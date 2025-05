ZUS: Nie ma nawet 752 zł dla 9 chorób i 3 orzeczeń (stopień znaczny, niesamodzielność i niezdolność do pracy). WZON i 40 punktów

Osoba niepełnosprawna ma trzy orzeczenia: 1) orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny) 2) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji i 3) orzeczenie o niezdolności do pracy. Ma też 9 poważnych chorób, uszczerbków i deficytów. I na koniec otrzymuje .... 40 punktów w WZON (poziom potrzeby wsparcia). I pisze do nas list z frazą "Możemy razem się pośmiać".

Do redakcji Infor.pl stale przychodzą emaile osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, orzeczeniem niezdolności do pracy oraz orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby niepełnosprawne otrzymują 40-50 punktów w teście niesamodzielności jakim jest określenie poziomu potrzeby wsparcia w WZON. W efekcie nie otrzymują świadczenia wspierającego z ZUS.

Świadczenie wspierające w 2025 r.

Świadczenie wspierające w 2025 r. to maksymalnie 4134 zł, a minimalnie 752 zł. Osoby niepełnosprawne z 40 punktami w ogóle nie "łapią się" na to świadczenie. Wydawałoby się, że dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nic bardziej mylnego.

Osoba niepełnosprawna śmieje się (płacząc) z 40 punktów od WZON i bez świadczenia wspierającego. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1500 zł emerytury i 850 zł dodatków. 12 000 długów za rehabilitację i inne

Poniżej list od czytelnika, który uważa, że został pokrzywdzony przez nowy system:

Moje doświadczenie z powyższym świadczeniem. Stopień znaczny na stałe. Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (także z ZUS). Choroba niedokrwienna serca, choroba trzech naczyń, 12 stentów w klatce. Torbiel Tarlova, kręgosłup w trzech miejscach złamania kompensacyjne i ucisk na rdzeń. Hiperglikemia i cukrzyca typu 2. Niedowład kończyn dolnych. MDS czyli rak szpiku. W moim wieku brak możliwości wyleczenia. Brak możliwości operacji kręgosłupa z powodu MDS i chorób serca. Mieszkam sam. Od 7 lat na opoi…idach. Co dzień w metalowym gorsecie. Ratuje mnie pomoc przyjaciół. 1500 emerytury i razem 850 zł dodatków. Nic poza. 12 000 długów za rehabilitację i inne. I teraz wielką pomoc WZON: raczyli dać 40 punktów. Możemy razem się pośmiać.

Dlaczego WZON dają tak małą liczbę punktów osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Przyczyną jest to, że o świadczeniu wspierającym nie decyduje stopień uszczerbku w zdrowiu, okaleczenie ciała tylko proste testy sprawnościowe - przejście po pokoju, możliwość umycia się, zaparzenia herbaty. Znany jest redakcji przypadek uznania za w pełni samodzielną osobę niewidomą bo umiała w swoim mieszkaniu (zna je na pamięć) otworzyć zamknięte drzwi!

Test samodzielności według rozporządzenia stosowanego przez WZON

Jest to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Link do rozporządzenia. Z poniższych 32 czynności komisja wyprowadza niekorzystne wnioski dla osób niepełnosprawnych:

Przy ocenie, zdolności osoby niepełnosprawnej (znaczny, lekki albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) bierze się pod uwagę np.: sięganie, chwytanie i manipulowanie przedmiotami użytkowymi. Osoba niepełnosprawna ze sparaliżowanymi nogami (przerwanie rdzenia kręgowego) wykona tą czynność jak i szereg innych. W efekcie otrzyma około 40-50 punktów, co wyklucza możliwość otrzymania najniższego świadczenia wspierającego w kwocie 752 zł