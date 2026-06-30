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Zadatek nie chroni tak jak sobie wyobrażamy [Przykład]

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30 czerwca 2026, 13:10
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Zadatek nie chroni tak jak sobie wyobrażamy [Przykład]
Zadatek nie chroni tak jak sobie wyobrażamy [Przykład]
Shutterstock

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Wyobrażamy sobie zadatek (np 40 000 zł) w ten sposób, że zatrzymamy go (40 000 zł), gdy druga strona nie dotrzyma umowy (np. kupna mieszkania). Jeżeli to my daliśmy 40 000 zł zadatku, to otrzymamy 80 000 zł. W praktyce to tak nie działa, gdyż po prostu zwraca się zadatek, gdy zachodzą obiektywne przeszkody zawarcia umowy np. kupna mieszkania.

Podstawa prawna dla zadatku

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Podstawa prawna

Art. 394. KC

§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Zadatek jako instytucja prawa cywilnego

Zadatek to instytucja prawna uregulowana w art. 394 Kodeksu cywilnego, której podstawowym celem jest zabezpieczenie stron umowy przed jej niewykonaniem. Stanowi on formę zryczałtowanego odszkodowania i dyscyplinuje strony do sfinalizowania transakcji.

Uprawnienia w razie niewykonania umowy: Jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy, druga strona ma prawo odstąpić od niej bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takiej sytuacji może ona zachować otrzymany zadatek, a jeśli sama go wpłaciła, może żądać od drugiej strony kwoty dwukrotnie wyższej.

Jednak zadatek powinien zostać zwrócony (a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej wygasa) w trzech konkretnych przypadkach:

    • Gdy doszło do rozwiązania umowy przez strony.
    • Gdy niewykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.
    • Gdy za niewykonanie umowy odpowiadają obie strony.

Przy ocenie, czy zadatek powinien zostać zatrzymany, czy zwrócony, Sąd bada, czy strony dochowały należytej staranności (zgodnie z art. 472 k.c.)

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Przy ocenie, czy zadatek powinien zostać zatrzymany, czy zwrócony, Sąd bada, czy strony dochowały należytej staranności (zgodnie z art. 472 k.c.)

Nie wyszło z zadatkiem przykład

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Przykład

Oto dane dotyczące wyroku opisanego w źródłach:

Sygnatura akt: I C 210/22,.

Data wydania wyroku: 18 listopada 2022 roku,.

Sędzia: Sławomir Splitt (Przewodniczący).

Wyrok został wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny

W sprawie tej nabywcy nieruchomości dowiedzieli się, że okres spłaty pierwszego zobowiązania (pożyczki) wydłużył się o 5 lat. W treści umowy pożyczki termin spłaty był określony na dzień 2 marca 2022 roku, a w systemie informatycznym banku widniał natomiast termin spłaty zarejestrowany do dnia 2 marca 2027 roku. Ich zdaniem powodowało to, że nie mogą z przyczyn niezależnych od siebie kupić mieszkania, chcą się wycofać z transakcji i otrzymać zwrot zadatku. Twierdzili, że konsekwencją błędnego określenia terminu końcowego było przesyłanie powodom błędnego harmonogramu spłaty – z błędnym wyliczeniem wysokości rat. Oznaczało to dla powodów dodatkowe obciążenie z tytułu spłaty pożyczki, a tym samym oznaczało, iż powodowie nie podołaliby spłacie jednoczesnej dwóch pożyczek. W związku powodowie oświadczyli pozwanym, że odstępują od umowy i uchylają się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. W ocenie powodów pozostawali oni w istotnym błędzie co do możliwości finansowych. Do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło z przyczyn, za które powodowie nie ponoszą odpowiedzialności.

Sąd się z tym nie zgodził:

"Powodowie nie przedstawili jakiegokolwiek dowodu, z którego wynikałoby, że podejmowali działania zmierzające do zawarcia umowy kredytowej. Nie złożyli nawet wniosku kredytowego. Zaniechania podjęcia tych czynności nie można tłumaczyć błędem co do swojej sytuacji majątkowej. Posiadane zobowiązanie kredytowe, ostatecznie umorzone, nie stanowiło przeszkody do zawarcia nowej umowy kredytowej ze względów już wyżej wskazanych. Warto zwrócić uwagę, że już przed zawarciem umowy przedwstępnej powodowie posiadali świadomość, co do niejasności związanych z aktualnie posiadanym zobowiązaniem kredytowym.

Konieczność zaktualizowania swojej oceny majątkowej po zawarciu umowy przedwstępnej wynikała zatem z ich własnego błędnego wywołanego niestarannością (art. 472 k.c.). Oczywistym jest, że instytucje kredytowe oceniają zdolność kredytową biorąc pod uwagę margines finansowy odniesiony do w miarę zobiektywizowanych parametrów, dlatego fakt wydłużenia zobowiązania kredytowego, wobec posiadania przez powodów środków na spłatę tego zobowiązania, jest okolicznością pomijalną dla oceny zdolności powodów do spłaty nowego, znacznego zobowiązania kredytowego.

Powodowie nie zdołali zatem wykazać, że umowa nie doszła do skutku w okolicznościach wynikających z działania innych osób niż ich samych. Warto w tym miejscu wskazać na dysonans pomiędzy stosunkiem powodów do umowy kredytowej i umowy przedwstępnej: jak zeznał powód: „(...) uważaliśmy, że skoro został wskazany termin umowy do 2022 roku to jest to świętość i tak będzie.”, natomiast w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości powodowie prezentowali bardziej elastyczne podejście oderwane od zasady pacta sund servanda. Celem zadatku jest bowiem zabezpieczenie strony umowy przed niewywiązaniem się z niej przez drugą. Zadatek chronił również powodów w sytuacji, gdyby do zawarcia umowy nie doszło z winy pozwanych. Wówczas przysługiwałoby im prawo do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości."

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Źródło: INFOR
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