paliw Niżej
Rząd w programie CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działał równolegle z obniżką podatków. Ceny maksymalne paliw ciekłych ustalał minister energii.
Program CPN kończy się 30 czerwca. Od 1 lipca ceny paliw na stacjach najprawdopodobniej wzrosną - eksperci przewidują, że może to być nawet 60 groszy za litr. Przypomnijmy, że Miłosz Motyka zapewniał, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób - różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN mają być „kilkugroszowe”.
Podstawa prawna:
- obwieszczenie Ministra Energii z 29 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 644)
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