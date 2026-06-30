Urząd nie odpisał w terminie? Znaczy, że uwzględnił Twój wniosek milczącą zgodą

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę rozszerzającą zakres milczącej zgody w administracji. Od grudnia 2026 r. w 17 różnych sprawach brak odpowiedzi urzędu w terminie będzie oznaczał automatyczne pozytywne załatwienie wniosku. Dotyczy to m.in. umorzenia zaległości podatkowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zezwoleń na imprezy masowe czy przedłużenia licencji na zbieranie odpadów.

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Co to jest milcząca zgoda?

Milcząca zgoda to zasada, według której brak reakcji urzędu w określonym terminie oznacza automatyczne zaakceptowanie wniosku. Jeśli organ administracji nie wyda decyzji ani postanowienia w ustawowym czasie – sprawa zostaje załatwiona na korzyść wnioskodawcy.

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Dotychczas milcząca zgoda działała tylko w wybranych procedurach. Nowa ustawa z 11 czerwca 2026 r. rozszerza tę zasadę na 17 ustaw i dziesiątki różnych spraw administracyjnych.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przewidywany termin to 1 grudnia 2026 r.; ewentualnie, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi już w lipcu, to wówczas będzie to 1 stycznia 2026 r.

Ważne Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

W jakich sprawach zadziała milcząca zgoda? 17 zmian w ustawach [Pełna lista]

Nowe przepisy wprowadzają automatyczne załatwienie sprawy w następujących przypadkach:

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1. Sprzedaż alkoholu – opinia gminy (30 dni)

Czego dotyczy : Opinia gminnej komisji ds. alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży

: Opinia gminnej komisji ds. alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży Termin : 30 dni od żądania

: 30 dni od żądania Efekt : Brak opinii = pozytywna opinia

: Brak opinii = pozytywna opinia Podstawa: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi

2. Ulgi i zwolnienia od podatku rolnego (60 dni)

Czego dotyczy : Wniosek o zastosowanie ulg i zwolnień od podatku rolnego

: Wniosek o zastosowanie ulg i zwolnień od podatku rolnego Termin : 60 dni od złożenia wniosku

: 60 dni od złożenia wniosku Efekt: Brak decyzji = pełne uwzględnienie wniosku

3. Umorzenie zaległości podatkowych do kwoty minimalnego wynagrodzenia (60 dni)

Czego dotyczy : Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Limit : Do wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym u jednego organu dla danego podatku

: Do wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym u jednego organu dla danego podatku Termin : 60 dni

: 60 dni Efekt : Automatyczne umorzenie zgodnie z wnioskiem

: Automatyczne umorzenie zgodnie z wnioskiem Podstawa : Ordynacja podatkowa

: Ordynacja podatkowa Uwaga: Ustawa przewiduje ograniczenia w stosowaniu tej zasady

4. Rekultywacja gruntów – opinie organów (30 dni)

Czego dotyczy : Opinie do decyzji o kierunku rekultywacji lub uznaniu rekultywacji za zakończoną

: Opinie do decyzji o kierunku rekultywacji lub uznaniu rekultywacji za zakończoną Termin : 30 dni

: 30 dni Efekt : Brak opinii = brak zastrzeżeń

: Brak opinii = brak zastrzeżeń Podstawa: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

5. Pojazd uprzywilejowany – ratownictwo (60 dni)

Czego dotyczy : Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na używanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ratowaniu życia/zdrowia

: Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na używanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ratowaniu życia/zdrowia Termin : 60 dni

: 60 dni Efekt : Automatyczne wydanie zezwolenia

: Automatyczne wydanie zezwolenia Podstawa: Prawo o ruchu drogowym

6. Transport – przewozy regularne (30 dni)

Czego dotyczy : Uzgodnienia organów do zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne

: Uzgodnienia organów do zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne Termin : 30 dni

: 30 dni Efekt : Milczące uzgodnienie

: Milczące uzgodnienie Podstawa: Ustawa o transporcie drogowym

7. Wpis zabytkowego pojazdu do rejestru (90 dni)

Czego dotyczy : Wpis pojazdu z wojewódzkiej ewidencji zabytków do rejestru

: Wpis pojazdu z wojewódzkiej ewidencji zabytków do rejestru Termin : 90 dni

: 90 dni Efekt : Automatyczny wpis

: Automatyczny wpis Podstawa: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – aktualizacja (90 dni)

Czego dotyczy : Potwierdzenie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia

: Potwierdzenie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia Termin : 90 dni

: 90 dni Efekt : Milczące potwierdzenie aktualności

: Milczące potwierdzenie aktualności Podstawa: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

9. Zezwolenie na imprezę masową (termin ustawowy)

Czego dotyczy : Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Termin : Określony w ustawie

: Określony w ustawie Efekt : Automatyczne wydanie zezwolenia na warunkach określonych we wniosku i załącznikach

: Automatyczne wydanie zezwolenia na warunkach określonych we wniosku i załącznikach Podstawa: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

10. Rejestr dostawców usług płatniczych (4 miesiące)

Czego dotyczy : Wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku lub rejestru małych instytucji płatniczych

: Wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku lub rejestru małych instytucji płatniczych Termin : 4 miesiące

: 4 miesiące Efekt : Automatyczne rozpoczęcie działalności

: Automatyczne rozpoczęcie działalności Organ: KNF

11. Rejestr biur usług płatniczych (45 dni)

Czego dotyczy : Wpis do rejestru biur usług płatniczych

: Wpis do rejestru biur usług płatniczych Termin : 45 dni

: 45 dni Efekt : Automatyczne rozpoczęcie działalności

: Automatyczne rozpoczęcie działalności Organ: KNF

12. Przedłużenie zezwolenia na odpady (60 dni)

Czego dotyczy : Przedłużenie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

: Przedłużenie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów Termin : 60 dni

: 60 dni Efekt : Automatyczne przedłużenie na okres wskazany we wniosku (max. do 10 lat od wydania pierwotnego zezwolenia)

: Automatyczne przedłużenie na okres wskazany we wniosku (max. do 10 lat od wydania pierwotnego zezwolenia) Podstawa: Ustawa o odpadach

13. Rejestr działalności na rzecz spółek/trustów (45 dni)

Czego dotyczy : Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

: Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów Termin : 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)

: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni) Efekt : Automatyczne rozpoczęcie działalności

: Automatyczne rozpoczęcie działalności Podstawa: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

14. Rejestr przedsiębiorców lombardowych (45 dni)

Czego dotyczy : Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową

: Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową Termin : 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)

: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni) Efekt : Automatyczne rozpoczęcie działalności

: Automatyczne rozpoczęcie działalności Organ: KNF

15. Zgoda na umorzenie należności samorządowych (14 dni)

Czego dotyczy : Zgoda przewodniczącego zarządu JST na umorzenie podatków i opłat stanowiących dochody JST

: Zgoda przewodniczącego zarządu JST na umorzenie podatków i opłat stanowiących dochody JST Termin : 14 dni

: 14 dni Efekt : Milcząca zgoda

: Milcząca zgoda Podstawa: Ustawa o dochodach JST

16. Opłata skarbowa

Dostosowanie przepisów o opłacie skarbowej do spraw załatwianych milcząco

17. Szczególne rozwiązania powodziowe

Zmiany w ustawie o usuwaniu skutków powodzi

Dla kogo są nowe przepisy o załatwianiu spraw administracyjnych milczącą zgodą?

Nowe regulacje dotyczą:

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Przedsiębiorców – szczególnie w branży transportowej, odpadowej, organizacji wydarzeń, sprzedaży alkoholu, usług płatniczych,

– szczególnie w branży transportowej, odpadowej, organizacji wydarzeń, sprzedaży alkoholu, usług płatniczych, Rolników – ulgi podatkowe,

– ulgi podatkowe, Podatników – umorzenia małych zaległości,

– umorzenia małych zaległości, Organizacji pozarządowych i firm eventowych – imprezy masowe,

– imprezy masowe, Jednostek samorządu terytorialnego – procedury uzgodnień.

Opłata skarbowa – kiedy zapłacić przy sprawie załatwianej milczącą zgodą?

Ustawa precyzuje: w sprawach załatwionych milcząco dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zezwolenia następuje w dniu milczącego załatwienia sprawy. To ten dzień decyduje o terminie zapłaty opłaty skarbowej.

Milcząca zgoda podpisana przez prezydenta - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy milcząca zgoda dotyczy wszystkich spraw podatkowych?

Nie. W przypadku umorzenia zaległości podatkowych limit to wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku, u jednego organu, dla danego podatku. Ustawa przewiduje też dodatkowe ograniczenia.

Co zrobić, gdy urząd nie odpowie w terminie?

Sprawa zostanie załatwiona automatycznie na Twoją korzyść. Nie musisz składać dodatkowych pism – działa zasada milczącej zgody.

Czy to dotyczy spraw rozpoczętych przed grudniem 2026?

Nie. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem ustawy w życie stosuje się dotychczasowe przepisy.

Od kiedy dokładnie obowiązują nowe zasady?

Najprawdopodobniej od 1 grudnia 2026 r. (pierwszy dzień miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy). Jeżeli ustawa nie pojawi się do końca czerwca w Dzienniku Ustaw, to będzie to już 1 stycznia 2026 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP