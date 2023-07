Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wprowadzenia nowych form wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnoprawnościami.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi z niepełnoprawnościami

„Jednym z największych wyzwań, przed którymi stają rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza finansowego całej rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne pokrywa w niewielkiej części wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją i zakupem produktów niezbędnych w codziennej opiece osoby z niepełnosprawnością. Obecne regulacje prawne uniemożliwiają opiekunom, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, podejmowanie pracy zarobkowej, co znacznie utrudnia regularne gromadzenie niezbędnych środków finansowych w zakresie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością i utrzymaniem całej rodziny” – czytamy w interpelacji poselskiej nr 41550 w sprawie wprowadzenia nowych form wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnoprawnościami.

Posłanka Małgorzata Pępek zwróciła się w niej do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z następującymi pytaniami:

Czy resort zrezygnuje z wprowadzonego zakazu pracy dla opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub wprowadzi inne formy wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami? Czy ministerstwo zamierza podjąć działania mające na celu ułatwienie w zakresie dostępu do instrumentów dofinansowania dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami? Czy w najbliższym czasie resort planuje wprowadzić nowe formy wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami związane z ułatwieniami w zakresie korzystania z pomocy specjalistów?

Odpowiedź MRiPS

Odpowiedzi na interpelację udzieliła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha.

„Dostrzegając sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz potrzebę ich wsparcia, w ramach prowadzonych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prac, przygotowana została ustawa o świadczeniu wspierającym, która poza wprowadzeniem nowego systemu orzecznictwa, zakłada także przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością oraz modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego” – poinformowała.

Świadczenie wspierające

Jak czytamy w odpowiedzi z 5 lipca 2023 r., świadczenie wspierające ma być kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, w wieku od ukończenia 18 roku życia. Będzie ono przysługiwało bez względu na dochody osiągane przez tą osobę lub członków jej rodziny, czyli bez kryterium dochodowego. Nowe świadczenie będzie też wolne od egzekucji i niezależnie od innych form wsparcia.

„Ponadto, sytuacja osobista opiekuna osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności jego dochód, posiadanie ustalonego prawa do emerytury bądź renty (w tym renty socjalnej) czy aktywność zawodowa, nie będzie miała żadnego wpływu na prawo do świadczenia wspierającego” – wskazano w odpowiedzi.

Świadczenie wspierające będzie uzależnione od uzyskania w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Wysokość świadczenia będzie powiązana z rentą socjalną. Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej będzie też podlegała waloryzacji wysokość świadczenia wspierającego.

Nowe świadczenie ma być wprowadzane w trzech etapach od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2026 r.

Zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego

„Jednocześnie należy wskazać, że ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza także szereg modyfikacji w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Wprowadzane zmiany stanowią realizację postulatów opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – podkreśliła Socha.

„Po zmianach świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom i innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi w wieku do ukończenia 18 roku życia bez jakiegokolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Podobnie pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie to, tak jak dotychczas podlegać będzie corocznej, od 1 stycznia danego roku, waloryzacji o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Jak poinformowano, ustawa została ustawa o świadczeniu wspierającym została uchwalona przez Sejm. 22 czerwca 2023 r. została przyjęta z poprawkami przez Senat i zwrócona do Sejmu w celu rozpatrzenia poprawek.

Ważne Ostateczny kształt ustawy jest uzależniony od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

Barbara Socha przypomniała też o realizowaniu wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", projektach realizowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jak czytamy w odpowiedzi, nowe rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnościami planowane są również w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 czy programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Źródło:

Interpelacja nr 41550 w sprawie wprowadzenia nowych form wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnoprawnościami/Sejm

