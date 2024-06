Nieodpłatna pomoc prawna ma być bardziej dostępna

Na konta nauczycieli w najbliższym czasie trafi świadczenie urlopowe po podwyżce, które wyniesieni prawie 2500 zł. Jednak to nie wszystko. Nauczyciel ma również prawo do wczasów pod gruszą. To zaś oznacza dodatkowy wakacyjny przelew w wysokości od 3200 zł do 4000 zł.