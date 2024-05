Od 1 czerwca 2024 r. o ponad 200 zł wzrosną stawki premii stażowych

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu. Od 1 czerwca wzrosną stawki premii stażowych wypłacanych przez starostów w związku z promocją zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia i kwoty ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu. Ile dokładnie?

Nowe stawki premii i kosztów przejazdu

O nowych stawkach poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

REKLAMA

Od 1 czerwca kwota premii wzrośnie o 227,50 zł i będzie wynosiła 2222,60 zł. Zmieniona została także maksymalna kwota ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu. Maksymalna kwota wyniesie 889,40 zł, a maksymalna kwota miesięcznej transzy – 148,70 zł.

Na jakiej podstawie wypłacane są premie oraz ryczałt z tytułu kosztów podróży? Chodzi o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, której zadaniem jest promocja zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Bon stażowy od starosty

Obowiązujące przepisy mówią o tym, że na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy. Pracodawca musi się zobowiązać do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez kolejne pół roku, wówczas otrzymuje premię. W ramach bonu sfinansowane są również w formie ryczałtu koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.