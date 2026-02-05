REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Zamiast przepisów o opiece dla chorych, staruszków i niepełnosprawnych, przepisy o koordynacji służb i raportach

Zamiast przepisów o opiece dla chorych, staruszków i niepełnosprawnych, przepisy o koordynacji służb i raportach

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 20:56
[Data aktualizacji 05 lutego 2026, 20:56]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
Nowa ustawa o opiece ma mylący tytuł. Nie przewiduje żadnych nowych świadczeń dla opiekunów albo osób niepełnosprawnych, seniorów, osób samotnych [projekt]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nazwa ustawy o opiece długoterminowej powinna zostać zmieniona, gdyż wprowadza w błąd osoby, które jej nie przeczytały. Jest to tak naprawdę ustaw o koordynacji opieki. Obecna nazwa projektu ustawy sugeruje, że chodzi o ustawę regulującą m.in. świadczenia dla opiekunów zajmujących się opieką m.in. osób niepełnosprawnych. Nieprawda. Ta ustawa dotyczy biurokracji związanej z opieką. Tworzą ją plany, raporty, sprawozdania. Jest to związane z koordynacją opieki nad osobami przez różne instytucje. Jedyne świadczenia jakie przewiduje to np. organizowanie szkoleń przez np. gminy. Tak, szkoleń, a nie np. nowego zasiłku dla opiekunów albo podwyżki słynnego zasiłku pielęgnacyjnego, który od 2019 r. wynosi 215,84 zł miesięcznie (i nic nie wskazuje, że zostanie podniesiony choć o 50 zł przed 2028 r.)

Ustawa wprowadzi nowe pojęcie "opiekun nieformalny". To po prostu osoba, która się opiekuje inną osobą (nie musi być to np. syn wobec ojca - niepotrzebne jest pokrewieństwo). Dla tej osoby projekt ustawy o opiece długoterminowej nie przewiduje żadnych nowych świadczeń pieniężnych.

REKLAMA

REKLAMA

Osoba nieformalna i świadczenia dla niej - projekt ustawy o opiece długoterminowej

Świadczenia te organizuje np. gmina i są to:

1)     organizowanie szkoleń;

2)     prowadzenie spotkań edukacyjnych lub integracyjnych;

3)     tworzenie grup wsparcia i zapewnianie konsultacji psychologicznych;

4)     zapewnianie czasowego zastępstwa opiekuna nieformalnego w  sprawowaniu opieki nieformalnej;

5)     organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie opieki długoterminowej.

Żadne z tych świadczeń nie ma większej wartości w praktyce sprawowania opieki np. nad matką chorą na Alzheimer. Np. zwyczajnie nie wierzę, że gmina będzie w stanie zorganizować 4 tygodniowe zastępstwo dla opiekuna, gdy np. będzie musiał pójść na kilka tygodni do szpitala. Każda osoba, która ma kontakt z opieką długoterminową zacznie się śmiać (ironicznie) jak przeczyta o "prowadzeniu spotkań edukacyjnych lub integracyjnych". Nie wierzę w pomoc gminy w takiej sytuacji.

Czemu służy więc ta ustawa?

Wprowadza definicje prawne kluczowych pojęć dla opieki długoterminowej. Np. taka jest definicja opiekuna nieformalnego:

REKLAMA

opiekun nieformalny – osoba systematycznie opiekująca się osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub w realizacji zaleceń terapeutycznych, niepobierająca, z wyjątkiem rodziców zastępczych, wynagrodzenia z tytułu sprawowanej opieki, w tym osoba bliska, osoba sprawująca rodzinną pieczę zastępczą lub inna osoba niezobowiązana do wsparcia w związku z wykonywanym zawodem;

Przede wszystkim ta ustawa służy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) stworzeniu struktury dla opieki długoterminowej w oparciu o takie instytucje jak samorządy, placówki medyczne, ratownicy;

2) podstawy prawnej dla koordynacji między poszczególnymi instytucjami

3) tworzeniu planów, sprawozdań raportów

Celem projektu nie jest tworzenie nowych instrumentów wsparcia dla opiekunów albo osoby korzystających z ich pomocy. Dlatego ustawa powinna się nazywać "ustawa o koordynacji opieki długoterminowej", aby nie wprowadzać osób postronnych w błąd. Bo pierwsza myśl takiej osoby może być taka "Skoro jest ustawa o opiece długoterminowej, to pewnie wprowadza kompleksowe rozwiązania w zakresie świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) dla potrzebujących i opiekunów. Niczego takiego tam nie znajdziemy.

W Polsce powstaje nowa struktura biurokratyczna

Proszę tylko zobaczyć jakie zagadnienia realizuje ta ustawa (źródło informacji - uzasadnienie projektu ustawy):

  • art. 2 pkt 2 – wprowadzenie do ustawy definicji opieki długoterminowej,
  • art. 4 – wskazanie, że usługi i świadczenia opieki długoterminowej są realizowane w sposób kompleksowy i skoordynowany,
  • art. 3 – określenie katalogu usług i świadczeń wchodzących w skład opieki długoterminowej z uwzględnieniem m.in. obszaru ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wybranych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • w zakresie tiret 2:
  • art. 2 pkt 3 – wprowadzenie do ustawy definicji opieki nieformalnej,
  • art. 2 pkt 4 – wprowadzenie do ustawy definicji opiekuna nieformalnego,
  • w zakresie tiret 3:
  • art. 6 – wskazanie organów odpowiedzialnych za prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących opieki długoterminowej mających na celu wsparcie opiekunów nieformalnych oraz sposobów tego wsparcia,
  • art. 8 – wskazanie poziomu administracji rządowej na którym odbywać się będzie koordynacja zadań związanych z opieką długoterminową oraz wprowadzenie funkcji koordynatora do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 10 – wskazanie zadań koordynatorów do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 11 – wskazanie obowiązków informacyjnych koordynatorów do spraw opieki długoterminowej,
  • art. 20 – wskazanie organów administracji rządowej odpowiedzialnych za zapewnienie spójnego funkcjonowania opieki długoterminowej i jednolitych standardów jej jakości,
  • art. 21 – wskazanie organów odpowiedzialnych za monitorowanie realizacji opieki długoterminowej,
  • art. 22–24 – wskazanie zasad na jakich odbywać się będzie monitorowanie realizacji opieki długoterminowej oraz sposobów wykorzystania tych informacji (sprawozdanie),
  • art. 31 – wprowadzenie do corocznie opracowywanej „Informacji o osobach starszych” obowiązkowego obszaru dotyczącego dostępności usług i świadczeń opieki długoterminowej,
  • art. 37 – zobowiązanie dla organu właściwego do spraw polityki senioralnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia do opracowania założeń systemu zapewniania jakości usług i świadczeń opieki długoterminowej.

 Ustawa o opiece długoterminowej a KPO

Wejście w życie przepisów ustawy o opiece długoterminowej jest realizacją części kamienia milowego A70G dla reformy pn. A4.6 Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej” KPO.

Ustawa o opiece długoterminowej realizuje następujące wybrane elementy tego kamienia milowego, które opisane zostały w Załączniku do Decyzji Wykonawczej Rady zmieniającej Decyzję Wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i  zwiększania odporności Polski z dnia 27 maja 2025  r.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Przykłady świadczeń objętych projektem omawianej ustawy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

a) usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w tym w formie usług sąsiedzkich, o których mowa w art. 50 ust. 3 i 3a tej ustawy,

b) specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ust. 4 tej ustawy, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 1 tej ustawy,

d) usługi świadczone w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w art. 52 tej ustawy,

e) wsparcie w mieszkaniu wspomaganym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy,

f) usługi świadczone w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 55 tej ustawy,

g) usługi wsparcia krótkoterminowego, o którym mowa w art. 55a tej ustawy,

h) usługi w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 ust. 1 tej ustawy,

3) usługi świadczone w ramach bonu senioralnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia ……. o bonie senioralnym (Dz. U. poz. …),

4) usługi świadczone w zakresie asystencji osobistej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia …… o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (Dz. U. poz. …..),

5) dodatek pielęgnacyjny, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674 oraz z 2025 r. poz. 718, 769 i 1159),

6) świadczenie wspierające, o którym w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 i 2760 oraz z 2025 r. poz. 619),

7) świadczenie uzupełniające, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1649 oraz z 2025 r. poz. 1302),

8) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1301 i 1665).

 

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
05 lut 2026

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.
Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
05 lut 2026

Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
05 lut 2026

Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.

REKLAMA

KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?
05 lut 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. KRUS już wysyła PIT-y do świadczeniobiorców.
Przełom czy cios dla frankowiczów? Ministerstwo interpretuje wyrok TSUE – czy staje po stronie banków w tej jednej kwestii?
05 lut 2026

Potrącenie legalne. Odsetki do przeliczenia. Koszty procesu - niewiadoma. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zostawia wątpliwości: wyrok TSUE z 22 stycznia 2026 r. (sprawa Herchoski) zmienia układ sił w sporach frankowych. Resort traktuje orzeczenie jako potwierdzenie założeń nowej ustawy przyspieszającej te postępowania. Dla frankowiczów i ich prawników to sygnał do rewizji strategii, a sądy właśnie dostały nowe wytyczne z Brukseli.
Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.

REKLAMA

WIBOR: nie udowodniono manipulacji ale wykazano problem systemowy
05 lut 2026

W debacie publicznej dotyczącej wskaźnika WIBOR coraz częściej pojawia się argument uspokajający: skoro Najwyższa Izba Kontroli, Komisja Nadzoru Finansowego ani Narodowy Bank Polski nie stwierdziły formalnie manipulacji stawką WIBOR, to nie ma podstaw, by kwestionować jego wiarygodność. To jednak rozumowanie uproszczone, a w istocie – mylące. Brak stwierdzenia manipulacji nie oznacza automatycznie, że mechanizm ustalania WIBOR był w pełni rynkowy, reprezentatywny i wolny od strukturalnych wad. Wskaźnik referencyjny nie musi być „manipulowany”, aby mógł funkcjonować w sposób systemowo nieadekwatny do realiów rynku, który ma mierzyć.
Koniec ePUAP w kontaktach z PFRON – od kwietnia 2026 obowiązują wyłącznie e-Doręczenia
04 lut 2026

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przechodzi na nowy system, wszystko dlatego, że od początku 2026 roku weszły w życie nowe przepisy. Do końca marca można jeszcze korzystać z dotychczasowych zasad, jednak od 1 kwietnia stanie się to niemożliwe. Sprawdź, jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA