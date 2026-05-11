Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » PZON: Nie tylko autystykom i aspargerowcom. Zabierają punkty dzieciom z cukrzyca typu 1

PZON: Nie tylko autystykom i aspargerowcom. Zabierają punkty dzieciom z cukrzyca typu 1

11 maja 2026, 14:42
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Pkt 7. Cukrzyca bez świadczenia pielęgnacyjnego? Sąd rozstrzygnie. Miesięcznie to 3386 zł. Rocznie 40 632 zł
Pkt 7. Cukrzyca bez świadczenia pielęgnacyjnego? Sąd rozstrzygnie. Miesięcznie to 3386 zł. Rocznie 40 632 zł
PZON zabiera pkt 7 orzeczenia. Także dla cukrzycy typ 1. Pozbawia bez świadczenia pielęgnacyjnego. Nie tylko autystykom i aspargerowcom zabierają punkty. I schemat pytań ten sam: "Czy dziecko samo się ubiera i czy ma kolegów".

Tak opisała nam swoją batalię prawną i faktyczną matka 13-latka chorującego na ciężką postać cukrzycy typ 1. PZON odebrał pkt 7 w orzeczeniu o niepełnosprawności jej synowi, a jej świadczenie pielęgnacyjne. WZON podtrzymał to rozstrzygnięcie. Sprawa jest w sądzie.

Seryjne odbieranie pkt 7 w orzeczeniach przez komisje orzecznicze?

Od roku docierają do Infor.pl listy rodziców, których dzieci straciły pkt 7, a ich rodzice świadczenie pielęgnacyjne.

Schemat opisywany w liście jest zawsze ten sam. Nie medyczne badaniem, a kilka pytań do dziecka sprawdzających, czy jest choć trochę samodzielne:

1) Czy myjesz/ubierasz się sam?

2) Czy umiesz zawiązać buty?

3) Czy masz kolegów?

I następnie odebranie pkt 7 w orzeczeniu i strata przez rodziców świadczenia pielęgnacyjnego.

WZON przyjmują interpretację przepisów że jakikolwiek przejaw samodzielności u osoby niepełnosprawnej wyklucza świadczenie pielęgnacyjne - lekarze w komisjach szukają tych "jakichkolwiek" przejawów samodzielności. W opinii rodziców będących świadkami "badania dziecka przy pomocy trzech pytań", pytania te są tylko pretekstem do odebrania świadczenia. W tych opiniach jednolicie powtarza się zarzut "lekarze nie patrzą całościowo na naszą sytuację jako opiekunów".

Przykładowe listy czytelników w tej sprawie:

Tym razem cukrzyca typ 1 bez świadczenia pielęgnacyjnego

Poniżej fragment pisma WZON z uzasadnieniem odebrania pkt 7 z uwagi na to, że dziecko jest "znacznie niesamodzielne", ale nie "całkowicie niesamodzielne".

Poniżej ten sam dokument co na grafice w transkrypcji tekstowej.

Znajdziemy w nim tezy:

1) dziecko jest osobą niepełnosprawną, ale

2) "stwierdzone schorzenia nie powodują całkowitej zależności dziecka od otoczenia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, poruszanie się i komunikowanie z otoczeniem.

3) dziecko ma "tylko": "znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji, powodujące konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby".

Punkty te dają poniższy wzór argumentacyjny:

Punkt 1+punkt 2+punkt 3 argumentacji WZON = brak świadczenia pielęgnacyjnego.

