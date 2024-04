500 plus dla osoby niepełnosprawnej. Co z kryterium dochodowym?

Czy planowane jest zlikwidowanie kryterium dochodowego warunkującego uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osób z niepełnosprawnościami?

To pytanie, które było przedmiotem interpelacji poselskiej do MRPiPS. Posłanka Iwona Hartwich wskazywała w niej na sytuację osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, którzy zgłaszają się do jej biura z prośbą o pomoc w sprawie likwidacji kryterium dochodowego wymaganego przy ubieganiu się o świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Zgodnie z przepisami świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

„Obecnie, osoby z niepełnosprawnością to jedyna grupa w Polsce, która otrzymuje 500 zł pomocy uwarunkowane kryterium dochodowym” – podkreśla posłanka.

Ministerstwo obecnie nie planuje likwidacji kryterium dochodu

Odpowiedzi 18 kwietnia 2024 r. udzielił Łukasz Krasoń - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Publikujemy ją w całości:

„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnością), o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji1, jest skierowane do osób dorosłych, które - ze względu na naruszenie sprawności organizmu - są całkowicie zależne od wsparcia ze strony najbliższych oraz otoczenia, w tym instytucjonalnego, co potwierdza posiadane przez nie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez właściwy organ (ZUS, KRUS, MON, MSWiA lub Służbę Więzienną).

Powyższa ustawa określa także kwotę miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego, która jest stale waloryzowana w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2. Zgodnie z nimi, wraz z podwyższeniem emerytur i rent w ramach waloryzacji - od 1 marca każdego roku - wzrasta analogicznie kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego; wysokość progu uprawniającego do ww. świadczenia wzrosła od wejścia w życie ustawy (2019 r.) z 1600,00 zł brutto do 2419,33 zł brutto (w 2024 r.).

Nadmieniam, że intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu do obiegu prawnego przedmiotowej ustawy – w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP - było stworzenie ram prawnych umożliwiających wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Pomoc państwa winna być bowiem kierowana - w pierwszej kolejności - do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a do takich niewątpliwie należą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji posiadające niski status materialny.

Przedstawiając powyższe pragnę zapewnić, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nieustannie są podejmowane działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Jednakże obecnie nie są planowane prace legislacyjne związane z likwidacją progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”.

Źródło: Interpelacja nr 1912 w sprawie likwidacji kryterium dochodowego wymaganego przy ubieganiu się o świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnościami/Sejm