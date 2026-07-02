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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością. ZUS wypłaci nawet 4353 zł

Większe pieniądze dla osób z niepełnosprawnością. ZUS wypłaci nawet 4353 zł

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02 lipca 2026, 16:05
[Data aktualizacji 04 lipca 2026, 12:34]
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
2026 niepełnosprawność niepełnosprawni
Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jakie ulgi, zniżki i pieniądze zyskasz w 2026 roku [LISTA PRZYWILEJÓW]
Shutterstock

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Wielu Polaków posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ale nie ma pojęcia, jak potężne daje ono możliwości. Przepisy w 2026 roku otwierają drzwi do realnego wsparcia finansowego, ogromnych ulg w podróżach oraz dodatkowych dni wolnych od pracy. Co ważne, zyskać mogą nie tylko osoby ze znacznym stopniem, ale także te z umiarkowanym i lekkim.

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Rewolucja finansowa. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie

Największe zmiany i najwyższe kwoty czekają na osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. To dla nich stworzono system oparty na ocenie punktowej, czyli tzw. Świadczenie Wspierające. Kwoty tego świadczenia są powiązane z rentą socjalną i w 2026 roku stanowią potężny zastrzyk gotówki dla domowego budżetu. Oprócz tego, przy znacznym i w pewnych sytuacjach umiarkowanym stopniu (jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia), niezmiennie przysługuje Zasiłek Pielęgnacyjny. To stała, comiesięczna kwota wypłacana przez gminy, która nie zależy od dochodów rodziny.

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Praca na specjalnych warunkach. Krótszy dzień i ekstra urlop

Jeżeli pracujesz i posiadasz orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym, kodeks pracy staje po Twojej stronie. Masz prawo do wyjątkowych przywilejów, o które warto upomnieć się u pracodawcy.

  • Przede wszystkim Twój czas pracy zostaje skrócony. Zamiast standardowych 8 godzin, pracujesz maksymalnie 7 godzin na dobę, czyli 35 godzin w tygodniu - zachowując przy tym prawo do pełnego wynagrodzenia.
  • To jednak nie wszystko. Raz w roku zyskujesz dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Masz również prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem pensji w celu wykonania badań lekarskich lub udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
  • W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności nie przysługuje krótszy czas pracy ani dodatkowy urlop, ale pracodawca może otrzymać wysokie dofinansowanie do Twojego wynagrodzenia z PFRON, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy.

Podróże za grosze i darmowa komunikacja

Kolejny obszar, w którym posiadanie dokumentu przynosi ogromne oszczędności, to transport. Osoby ze znacznym stopniem mogą liczyć na niemal darmowe podróżowanie. W większości polskich miast komunikacja miejska (autobusy, tramwaje, metro) jest dla nich całkowicie bezpłatna. Przy podróżach pociągami PKP przysługuje im 49 proc. zniżki, a ich przewodnik lub opiekun płaci za bilet symboliczne grosze - zniżka dla niego wynosi aż 95 proc. Przy stopniu umiarkowanym ulgi na przejazdy kolejowe czy autobusowe zależą od konkretnego schorzenia (największe przywileje mają osoby niewidome oraz z dysfunkcją narządu ruchu). Warto pamiętać także o Karcie Parkingowej. Pozwala ona stawać na tzw. kopertach oraz nie płacić w wielu strefach płatnego parkowania. Bez problemu wyrobią ją osoby ze znacznym stopniem. Przy umiarkowanym stopniu karta należy się tylko tym osobom, które mają bardzo duże problemy z chodzeniem, a w orzeczeniu widnieje symbol oka (04-O), narządu ruchu (05-R) lub chorób neurologicznych (10-N).

Ulga rehabilitacyjna w PIT. Co odliczysz w urzędzie skarbowym?

To przywilej, z którego mogą korzystać osoby ze wszystkimi trzema stopniami niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). Rozliczając podatek dochodowy za pomocą ulgi rehabilitacyjnej, możesz zatrzymać w kieszeni tysiące złotych. Najpopularniejsze odliczenia obejmują wydatki na leki (odliczasz kwotę powyżej 100 zł w danym miesiącu) oraz wydatki na używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych. Jeśli auto jest Twoją własnością lub współwłasnością, możesz odliczyć zryczałtowaną kwotę limitu rocznego, która wynosi 2280 zł - bez konieczności zbierania faktur za paliwo czy naprawy. Odliczeniu podlegają również koszty turnusów rehabilitacyjnych, adaptacji mieszkania do potrzeb nienaturalnych dla zdrowia oraz zakupu sprzętu medycznego.

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Lekarz bez kolejki i tańsza kultura

Każde orzeczenie, bez względu na stopień, uprawnia do wyrobienia Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej. Ten niepozorny plastikowy dokument to klucz do tańszego życia codziennego. Gwarantuje zniżki do państwowych muzeów, teatrów, kin, ogrodów zoologicznych, a nawet parków narodowych. Co niezwykle ważne w codziennym życiu, posiadacze znacznego stopnia niepełnosprawności mają ustawowe prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Oznacza to krótszy czas oczekiwania w przychodniach oraz w aptekach.

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Czy lekki stopień niepełnosprawności zwalnia z abonamentu RTV?

Nie. Lekki stopień niepełnosprawności nie daje takiego przywileju. Zwolnienie z opłat za abonament radiowo-telewizyjny przysługuje wyłącznie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz tym, które ukończyły 75. rok życia.

Ile można dorobić do renty przy stopniu umiarkowanym w 2026 roku?

Limity dorabiania zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, które ogłasza GUS. Jeśli Twoje dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. tej kwoty, renta zostanie wypłacona w całości. Przekroczenie progu 130 proc. skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty świadczenia rentowego.

Czy karta parkingowa przysługuje automatycznie przy każdym orzeczeniu?

Nie. Karta parkingowa nie jest przyznawana automatycznie. Osoby ze znacznym stopniem muszą mieć w orzeczeniu zaznaczone wskazanie o ograniczonej możliwości poruszania się. W przypadku stopnia umiarkowanego, oprócz problemów z chodzeniem, wymagany jest konkretny symbol przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 10-N [gov.pl]. Przy lekkim stopniu karta parkingowa w ogóle nie przysługuje [gov.pl].

Czy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności muszę płacić za psa?

Osoby posiadające orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności są zwolnione z opłaty od posiadania jednego psa asystującego. Ponadto osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są całkowicie zwolnione z podatku za jednego, dowolnego psa domowego, niezależnie od tego, czy pełni on funkcję asystenta.

Czy z lekkim stopniem niepełnosprawności dostanę darmowe leki?

Samo posiadanie lekkiego stopnia nie daje prawa do darmowych leków. Możesz jednak odliczyć wydatki na medykamenty w ramach rocznej Ulgi Rehabilitacyjnej w PIT. Darmowe leki przysługują w Polsce głównie wybranym grupom wiekowym (dzieci do 18 lat oraz seniorzy 65+) na podstawie listy ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Komu w 2026 roku przysługuje Świadczenie Wspierające oparte na ocenie punktowej?

Świadczenie Wspierające opisano jako system dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oparty na ocenie punktowej. Kwoty Świadczenia Wspierającego są powiązane z rentą socjalną.

Jakie przywileje w pracy mają osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu, z pełnym wynagrodzeniem. Raz w roku przysługuje dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego.

Jakie ulgi w transporcie mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w większości polskich miast korzystają bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Przy podróżach pociągami PKP przysługuje 49% zniżki, a przewodnikowi lub opiekunowi osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 95% zniżki.

Kiedy przysługuje Karta Parkingowa przy orzeczeniu o niepełnosprawności?

Karta Parkingowa nie jest przyznawana automatycznie. Osoby ze znacznym stopniem muszą mieć wskazanie o ograniczonej możliwości poruszania się. Przy stopniu umiarkowanym wymagane są problemy z chodzeniem oraz symbol 04-O, 05-R lub 10-N; przy lekkim stopniu karta nie przysługuje.

Co można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej PIT przy orzeczeniu o niepełnosprawności?

Ulga rehabilitacyjna PIT przysługuje przy znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności. Odliczenia obejmują wydatki na leki powyżej 100 zł w miesiącu, używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych do 2280 zł rocznie oraz m.in. turnusy rehabilitacyjne i sprzęt medyczny.

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Źródło: INFOR
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