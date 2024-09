Sejm: Miało być 5 wypłat 2520 zł. Będzie jedna 12 600 zł. I potem już co miesiąc 2520 zł [Nowelizacja]

Sejm: Renciści otrzymają 12 600 zł w maju 2025 r. Będą wściekli. Dlatego, że 12 600 zł wynika z opóźnienia wypłaty dodatku 2520 zł do renty socjalnej dla nich. Prawo do świadczenia nabędą od 1 stycznia 2025 r. Ale pierwsza płatność dopiero będzie wypłacony w maju 2025 r.

Wtedy renciści otrzymają jeden duży przelew z wyrównaniem. Poprawka złożona jest przez posłów KO więc można zakładać, że Sejm ją przyjmie. Powodem jest nieprzygotowanie systemu ZUS do wypłaty nowego świadczenia. Poniżej wykaz wszystkich poprawek do nowelizacji ustawy o rencie socjalnej:

REKLAMA

Wykaz poprawek do nowelizacji ustawy o rencie wdowiej

Renciści mają pecha bo:

Pech 1) Na początku miała być podwyżka renty do poziomu pensji minimalnej (od 1 stycznia 2025 r. 4666 zł brutto). Ostatecznie Sejm wprowadził dodatek dopełniający 2520 zł dla ⅓ rencistów, a sama renta nie zostanie podniesiona (poza zwykłą, coroczną waloryzacją). Jest to ważne dla np. świadczenia wspierającego, gdyż jego wartość jest powiązana z renta socjalną. Podwyżka renty socjalnej do 4666 zł oznaczałaby znaczny skok wartości świadczenia wspierającego (na to liczyły osoby niepełnosprawne, ale nadzieje te ostatecznie się nie spełnią z uwagi na brak podwyżki renty do 4666 zł).

Pech 2) w Sejmie złożono poprawkę, że wypłata dodatku zostanie opóźniona aż do 1 maja 2025 r. (będzie wyrównanie od 1 stycznia 2025 r., ale bez odsetek).

Sejm: wypłata dodatku 2520 zł do renty będzie dopiero w maju 2025 r. Bo ZUS. Kiedy się skończy pech rencistów?

Nowe przepisy wprowadzą takie dwie nowe zasady.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasada 1) Podstawowy krąg osób, które otrzymają dodatek dopełniający 2520 zł posiadają 1 stycznia 2025 r. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (i oczywiście już pobierają rentę socjalną i są całkowicie niezdolne do pracy). Pierwsza wypłata w maju 2025 r. obejmująca prawo do dodatku od 1 stycznia 2025 r.

sejm.gov.pl

Te osoby nie będą składały żadnych wniosków, a przyznaniu świadczenia dowiedzą się z systemu PUE ZUS.

Zasada 2) Ustawodawca reguluje przypadek, kiedy beneficjent pobiera rentę socjalną, ale 1 stycznia 2025 r. nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

sejm.gov.pl

REKLAMA

Ta osoba ma prawo złożyć wniosek o takie orzeczenie, a po jego otrzymaniu wniosek o dodatek dopełniający. I także w tym przypadku beneficjent otrzyma wypłatę dodatku dopełniającego wraz z rentą socjalną w maju 2025 r. z wyrównaniem, ale UWAGA! Nie od 1 stycznia 2025 r. a od dnia złożenia wniosku o dodatek.

UWAGA nr 2 Jeśli osoba ta będzie w tym okresie wyrównania pobierać świadczenie uzupełniające, to kwota dodatku dopełniającego będzie potrącona o kwotę świadczenia uzupełniającego wypłacanego w tym czasie.

Można jednocześnie wnioskować o dodatek dopełniający i świadczenie uzupełniające

W poniższym przepisie zamieniono słowo "albo" na "lub" jest możliwe złożenie jednego wniosku, który obejmie jednocześnie kilka świadczeń (świadczenie uzupełniające i dodatek dopełniający):

poprawki do ustawy o rencie socjalnej (nr 1) sejm.gov.pl

Świadczenie uzupełniające jest określane jako tzw. 500 plus (otrzymują osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji) oraz dodatek dopełniający do renty socjalnej. Uprawnienia nie są sprzeczne ze sobą

Czternasta emerytura a dodatek dopełniający 2520 zł

Ta poprawka dotyczy 14-ki. Do ustalenia prawa do 14. emerytury uwzględnia się:

1. rentę socjalną albo

2. rentę socjalną z dodatkiem dopełniającym

poprawki do ustawy o rencie socjalnej (nr 5) sejm.gov.pl

Dodatek dopełniający 2025 r. dopiero od 1 maja 2025 r.

Wynika to z poniższego fragmentu uzasadnienia dokumentów Sejmowych, które będą poddawane głosowaniu w Sejmie.

sejm.gov.pl

Inne zmiany w ustawie o rencie socjalnej

1. Przyznanie dodatku dopełniającego nie będzie pomniejszało świadczenia wspierającego.

2) Dodatek dopełniający - będzie waloryzowany (wypłata razem z rentą socjalną).