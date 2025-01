Umiarkowany stopień niepełnosprawności. 73 500,00 zł z PFRON. Samochód. Większa swoboda niż zazwyczaj na wydatki

PFRON zaktualizował program "Aktywny samorząd na 2025 r." Osoby niepełnosprawne z dopłatami do wyposażenia samochodu w (Obszarze A) zadanie 1 (73 500 zł) i 4 (do 4620 zł). Przy wydaniu 73 500 zł nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. Wnioski w marcu 2025 r. Na razie od 2 stycznia 2025 r. można składać wnioski na dodatek do prądu (100 zł).

UWAGA! Opisana w artykule pomoc nie dotyczy kupna samochodu, a jego doposażenia! REKLAMA W ramach zadania 1 można z pieniędzy PFRON dokupić specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego. W ramach zadania 4 można z pieniędzy PFRON dokupić komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych. PFRON zastrzega, że udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach: w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2, Obszaru C Zadanie 2 i Obszaru E – nie jest wymagany. Poniższe wsparcie w 2025 r. to Moduł I, Obszar A – likwidacja bariery transportowej: PFRON: Limity 73 500 zł. Osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie do wyposażenia. Wnioski w marcu Zadanie 1 –pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu Dalszy ciąg materiału pod wideo Oprzyrządowanie samochodu (w przypadku Obszaru A Zadanie 1) – dofinansowanie na dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu. Urządzenia umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Przykład 1 Do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego. UWAGA! Wyliczenie jest przykładowe. Takie same warunki obowiązywały w 2023 r. Wtedy PFRON informował o nich tak: "Nie obowiązuje katalog urządzeń możliwych do dofinansowania, główną przesłanką do udzielenia pomocy jest uzasadnienie potrzeby zakupu lub montażu danego urządzenia lub wyposażenia w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dysfunkcji ruchu. Wyboru konkretnego przedmiotu dofinansowania i jego sprzedawcy lub usługodawcy, dokonuje Wnioskodawca. Dofinansowaniem mogą być objęte przykładowo: systemy/stacje dokowania/mocowania wózków bez udziału użytkownika samochodu, systemy ładowania wózka z elektrycznie przesuwanymi drzwiami, specjalistyczne podnośniki umożliwiające transfer użytkownika do samochodu, systemy sterowania głosem urządzeń wspomagających prowadzenie pojazdu (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, sygnał dźwiękowy), rampy/platformy elektroniczne, sterowanie elektroniczne (piloty wielofunkcyjne, pulpity sterujące na kierownicy) i każde inne urządzenie/rozwiązanie, jeśli tylko wyeliminuje lub ograniczy indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu." PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł PFRON - dopłata maksymalna 4620 zł . Warunki dofinansowania na 2025 r. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, Oprzyrządowaniu samochodu(w przypadku Obszaru A Zadanie 4) – jest to dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności wnioskodawcy wyposażenie/technologie, sprzęty i urządzenia, montowane w samochodzie, a także inne np. mobilne sprzęty i urządzenia również technologie i oprogramowanie). Przykład Umożliwiają użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją słuchu, w tym wspomagające poprawną komunikację z osobą niesłyszącą (komunikator, tablet ze specjalnym oprogramowaniem), sygnalizatory i aplikacje, z wyłączeniem aparatów słuchowych). Definicja ustawowa w programie PFRON - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu Wnioskodawca, będąc posiadaczem samochodu otrzymuje dofinansowanie na jego oprzyrządowanie. Co gdy - na dzień złożenia wniosku - nie jest posiadaczem samochodu (dopiero zamierza zakupić samochód)? Pomoc może zostać przekazana, gdy stanie się jego posiadaczem (właścicielem lub współwłaścicielem). REKLAMA W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy itd.) WAŻNE! Do rozliczenia udzielonego dofinansowania niezbędny jest dokument wskazujący wysokość kosztu zakupu lub montażu oprzyrządowania do samochodu (np. wyodrębniona pozycja objęta dofinansowaniem lub odpowiednia adnotacja/uwaga na fakturze VAT, opinia rzeczoznawcy). Obszar A – likwidacja bariery transportowej w 2025 obejmuje: Zadanie 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu. Komunikat PFRON - Jak złożyć wnioski? 73 500,00 zł – tyle można otrzymać z PFRON dofinansowania do dostosowania samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2025 roku. Pomoc jest skierowana na potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poniżej 16 roku życia oraz dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ważne Informacja 1. Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. REKLAMA Informacja 2. Możesz skorzystać w naszym systemie z różnych form pomocy w trakcie składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Informacja 3. System SOW jest wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania możesz skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania. Informacja 4: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7, tel. 95 733 04 60 lub 70/71, pcpr@powiatgorzowski.pl Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach: 68-200 Żary, ul. Artylerzystów 6, tel. 68 363 06 84 lub 80, pcpr@pcprzary.pl Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.