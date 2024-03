Świadczenie wspierające: 30% osób niepełnosprawnych z 0 zł. Ile z 713 zł, 3206 zł, 3918 zł? [renta socjalna 1780,96 zł]

DGP ustalił, że 37,8% osób starających się o świadczenie wspierające otrzymało od 95 do 100 punktów. Mają prawo do 3918 zł (220% renty socjalnej - maksimum). Z drugiej strony 30% nie otrzyma świadczenia wspierającego, gdyż nie przekroczyli progu 70 punktów.

W 2024 r. świadczenie wspierające wynosi:

3918 zł - (95 do 100 punktów) 220% - (95 do 100 punktów) 220% renty socjalnej (dziś 1780,96 zł)

3206 zł (90 do 94 pkt) – 180% renty socjalnej

(…)

713 zł – (70–74 pkt) - 40% renty socjalnej

0 zł – poniżej 70 punktów.

Uwaga! Jeżeli rząd podniesie kwotę renty socjalnej do 4300 zł (i nie zmieni przepisów o świadczeniu wspierającym), powyższe kwoty znacząco wzrosną.

Świadczenie wspierające: 30% osób niepełnosprawnych z 0 zł. Ile z 713 zł, 3206 zł, 3918 zł?

Dziennik Gazeta Prawna (DGP) ustalił, że:

1) Ponad 175 tys. wniosków o wydanie decyzji określającej poziom potrzeby wsparcia wpłynęło do tej pory do wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

2) Zespoły wydały decyzje dla 4609 osób – blisko 50% z nich uzyskało od 90 do 100 pkt. Im więcej zdobytych punktów, tym wyższe świadczenie wspierające może otrzymać osoba niepełnosprawna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) Z 4609 osób jest 1745, które otrzymały decyzję z liczbą punktów między 95 a 100, oraz 536, którym poziom potrzeby wsparcia ustalono od 90 do 94 pkt. Dlatego 37,8% oraz 11,6% osób ma taką liczbę punktów, która będzie je kwalifikować do najwyższych kwot świadczenia wspierającego, czyli 220% oraz180 % renty socjalnej.

4) Dla 216 osób (4,68%) wojewódzkie zespoły określiły poziom potrzeby wsparcia w przedziale między 70–74 pkt, co przekłada się na świadczenie wynoszące 40 % renty socjalnej.

5) 1395 osób ma liczbą punktów od 0 do 69 - 30,2 % osób otrzymało decyzję, która nie daje im prawa do świadczenia wspierającego.

UWAGA! Nie wszystkie osoby z 70 i więcej punktów, będą miały już teraz przyznane świadczenie wspierające, bo przepisy przewidują jego wprowadzanie w ramach trzech etapów – w pierwszym, obejmującym bieżący rok, przysługuje ono osobom od 87 pkt wzwyż (choć są też dwa wyjątki, gdy pieniądze otrzymają osoby mające powyżej 70 pkt).

Jeśli złożą wniosek o świadczenie w ZUS w ciągu trzech miesięcy od wydania decyzji, wtedy nabędą prawo do niego od miesiąca złożenia wniosku w wojewódzkim zespole.

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2024 r.

DGP:

"Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429) osoba niepełnosprawna, która chce je pobierać, musi się najpierw poddać ocenie funkcjonalnej badającej jej samodzielność w wykonywaniu czynności związanych z codziennym życiem. Wśród nich jest m.in. poruszanie się, sięganie po przedmioty, ubieranie się, prowadzenie rozmowy, nawiązywanie kontaktów, spożywanie posiłków czy korzystanie z toalety. Na podstawie takiej oceny ustalana jest liczba punktów w liczącej 100 pkt skali, przy czym prawo do świadczenia wspierającego mają tylko te osoby, które uzyskają od 70 do 100 pkt. Dodatkowo przepisy przewidują sześć kwot tej formy wsparcia, które zostały przyporządkowane do sześciu przedziałów punktowych"

