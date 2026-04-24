Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » WZON: 690 000 decyzji o punktach w świadczeniu wspierającym. Wojewodowie obniżają ich koszty

WZON: 690 000 decyzji o punktach w świadczeniu wspierającym. Wojewodowie obniżają ich koszty

24 kwietnia 2026, 10:02
[Data aktualizacji 23 kwietnia 2026, 11:31]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
WZON: Rząd właśnie obniża koszty świadczenia wspierającego. Zabiera 10%-18% wynagrodzeń
WZON: Rząd właśnie obniża koszty świadczenia wspierającego. Zabiera 10%-18% wynagrodzeń
Od 1 maja 2026 r. specjalista WZON otrzyma w niektórych województwach za jedną decyzję przyznającą punkty w świadczeniu wspierającym 90 zł brutto (zamiast poprzednio 100 zł–110 zł). Jeżeli będzie to wymagało wizyty domowej, stawka „od decyzji” wyniesie 130 zł (zamiast poprzedniej 150 zł). Obniżkę wynagrodzeń wprowadzają właśnie wojewodowie. Specjaliści z WZON pracują na podstawie powołania do tego zadania przez wojewodów. I to wojewodowie określają ich wynagrodzenie. Decyzja wojewody o obniżce wynagrodzeń, to decyzja rządu, a nie samorządów. Przy czym wynagrodzenie specjalistów WZON zależne jest od liczby wydanych decyzji. Zejście z poziomu 110 zł do 90 zł oznacza obniżkę wynagrodzenia o 18%, ze 100 zł do 90 zł 10%. Nie popełniaj błędu w ocenie, myśląc, że 100 zł za decyzję to dla budżetu niewielkie pieniądze. WZON wydały w kilka lat (od 1 stycznia 2024 r. do połowy kwietnia 2026 r.) około 690 000 decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Przemnóżmy 690 000 decyzji przez stawki 100 zł albo 150 zł i otrzymamy koszt dla budżetu na szokującym poziomie około 75 mln zł. Uważam, że rząd obniżkami chce zaoszczędzić na wynagrodzeniach ludzi pracujących dla osób niepełnosprawnych około 12% (obliczenia własne) z tej kwoty (proporcjonalnie do przyszłej liczby decyzji).

Specjaliści WZON (m.in. pielęgniarki, fizjoterapeuci – pełny wykaz specjalizacji na końcu artykułu) czują się okradzeni. W sytuacji inflacji za ostatnie lata zamiast dyskutować o podwyżkach dla nich zabrano im 10%–18% ich dochodów. I protestują. Kluczowe dla ich sytuacji jest to, że obniżki wynagrodzenia specjalistów WZON przeprowadzili wojewodowie. To oni powołują specjalistę na stanowisko osoby przyznającej punkty osobie niepełnosprawnej. I to oni ustalają wysokość wynagrodzenia. Przykładowe zarządzenia wojewodów obniżające specjalistom ich dochody od 1 maja 2026 r. poniżej.

Przykład

Poniżej dwa zarządzenia wojewody pomorskiego, finalnie obniżające od 1 maja 2026 r. wynagrodzenia specjalistom. Pierwszy dokument ustala to wynagrodzenie w styczniu 2026 r., a drugi je zmniejsza od maja 2026 r. – dokumenty wprost pokazują, że z niezrozumiałych powodów oświadczenie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wprowadza opinię publiczną w błąd. To rząd, a nie samorządy, obniżają wynagrodzenia pielęgniarkom i fizjoterapeutom.

Pierwsze zarządzenie wojewody pomorskiego - ustaliło stawki na 110 zł (decyzja wydana w siedzibie WZON) i 150 zł (decyzja wymagająca wizyty w domu osoby niepełnosprawnej):

ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie wynagradzania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2025 r. poz. 428) w związku z art.
6 ust. 1a oraz 6a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1665 i 1746) zarządza się, co następuje:

(...)

§ 2. 1. Członkowi Wojewódzkiego Zespołu, będącemu specjalistą do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, zwanemu dalej „specjalistą do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia”, przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

  1. 110 zł brutto (słownie: sto dziesięć złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, zwanym dalej „Wojewódzkim Zespołem”;
  2. 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy;
  3. 30 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku ustalenia terminu wizyty przez Wojewódzki Zespół w miejscu zamieszkania wnioskodawcy i mimo tego, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, braku możliwości dokonania oceny, pod warunkiem sporządzenia i podpisania notatki służbowej.

      2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty związane z realizacją czynności, w tym dojazdu specjalisty do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, w szczególności koszty biletów, paliwa oraz amortyzacji środka transportu

Przykładowe zarządzenie wojewody pomorskiego obniżające wynagrodzenie specjalistów w okresie od 1 maja 2026 r.

§ 1. W zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie wynagradzania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach wprowadza się następujące zmiany:

 1) w § 2 ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 90 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, zwanym dalej „Wojewódzkim Zespołem””;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 130 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych brutto) za jedną decyzję – w przypadku, gdy czynności oceniające odbywają się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy”.

Kim jest specjalista WZON od punktów w świadczeniu wspierającym?

Kim są ludzie, którzy wydali około 690 000 decyzji osobom niepełnosprawnym w dwa lat, a teraz obniża się im wynagrodzenia? To:

  • fizjoterapeuta – (zob: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234);
  • psycholog – (ukończone magisterskie studia na kierunku psychologia);
  • pedagog (ukończone magisterskie studia na kierunku pedagogika):
  • pedagog specjalny – (ukończone magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • pracownik socjalny – (zob. ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693 i 1938),
  • doradca zawodowy – posiadający ukończone magisterskie studia na kierunkach: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalności doradztwo zawodowe,
  • pielęgniarka albo pielęgniarz – posiadającym prawo wykonywania zawodu w rozumieniu ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 628)

Jest wielką kontrowersją systemu świadczenia wspierającego, że punktów osobom niepełnosprawnym nie przyznają lekarze. Przepisy wymagają jednak co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu pracy w jednym z wymienionych zawodów w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających powołanie na specjalistę do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia, co ma dawać nadzieję na wybór przez wojewodę ludzi do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, dających rękojmię dobrego wykonania tego zadania.

