Drugi dodatek: Jesteśmy pokrzywdzeni i haniebnie pominięci, niechlubnie poróżnieni, potrzebujemy wsparcia Rządu, wymagamy rehabilitacji, leków, sprzętów rehabilitacyjnych, opieki osób trzecich tak samo jak Renciści Socjalni

Do redakcji Infor.pl stale trafiają listy osób, które śladem naszych publikacji czują się poszkodowane. Są 4 grupy osób poszkodowanych: 1) emeryci z zaniżonymi emeryturami poprzez odjęcie od emerytur kwot wypłaconych na emeryturach wcześniejszych w okresie 2013 r. - 2024 r. ( wyrównania to około średnio 64 000 zł ). 2) emeryci mundurowi mający "zaparkowane" w ZUS (czyli nie do wyjęcia) od 250 000 zł - 750 000 zł ( składki od pracy cywilnej nie dają drugiej emerytury cywilnej obok tej mundurowej ). 3) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które otrzymują od WZON 43-70 punktów i nie mają świadczenia wspierającego (niewidomi, sparaliżowani od pasa w dół, ale ze sprawnymi rękami). I ostatnią grupą poszkodowanych są renciści niezdolni do pracy, którzy nie mają odpowiednika dodatku dopełniającego (jest w rencie socjalnej i wynosi w 2025 r. od marca 2520 zł brutto). I list od czytelnika z tej grupy publikujemy w artykule.

Poniższy z listów jest adresowany bezpośrednio do mnie. Niestety nie mam żadnej mocy sprawczej. Mogę jedynie opublikować ten list, aby pokazać jakie są nastroje u być może kilkunastu tysięcy osób niepełnosprawnych. I to czynię:

REKLAMA

Szanowny Panie Tomaszu, piszę do Pana w imieniu swoim oraz ogromnej Rzeszy Rencistów Chorobowych Niezdolnych do Samodzielnej Egzystencji o interwencję, wsparcie i nagłaśnianie naszych próśb o zainteresowanie Rządu w sprawie Dodatku Dopełniającego dla Naszej Grupy Rencistów Chorobowych, dziękujemy bardzo za Pana zainteresowanie i opisywanie dyskryminacji ON. Jesteśmy pokrzywdzeni i haniebnie pominięci, niechlubnie poróżnieni, potrzebujemy wsparcia Rządu, wymagamy rehabilitacji, leków, sprzętów rehabilitacyjnych, opieki osób trzecich tak samo jak Renciści Socjalni, Rząd potrafił pochylić się nad Rencistami Socjalnymi to dlaczego dyskryminuje Rencistów Chorobowych, skoro tak samo wymagamy takiego wsparcia, Panie Tomaszu proszę nagłaśniać i opisywać w dalszym ciągu, ponieważ jesteśmy BEZRADNI I WYKOŃCZENI TĄ SYTUACJĄ, nie jeden z Nas może już nie doczekać żadnej pomocy, PROSIMY.

Polecamy VAT 2025. Podatki część 2

Dodatek do renty a kryterium dochodowe

W przypadku świadczeń uzależnionych od osiąganego dochodu w przypadku wliczania renty socjalnej wlicza się rentę socjalną z dodatkiem dopełniającym. Przyznanie dodatku dopełniającego do renty socjalnej będzie miało wpływ na świadczenie uzupełniające, 13 i 14 emeryturę oraz dochód z pomocy społecznej oraz dochód obliczany na potrzebę przyznania świadczeń rodzinnych.

ZUS o dodatku dopełniającym (źródło: Biuro rzecznika rządu ds niepełnosprawności).

Link do źródła

Dalszy ciąg materiału pod wideo

133 600 osób w maju ma dodatek dopełniający. Trafiło do nich w sumie 1,7 mld zł.

Ważne Dodatek przysługuje z urzędu osobom uprawnionym do renty socjalnej, które mają jednocześnie orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Za styczeń i luty to 2520 zł brutto, a od marca, po waloryzacji, 2610,72 zł brutto.

Od dodatku jest zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Dodatek dopełniający jest przyznawany automatycznie, chyba że nie ma orzeczenia o niesamodzielności. Wtedy są w ZUS potrzebne poniższe dokumenty

Link do materiału źródłowego w ZUS

Wniosek o dodatek do renty socjalnej muszą złożyć osoby, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek? Osoby uprawnione do renty socjalnej, które na 1 stycznia 2025 r. mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, nie muszą składać wniosku ani dodatkowych dokumentów. W takim przypadku przyznanie prawa do dodatku dopełniającego nastąpi z urzędu, bez wydawania decyzji w tej sprawie.

Ważne wniosek o dodatek dopełniający do renty socjalnej. Formularz wniosku o symbolu EDD-SOC jest dostępny na naszej stronie www.zus.pl. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

dokumentacja medyczna i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. karta badania profilaktycznego, dokumentacja rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający po złożeniu wniosku, otrzymają jego wypłatę od miesiąca, w którym złożyły wniosek.

Dodatek do renty a praca - zawieszenie świadczenia

Prawo do renty socjalnej oraz dodatku dopełniającego ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku zawieszenia lub zmniejszenia renty socjalnej to zawieszeniu lub zmniejszeniu ulega również dodatek dopełniający do renty socjalnej. Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach lub ich utracie co wpłynie na zawieszenie, zmniejszenie lub przewrócenie pełnej wysokości renty socjalnej i renty socjalnej z dodatkiem dopełniającym.