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Milcząca zgoda w 17 ustawach. Prezydent podpisał przepisy upraszczające procedury administracyjne

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30 czerwca 2026, 12:24
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
urzędniczka przyjmuje klientkę w biurze, podbija pieczęcią decyzję
Urząd nie odpisał w terminie? Znaczy, że uwzględnił Twój wniosek milczącą zgodą
Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę rozszerzającą zakres milczącej zgody w administracji. Od grudnia 2026 r. w 17 różnych sprawach brak odpowiedzi urzędu w terminie będzie oznaczał automatyczne pozytywne załatwienie wniosku. Dotyczy to m.in. umorzenia zaległości podatkowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zezwoleń na imprezy masowe czy przedłużenia licencji na zbieranie odpadów.

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Co to jest milcząca zgoda?

Milcząca zgoda to zasada, według której brak reakcji urzędu w określonym terminie oznacza automatyczne zaakceptowanie wniosku. Jeśli organ administracji nie wyda decyzji ani postanowienia w ustawowym czasie – sprawa zostaje załatwiona na korzyść wnioskodawcy.

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Dotychczas milcząca zgoda działała tylko w wybranych procedurach. Nowa ustawa z 11 czerwca 2026 r. rozszerza tę zasadę na 17 ustaw i dziesiątki różnych spraw administracyjnych.

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Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przewidywany termin to 1 grudnia 2026 r.; ewentualnie, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi już w lipcu, to wówczas będzie to 1 stycznia 2026 r.

Ważne

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

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W jakich sprawach zadziała milcząca zgoda? 17 zmian w ustawach [Pełna lista]

Nowe przepisy wprowadzają automatyczne załatwienie sprawy w następujących przypadkach:

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1. Sprzedaż alkoholu – opinia gminy (30 dni)

  • Czego dotyczy: Opinia gminnej komisji ds. alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
  • Termin: 30 dni od żądania
  • Efekt: Brak opinii = pozytywna opinia
  • Podstawa: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi

2. Ulgi i zwolnienia od podatku rolnego (60 dni)

  • Czego dotyczy: Wniosek o zastosowanie ulg i zwolnień od podatku rolnego
  • Termin: 60 dni od złożenia wniosku
  • Efekt: Brak decyzji = pełne uwzględnienie wniosku

3. Umorzenie zaległości podatkowych do kwoty minimalnego wynagrodzenia (60 dni)

  • Czego dotyczy: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
  • Limit: Do wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym u jednego organu dla danego podatku
  • Termin: 60 dni
  • Efekt: Automatyczne umorzenie zgodnie z wnioskiem
  • Podstawa: Ordynacja podatkowa
  • Uwaga: Ustawa przewiduje ograniczenia w stosowaniu tej zasady

4. Rekultywacja gruntów – opinie organów (30 dni)

  • Czego dotyczy: Opinie do decyzji o kierunku rekultywacji lub uznaniu rekultywacji za zakończoną
  • Termin: 30 dni
  • Efekt: Brak opinii = brak zastrzeżeń
  • Podstawa: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

5. Pojazd uprzywilejowany – ratownictwo (60 dni)

  • Czego dotyczy: Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na używanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ratowaniu życia/zdrowia
  • Termin: 60 dni
  • Efekt: Automatyczne wydanie zezwolenia
  • Podstawa: Prawo o ruchu drogowym

6. Transport – przewozy regularne (30 dni)

  • Czego dotyczy: Uzgodnienia organów do zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne
  • Termin: 30 dni
  • Efekt: Milczące uzgodnienie
  • Podstawa: Ustawa o transporcie drogowym

7. Wpis zabytkowego pojazdu do rejestru (90 dni)

  • Czego dotyczy: Wpis pojazdu z wojewódzkiej ewidencji zabytków do rejestru
  • Termin: 90 dni
  • Efekt: Automatyczny wpis
  • Podstawa: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – aktualizacja (90 dni)

  • Czego dotyczy: Potwierdzenie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia
  • Termin: 90 dni
  • Efekt: Milczące potwierdzenie aktualności
  • Podstawa: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

9. Zezwolenie na imprezę masową (termin ustawowy)

  • Czego dotyczy: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
  • Termin: Określony w ustawie
  • Efekt: Automatyczne wydanie zezwolenia na warunkach określonych we wniosku i załącznikach
  • Podstawa: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

10. Rejestr dostawców usług płatniczych (4 miesiące)

  • Czego dotyczy: Wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku lub rejestru małych instytucji płatniczych
  • Termin: 4 miesiące
  • Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
  • Organ: KNF

11. Rejestr biur usług płatniczych (45 dni)

  • Czego dotyczy: Wpis do rejestru biur usług płatniczych
  • Termin: 45 dni
  • Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
  • Organ: KNF

12. Przedłużenie zezwolenia na odpady (60 dni)

  • Czego dotyczy: Przedłużenie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  • Termin: 60 dni
  • Efekt: Automatyczne przedłużenie na okres wskazany we wniosku (max. do 10 lat od wydania pierwotnego zezwolenia)
  • Podstawa: Ustawa o odpadach

13. Rejestr działalności na rzecz spółek/trustów (45 dni)

  • Czego dotyczy: Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
  • Termin: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)
  • Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
  • Podstawa: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

14. Rejestr przedsiębiorców lombardowych (45 dni)

  • Czego dotyczy: Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową
  • Termin: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)
  • Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
  • Organ: KNF

15. Zgoda na umorzenie należności samorządowych (14 dni)

  • Czego dotyczy: Zgoda przewodniczącego zarządu JST na umorzenie podatków i opłat stanowiących dochody JST
  • Termin: 14 dni
  • Efekt: Milcząca zgoda
  • Podstawa: Ustawa o dochodach JST

16. Opłata skarbowa

  • Dostosowanie przepisów o opłacie skarbowej do spraw załatwianych milcząco

17. Szczególne rozwiązania powodziowe

  • Zmiany w ustawie o usuwaniu skutków powodzi

Dla kogo są nowe przepisy o załatwianiu spraw administracyjnych milczącą zgodą?

Nowe regulacje dotyczą:

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  • Przedsiębiorców – szczególnie w branży transportowej, odpadowej, organizacji wydarzeń, sprzedaży alkoholu, usług płatniczych,
  • Rolników – ulgi podatkowe,
  • Podatników – umorzenia małych zaległości,
  • Organizacji pozarządowych i firm eventowych – imprezy masowe,
  • Jednostek samorządu terytorialnego – procedury uzgodnień.

Opłata skarbowa – kiedy zapłacić przy sprawie załatwianej milczącą zgodą?

Ustawa precyzuje: w sprawach załatwionych milcząco dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zezwolenia następuje w dniu milczącego załatwienia sprawy. To ten dzień decyduje o terminie zapłaty opłaty skarbowej.

Milcząca zgoda podpisana przez prezydenta - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy milcząca zgoda dotyczy wszystkich spraw podatkowych?

Nie. W przypadku umorzenia zaległości podatkowych limit to wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku, u jednego organu, dla danego podatku. Ustawa przewiduje też dodatkowe ograniczenia.

Co zrobić, gdy urząd nie odpowie w terminie?

Sprawa zostanie załatwiona automatycznie na Twoją korzyść. Nie musisz składać dodatkowych pism – działa zasada milczącej zgody.

Czy to dotyczy spraw rozpoczętych przed grudniem 2026?

Nie. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem ustawy w życie stosuje się dotychczasowe przepisy.

Od kiedy dokładnie obowiązują nowe zasady?

Najprawdopodobniej od 1 grudnia 2026 r. (pierwszy dzień miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy). Jeżeli ustawa nie pojawi się do końca czerwca w Dzienniku Ustaw, to będzie to już 1 stycznia 2026 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

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Źródło: INFOR
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