Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Prawa zwierząt » Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?

Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?

29 kwietnia 2026, 15:21
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?
Dziki w miastach - dlaczego się pojawiają, jak się zachować, kogo powiadomić?
Shutterstock

Ostatnio w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o stadach dzików w tym loch z warchlakami w centrum nawet dużych miast, nie mówiąc już o dzielnicach peryferyjnych. Co jest tego przyczyną oraz co należy zrobić jeśli dojdzie do spotkania ze zwierzęciem?

Przyczyna pojawiania się dzików w miastach

Dziki traktują skupiska ludzkie jako miejsca do żerowania. Te zwierzęta przyciągają miejsce kosze na śmieci, niezabezpieczone altany śmietnikowe czy porzucane worki na śmieciami. Dzik bez problemu jest w stanie rozpruć worek, w którym znajdują się odpady w szczególności bio, również te oczekujące na wywóz przez służby miejskie przed posesjami. Dla tych ssaków interesujące są również ogródki działkowe, gdzie mogą sobie coś wykopać z grządek oraz miejsca nielegalnego pozbywania się odpadków np. przeterminowanych produktów spożywczych jak również cmentarze na których mogą posilić się świeżymi kwiatami. Dziki są również celowo dokarmiane przez ludzi w miastach, niektóre nawet potrafią prosić o jedzenie niczym psy. W związku z tym zwierzęta odłowione i przewiezione do lasu nie umieją szukać tam pożywienia i wracają do siedzib ludzkich. Sąsiedztwo człowieka powoduje, że dziki zaczynają być aktywne dzień, a nie jak wynika z ich biologii-nocą. Zdarzają się również kradzieże dokonywane przez te zwierzęta i wcale nie dotyczące artykułów spożywczych, ale np. elektroniki która ulega wtedy zniszczeniu.

Należy pamiętać również że to człowiek przez rozrost miast wkracza na tereny będące naturalnym schronieniem dzików. Ich typowy habitat się kurczy i próbują się zaaklimatyzować w zmienionych warunkach.

Zobacz również:

Spotkanie z dzikiem w mieście

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że człowiek z punktu widzenia dzika nie jest interesujący albowiem nie stanowi pożywienie tych zwierząt. Widząc dzika z pewnej odległości, nie należy się do niego zbliżać, a raczej obejść łukiem. Gdy zostanie się już zauważonym przez tego ssaka należy zastygnąć ma chwilę, a potem odejść. Na pewno nie jest dobrym pomysłem uwiecznianie zwierząt albowiem flesz czy jakiekolwiek światło związane z używaniem sprzętu elektronicznego może zaniepokoić dzika i wtedy ze strachu może się zdecydować na atak. W tym przypadku pozostaje ucieczka albo znalezienie kryjówki do której zwierzę się nie dostanie – w budynku czy na drabinkach placu zabaw. Zakazane jest straszenie, krzyczenie czy wykonywanie gwałtownych ruchów, ani też przywoływanie ssaka. Dziki nie są zbyt zwrotne co można wykorzystać przy ucieczce. Szczególną ostrożność należy zachować widząc lochę z warchlakami. Przy spotkaniu z dzikiem psy należy trzymać na smyczy.

Co należy zrobić, jak się spotka dzika w mieście?

Wszystko zależy od miejsca, czasu i ilości zwierząt. Nawet jeden dzik w centrum miasta może wywoływać zagrożenia, bo czuje się zestresowany z uwagi na samochody, ludzi, hałas i kolory. Inaczej sytuacja wygląda jeśli następuje spotkanie z grupą ssaków wieczorem niedaleko kompleksu leśnego-wtedy po prostu lepiej ruszyć w innym kierunku. Bezwzględnie natomiast nie można pozwolić zwierzętom dobierać się do resztek jedzenia w szczególności w workach czy kontenerach. W zależności od wielkości miasta zgłoszenia o miejscu i ilości dzików można dokonać do Straży Miejskiej, na Policję czy do Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Zawsze można skorzystać z numeru alarmowego 112.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

