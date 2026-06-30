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Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 r.

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30 czerwca 2026, 12:49
ZUS
800 plus wniosek 2026 2027 świadczenie wychowawcze zus czerwiec lipiec
Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 r.
Shutterstock

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Został ostatni dzień na wniosek o świadczenie wychowawcze z ZUS na nowy okres świadczeniowy. Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 r. Otrzymają je od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o 800+ na czas

Ostatni dzień na wysłanie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027. Termin mija o północy we wtorek 30 czerwca 2026 r. Dokumenty należy przesłać do ZUS-u wyłącznie elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec 2026 roku.

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Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. ZUS otrzymał już 4,2 mln wniosków obejmujących 6,2 mln dzieci. - Osoby, które jeszcze nie dopełniły formalności, nie powinny zwlekać. Złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę wypłaty za czerwiec - przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Wniosek o 800+ od lipca 2026 r.

Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to, że jeśli formularz trafi do ZUS-u w lipcu, prawo do 800 plus będzie przysługiwało od lipca, czyli bez wyrównania za czerwiec. - Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka – precyzuje Kowalska-Matis. Rzeczniczka wyjaśnia, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie: za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Wypłaty 800+ tylko na konto

Osoby, które złożyły wniosek o 800 plus do końca kwietnia, zachowały ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymały je w czerwcu. W przypadku dokumentów przekazanych w maju ZUS ma czas na wypłatę do końca lipca, a przy wnioskach złożonych w czerwcu – do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożyli wnioski w maju i w czerwcu, otrzymają więc świadczenie z wyrównaniem od czerwca.

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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Prawo
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