Od 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Kto otrzyma 300 plus?
REKLAMA
REKLAMA
Wkrótce rusza nabór wniosków o świadczenie Dobry start. Wyprawka szkolna w wysokości 300 zł przysługuje na dzieci uczące się w szkole, a wsparcie należy się niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.
- Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca
- Warunki uzyskania wyprawki szkolnej
- Nie tylko ojciec i matka mogą złożyć wniosek o 300 plus
- Wniosek o wyprawkę szkolną można złożyć online
Wnioski o świadczenie Dobry Start od 1 lipca
Od 1 lipca 2026 roku ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie Dobry start na rok szkolny 2026/2027. Termin składania dokumentów upływa 30 listopada 2026 roku.
REKLAMA
REKLAMA
Dobry start to jednorazowa zapomoga w wysokości 300 zł (stąd popularna nazwa 300 plus). Świadczenie przysługuje na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Środki mają pomóc w pokryciu kosztów związanych z nowym rokiem szkolnym, takich jak zakup podręczników, przyborów czy wyposażenia szkolnego.
Zapomoga Dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie obejmuje również studentów.
Warunki uzyskania wyprawki szkolnej
Świadczenie Dobry start można otrzymać na uczniów do 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, wyprawka przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
REKLAMA
Największą zaletą programu jest brak kryterium dochodowego. Oznacza to, że wsparcie przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.
Nie tylko ojciec i matka mogą złożyć wniosek o 300 plus
Do złożenia wniosku o 300 plus uprawnieni są matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Warto wyjaśnić, że opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Wniosek o wyprawkę szkolną można złożyć online
Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie korzystając z czterech dostępnych kanałów online:
- • platforma eZUS (PUE ZUS),
- • aplikacja mobilna mZUS,
- • portal Emp@tia,
- • bankowość elektroniczna.
Status wniosku można sprawdzić na platformie PUE/eZUS i w aplikacji mZUS, a ponadto można też sprawdzić informacje o przyznanym świadczeniu, terminie wypłaty i wysokości świadczenia. Jeśli wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień, ZUS kontaktuje się z rodzicami za pomocą PUE/eZUS.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA