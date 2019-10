Przerwy na karmienie dziecka piersią

Podstawą prawną do korzystania z przerw w pracy na karmienie jest art. 187 Kodeksu pracy. Pracownica, która karmi jedno dziecko, ma prawo do dwóch 30 minutowych przerw wliczanych do czasu pracy. Natomiast karmiąc dwójkę dzieci, przysługują dwie 45 minutowe przerwy również wliczane do czasu pracy.

Jeśli dzienny wymiar czasu pracy wynosi mniej niż 4 godziny, prawo do przerw w pracy nie przysługuje. Natomiast w przypadku pracy w wymiarze od 4 do 6 godzin można korzystać z jednej przerwy na karmienie. Z prawa do 2 przerw może więc skorzystać kobieta pracująca powyżej 6 godzin dziennie.

Jeśli pracownicy przysługują dwie przerwy na karmienie, na wniosek pracownicy można udzielać ich łącznie.

Prawo pracy nie przewiduje terminu końcowego obowiązywania tego prawa. Nie ma maksymalnej długości korzystania z tego uprawnienia rodzicielskiego. Nie ma również obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który mówiłby o konieczności przedstawienia zaświadczenia od lekarza o rzeczywistym karmieniu dziecka piersią. Niemniej jednak wielu pracodawców stosuje tę praktykę i prosi o dostarczenie dokumentu potwierdzającego karmienie piersią.

Przerw w pracy udziela się na wniosek pracownicy, która oświadcza, że karmi dziecko piersią. Należy więc również po zaprzestaniu karmienia poinformować pracodawcę o tym fakcie. Dobrze jest zrobić to na piśmie.

Wzór oświadczenia o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór oświadczenia o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią.

……………………………….

(data, miejscowość)

…………………………………………….

……………………………………………

(dane pracownicy)

OŚWIADCZENIE O ZAPRZESTANIU KARMIENIA DZIECKA PIERSIĄ

Oświadczam, iż od dnia ……………………………………… nie będę korzystała z prawa do przerw w

pracy na karmienie dziecka przysługującego na podstawie art. 187 Kodeksu pracy.

…………………………………………..

(podpis pracownicy)

Oświadczenie o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią - wzór pisma Autor: Emilia Panufnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)