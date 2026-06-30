Urząd nie odpisał w terminie? Znaczy, że uwzględnił Twój wniosek milczącą zgodą

Milcząca zgoda w 17 ustawach. Prezydent podpisał przepisy upraszczające procedury administracyjne
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Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę rozszerzającą zakres milczącej zgody w administracji. Od grudnia 2026 r. w 17 różnych sprawach brak odpowiedzi urzędu w terminie będzie oznaczał automatyczne pozytywne załatwienie wniosku. Dotyczy to m.in. umorzenia zaległości podatkowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia, zezwoleń na imprezy masowe czy przedłużenia licencji na zbieranie odpadów.
- Co to jest milcząca zgoda?
- Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?
- W jakich sprawach zadziała milcząca zgoda? 17 zmian w ustawach [Pełna lista]
- Dla kogo są nowe przepisy o załatwianiu spraw administracyjnych milczącą zgodą?
- Opłata skarbowa – kiedy zapłacić przy sprawie załatwianej milczącą zgodą?
- Milcząca zgoda podpisana przez prezydenta - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)
Co to jest milcząca zgoda?
Milcząca zgoda to zasada, według której brak reakcji urzędu w określonym terminie oznacza automatyczne zaakceptowanie wniosku. Jeśli organ administracji nie wyda decyzji ani postanowienia w ustawowym czasie – sprawa zostaje załatwiona na korzyść wnioskodawcy.
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Dotychczas milcząca zgoda działała tylko w wybranych procedurach. Nowa ustawa z 11 czerwca 2026 r. rozszerza tę zasadę na 17 ustaw i dziesiątki różnych spraw administracyjnych.
Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?
Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przewidywany termin to 1 grudnia 2026 r.; ewentualnie, jeżeli publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi już w lipcu, to wówczas będzie to 1 stycznia 2026 r.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
W jakich sprawach zadziała milcząca zgoda? 17 zmian w ustawach [Pełna lista]
Nowe przepisy wprowadzają automatyczne załatwienie sprawy w następujących przypadkach:
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1. Sprzedaż alkoholu – opinia gminy (30 dni)
- Czego dotyczy: Opinia gminnej komisji ds. alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
- Termin: 30 dni od żądania
- Efekt: Brak opinii = pozytywna opinia
- Podstawa: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi
2. Ulgi i zwolnienia od podatku rolnego (60 dni)
- Czego dotyczy: Wniosek o zastosowanie ulg i zwolnień od podatku rolnego
- Termin: 60 dni od złożenia wniosku
- Efekt: Brak decyzji = pełne uwzględnienie wniosku
3. Umorzenie zaległości podatkowych do kwoty minimalnego wynagrodzenia (60 dni)
- Czego dotyczy: Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
- Limit: Do wysokości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym u jednego organu dla danego podatku
- Termin: 60 dni
- Efekt: Automatyczne umorzenie zgodnie z wnioskiem
- Podstawa: Ordynacja podatkowa
- Uwaga: Ustawa przewiduje ograniczenia w stosowaniu tej zasady
4. Rekultywacja gruntów – opinie organów (30 dni)
- Czego dotyczy: Opinie do decyzji o kierunku rekultywacji lub uznaniu rekultywacji za zakończoną
- Termin: 30 dni
- Efekt: Brak opinii = brak zastrzeżeń
- Podstawa: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
5. Pojazd uprzywilejowany – ratownictwo (60 dni)
- Czego dotyczy: Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na używanie pojazdu jako uprzywilejowanego w ratowaniu życia/zdrowia
- Termin: 60 dni
- Efekt: Automatyczne wydanie zezwolenia
- Podstawa: Prawo o ruchu drogowym
6. Transport – przewozy regularne (30 dni)
- Czego dotyczy: Uzgodnienia organów do zezwoleń na przewozy regularne i przewozy regularne specjalne
- Termin: 30 dni
- Efekt: Milczące uzgodnienie
- Podstawa: Ustawa o transporcie drogowym
7. Wpis zabytkowego pojazdu do rejestru (90 dni)
- Czego dotyczy: Wpis pojazdu z wojewódzkiej ewidencji zabytków do rejestru
- Termin: 90 dni
- Efekt: Automatyczny wpis
- Podstawa: Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
8. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – aktualizacja (90 dni)
- Czego dotyczy: Potwierdzenie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia
- Termin: 90 dni
- Efekt: Milczące potwierdzenie aktualności
- Podstawa: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku
9. Zezwolenie na imprezę masową (termin ustawowy)
- Czego dotyczy: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
- Termin: Określony w ustawie
- Efekt: Automatyczne wydanie zezwolenia na warunkach określonych we wniosku i załącznikach
- Podstawa: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
10. Rejestr dostawców usług płatniczych (4 miesiące)
- Czego dotyczy: Wpis do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku lub rejestru małych instytucji płatniczych
- Termin: 4 miesiące
- Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
- Organ: KNF
11. Rejestr biur usług płatniczych (45 dni)
- Czego dotyczy: Wpis do rejestru biur usług płatniczych
- Termin: 45 dni
- Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
- Organ: KNF
12. Przedłużenie zezwolenia na odpady (60 dni)
- Czego dotyczy: Przedłużenie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
- Termin: 60 dni
- Efekt: Automatyczne przedłużenie na okres wskazany we wniosku (max. do 10 lat od wydania pierwotnego zezwolenia)
- Podstawa: Ustawa o odpadach
13. Rejestr działalności na rzecz spółek/trustów (45 dni)
- Czego dotyczy: Wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
- Termin: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)
- Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
- Podstawa: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
14. Rejestr przedsiębiorców lombardowych (45 dni)
- Czego dotyczy: Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową
- Termin: 45 dni (przy braku wpisu/decyzji w ciągu 14 dni)
- Efekt: Automatyczne rozpoczęcie działalności
- Organ: KNF
15. Zgoda na umorzenie należności samorządowych (14 dni)
- Czego dotyczy: Zgoda przewodniczącego zarządu JST na umorzenie podatków i opłat stanowiących dochody JST
- Termin: 14 dni
- Efekt: Milcząca zgoda
- Podstawa: Ustawa o dochodach JST
16. Opłata skarbowa
- Dostosowanie przepisów o opłacie skarbowej do spraw załatwianych milcząco
17. Szczególne rozwiązania powodziowe
- Zmiany w ustawie o usuwaniu skutków powodzi
Dla kogo są nowe przepisy o załatwianiu spraw administracyjnych milczącą zgodą?
Nowe regulacje dotyczą:
- Przedsiębiorców – szczególnie w branży transportowej, odpadowej, organizacji wydarzeń, sprzedaży alkoholu, usług płatniczych,
- Rolników – ulgi podatkowe,
- Podatników – umorzenia małych zaległości,
- Organizacji pozarządowych i firm eventowych – imprezy masowe,
- Jednostek samorządu terytorialnego – procedury uzgodnień.
Opłata skarbowa – kiedy zapłacić przy sprawie załatwianej milczącą zgodą?
Ustawa precyzuje: w sprawach załatwionych milcząco dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zezwolenia następuje w dniu milczącego załatwienia sprawy. To ten dzień decyduje o terminie zapłaty opłaty skarbowej.
Milcząca zgoda podpisana przez prezydenta - najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)
Czy milcząca zgoda dotyczy wszystkich spraw podatkowych?
Nie. W przypadku umorzenia zaległości podatkowych limit to wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku, u jednego organu, dla danego podatku. Ustawa przewiduje też dodatkowe ograniczenia.
Co zrobić, gdy urząd nie odpowie w terminie?
Sprawa zostanie załatwiona automatycznie na Twoją korzyść. Nie musisz składać dodatkowych pism – działa zasada milczącej zgody.
Czy to dotyczy spraw rozpoczętych przed grudniem 2026?
Nie. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem ustawy w życie stosuje się dotychczasowe przepisy.
Od kiedy dokładnie obowiązują nowe zasady?
Najprawdopodobniej od 1 grudnia 2026 r. (pierwszy dzień miesiąca po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy). Jeżeli ustawa nie pojawi się do końca czerwca w Dzienniku Ustaw, to będzie to już 1 stycznia 2026 r.
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP
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