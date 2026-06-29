Wkrótce rusza nabór wniosków o świadczenie Dobry start. Wyprawka szkolna w wysokości 300 zł przysługuje na dzieci uczące się w szkole, a wsparcie należy się niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca

Od 1 lipca 2026 roku ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie Dobry start na rok szkolny 2026/2027. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada 2026 roku.

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Dobry start to jednorazowa zapomoga w wysokości 300 zł (stąd popularna nazwa 300 plus). Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Środki mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z nowym rokiem szkolnym, takich jak zakup podręczników, przyborów czy wyposażenia szkolnego.

Zapomoga Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie obejmuje również studentów.

Warunki uzyskania wyprawki szkolnej

Świadczenie Dobry start można otrzymać na uczniów do 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, wyprawka przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

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Największą zaletą programu jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że wsparcie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

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Nie tylko ojciec i matka mogą złożyć wniosek o 300 plus

Do złożenia wniosku o 300 plus uprawnieni są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Warto wyjaśnić, że opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Wniosek o wyprawkę szkolną można złożyć online

Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie korzystając z czterech dostępnych kanałów online:

• platforma eZUS (PUE ZUS),

(PUE ZUS), • aplikacja mobilna mZUS ,

, • portal Emp@tia ,

, • bankowość elektroniczna.

Status wniosku można sprawdzić na platformie PUE/eZUS i w aplikacji mZUS, a ponadto można też sprawdzić informacje o przyznanym świadczeniu, terminie wypłaty i wysokości świadczenia. Jeśli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, ZUS kontaktuje się z rodzicami za pomocą PUE/eZUS.