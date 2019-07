Wiele pokoleń w jednej firmie - różnice między pracownikami.

Wielopokoleniowe wyzwania przyszłości – jak im sprostać?

Choć w przedsiębiorstwach od zawsze funkcjonowali przedstawiciele różnych generacji, transformacja cyfrowa uwypukliła dzielące poszczególne pokolenia różnice. Odmienne nastawienie do nowych technologii, inne oczekiwania względem pracodawcy czy też różne wizje ścieżek rozwoju zawodowego to tylko niektóre z kwestii dzielących młodych i starszych pracowników. Nad wszystkim tym musi zapanować pracodawca, łącząc niekiedy sprzeczne interesy swojego personelu. Jakie wyzwania odnośnie wielopokoleniowości w firmie niesie za sobą przyszłość?

Co różni młodych i starszych pracowników?

Odmienności międzypokoleniowe przejawiają się nie tylko w tak istotnych aspektach jak wspomniane inne wizje ścieżek rozwoju zawodowego, ale i dotyczą bardziej błahych kwestii – różne są np. oczekiwania personelu względem samej przestrzeni biurowej. Przedstawiciele starszych generacji preferują pracę przy biurku, co stanowi odzwierciedlenie ich dążenia do stabilizacji. Młodzi pracownicy zaś chętnie decydują się pracę zdalną lub w zespołach rozproszonych. Z entuzjazmem podchodzą także do wszelkich nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie projektami (np. CRM-y, które umożliwiają profesjonalną obsługę klienta), zwłaszcza jeśli można je wykorzystać na odległość.

Co więcej, młodzi pracownicy bez problemu mogą komunikować się z pracodawcą i innymi członkami zespołu za pomocą wideorozmów, kiedy to starsi preferują klasyczny kontakt twarzą w twarz. Młodsze i starsze pokolenie różni się między sobą nawet pod względem preferowanych godzin pracy. Młodzi pracownicy cenią wszelkie próby ich uelastycznienia. Nie stanowi dla nich problemu to, by jednego dnia pracować dłużej, a następnego wyjść z pracy wcześniej. Starsi pracownicy zaś preferują sztywne godziny pracy.

Młodszy personel z entuzjazmem podchodzi również do prób uatrakcyjnienia przestrzeni biurowej. W przedsiębiorstwach coraz częściej pojawiają się zatem piłkarzyki, automaty do gier czy też konsole. Ma to służyć nie tylko rozrywce, ale i pobudzeniu kreatywności. Starszemu pokoleniu takie rozwiązania nie zawsze przypadają do gustu, zwłaszcza jeśli opierają się na nowoczesnych technologiach, co może pogłębiać cyfrowe wyobcowanie tej grupy pracowników.

Wszystko to sprawia, że pracodawcy stoją przed trudnym wyzwaniem zaprojektowania na nowo środowiska pracy, tak aby w sposób elastyczny odpowiadało ono zróżnicowanym oczekiwaniom poszczególnych generacji personelu, ich odmiennym stylom pracy i motywacji do działania. Jak temu sprostać?

Jak stworzyć miejsce pracy przyjazne każdemu?

Tym, co łączy młodsze i starsze pokolenie, jest chęć rozwoju. Oczywiście wynika ona z odmiennych pobudek. Również i sposoby jej realizacji są inne. Starszy personel preferuje przede wszystkim warsztaty, choć i młodsi pracownicy także się w nie angażują, dzięki czemu zespół się rozwija. Żeby jednak zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, warto wprowadzić elementy pracy humorystycznej. Nie tylko pobudza to kreatywność, ale również integruje personel, czyni komunikację w zespole spójniejszą i jest źródłem pozytywnych wspomnień.