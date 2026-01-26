21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?
Dla kogo urlop zdrowotny?
Urlop zdrowotny to pojęcie, które powszechnie jest kojarzone z nauczycielami. Jest to skojarzenie słuszne, bo faktycznie ta grupa zawodowa jest uprawniona do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nazywanego potocznie urlopem zdrowotnym, ale też i niesłuszne, bo wcale nie jest to jedyna i najliczniejsza grupa pracowników, którzy mają możliwość skorzystania z rozwiązania dedykowanego poprawie swojego stanu zdrowia. Obok osób wykonujących takie zawody, jak np. sędziowie, prokuratorzy, górnicy czy strażacy PSP, znalazły się w niej również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wskazane w przepisach warunki. Na podstawie art. 20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku;
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego?
Omawiane zwolnienie jest niezależne od prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przyznanego w art. 19 tej samej ustawy, który przewiduje, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Warto jednak pamiętać, że łączny wymiar zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym i dodatkowego urlopu nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. W praktyce oznacza to, że osoba, która skorzysta ze zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze 21 dni, nie ma już możliwości wykorzystania w tym samym roku kalendarzowym 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak zwolnienie na turnus rehabilitacyjny będzie obejmowało krótszy okres, np. 14 dni, to w takiej sytuacji, pracownik będzie mógł skorzystać także z 7 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego (do łącznego wymiaru 21 dni w roku kalendarzowym.)
Pracownik chcący skorzystać z omawianego uprawnienia przedstawia pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Za czas zwolnienia od pracy w omawianym celu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Podstawą jego wypłaty jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez jego organizatora.
art. 19, art. 20 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913)
rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. z 2003 r. poz. 927)
