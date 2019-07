Zarządzanie pokoleniami pracowników

Jakie generacje pracowników mogą funkcjonować w firmie?

Za pokolenie uznaje się możliwą do wyodrębnienia grupę ludzi, których łączy zbliżony czas urodzenia oraz istotne wydarzenia toczące się na krytycznych etapach ich rozwoju. W firmie funkcjonować mogą trzy generacje pracowników:

Baby Boomers – zalicza się do nich osoby urodzone po II wojnie światowej do roku 1960. To pokolenie wyżu demograficznego i boomu gospodarczego, Pokolenie X – to osoby urodzone w latach 1961-1980, które dorastały w cieniu kryzysu gospodarczego lat 70. XX wieku, Pokolenie Y - to tzw. millenialsi, urodzeni w latach od 1981 do 2000.

Wszystkim im po piętach depcze pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 2000 roku. Powoli zasilają one rynek pracy, najczęściej pełniąc rolę stażystów i praktykantów. Już wkrótce więc również i ich głos będzie na rynku pracy wyraźnie słyszalny.

Dokonujące się zmiany pokoleniowe nieustannie przekształcają to, w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa. Każda z generacji charakteryzuje się bowiem odmiennymi cechami. Poszczególnym pokoleniom przyświecają również inne cele i sposoby ich osiągania. Odmienne jest również podejście do pracy i zaangażowanie w nią. Tym trudniejszym zadaniem wydaje się więc utrzymanie wysokiej motywacji personelu i zapobieganie ewentualnym konfliktom międzygeneracyjnym. Żeby pogodzić różne potrzeby i oczekiwania swoich podwładnych, wpierw należy je poznać.

Pokolenie Baby Boomers

To osoby, które dorastały w okresie politycznych i społeczno-gospodarczych transformacji. Intensywny rozwój gospodarki wolnorynkowej przyniósł pokoleniu Baby Boomers nie tylko zauważalny wzrost poziomu życia, ale i zupełnie nowe zjawiska, takie jak prywatyzacja państwowych zakładów pracy czy też masowe zwolnienia. Nie dziwi zatem fakt, że pracownicy ci cenią sobie przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Są również mniej ochoczo nastawieni wobec dokonujących się w organizacji przeobrażeń. Czasem trzeba im pomóc w dostosowaniu się do zmian.

Niewątpliwym atutem generacji Baby Boomers jest natomiast wysoki poziom zaangażowania w pracę i oddanie jej. W życiu kierują się dewizą, że bez pracy nie ma kołaczy. Są zdolni do poświęceń, zdyscyplinowani i lojalni wobec pracodawcy. Ciężka praca to dla nich chleb powszedni. Cechuje ich cierpliwość, stabilność zachowania oraz uznanie autorytetów. Nie są jednak tak kreatywni jak młodsze pokolenia, przez co coraz częściej są wypierani z rynku.