Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2019 - przykłady

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Na wstępie warto zaznaczyć, że umowa o pracę może zostać rozwiązana na 4 sposoby:

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez jedną ze stron, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron, rozwiązanie umowy z upływem okresu, na który została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem powinno odbyć się na piśmie. Pracodawca wypowiadając umowę bezterminową, powinien podać przyczynę uzasadniającą jej rozwiązanie. Ponadto należy zawrzeć w nim pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 2019

Długość okresów wypowiedzenia umowy bezterminowej się nie zmienia. Od 22 lutego 2016 r. z okresami wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zostały zrównane okresy wypowiedzenia umów na czas określony.

Uzależnia się je od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynoszą odpowiednio:

2 tygodnie – zatrudnienie na okres krótszy niż 6 miesięcy, 1 miesiąc – zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące – zatrudnienie na okres co najmniej 3 lat.

Warto wspomnieć, że po złożeniu wypowiedzenia przez jedną ze stron, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca z pracownikiem ustalili wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji w dalszym ciągu jest to tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

W przypadku zatrudnienia na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mają możliwość ustalenia w umowie, że w przypadku, o którym mowa w pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa pkt 2 – 3 miesiące.

Upadłość i likwidacja pracodawcy – skrócenie okresu wypowiedzenia

W przypadku gdy powodem wypowiedzenia umowy jest ogłoszenie upadłości, likwidacja pracodawcy bądź inne przyczyny nie leżące po stronie pracownika, pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia z 3 miesięcy do 1 miesiąca. Należy jednak pamiętać, że pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w kwocie wynagrodzenia za czas pozostały do końca pierwotnego okresu wypowiedzenia.

Co istotne, jeśli pracownik nie podjął innej pracy do końca właściwego okresu wypowiedzenia, wlicza mu się ten czas do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia. Za ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku braku uzgodnienia stron w kwestii wysokości wynagrodzenia za ten czas, stosuje się wynagrodzenie przestojowe (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). Podobnie wypowiada się Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. II PK 411/15):