Wniosek o urlop ojcowski po terminie

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski to uprawnienie rodzicielskie przysługujące wyłącznie ojcu dziecka. Zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy wymiar urlopu ojcowskiego to 2 tygodnie. Jest to stała liczba niezależna od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop ojcowski można podzielić na dwie 1-tygodniowe części.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zostać złożony przez pracownika – ojca wychowującego dziecko w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia omawianego urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi wnioskowanego urlopu.

reklama reklama

Urlop należy wykorzystać w pełnym wymiarze do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Po tym terminie prawo do urlopu ojcowskiego wygasa. Jeśli pracownik chce zdążyć przed ukończeniem przez dziecko 2 roku życia, powinien najpóźniej złożyć wniosek na 21 dni przed upływem tego terminu (termin 7 dni przed rozpoczęciem urlopu + 14 dni urlopu).

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika; wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów; kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione; oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części; kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU >>>

Opóźnienie w terminie złożenia wniosku

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca udziela pracownikowi urlopu ojcowskiego adekwatnie do terminu wskazanego we wniosku. Pracownik powinien złożyć wniosek nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego przez niego urlopu. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że wniosek zostanie przedstawiony pracodawcy w terminie późniejszym, np. 2 czy 5 dni przed datą rozpoczęcia urlopu wskazaną we wniosku. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić pracodawca? Z jednej strony prawo pracy nakazuje udzielić urlopu, a z drugiej strony określa się konkretny termin na maksymalny dzień złożenia wniosku. Uważa się, że należy udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego nie później niż z upływem 7 dni od chwili złożenia wniosku. Zależy więc od dobrej woli pracodawcy, czy pracownik otrzyma urlop we wskazanym przez siebie terminie, czy za 6, a może nawet 7 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018, poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 2243)