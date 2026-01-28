REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?

Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?

28 stycznia 2026, 15:20
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
nauczyciele
Czy nauczyciele mają prawo do urlopu w ferie?
Ferie zimowe trwają 2 tygodnie w okresie od połowy stycznia do 1 marca 2026 r. Część osób zastanawia się jak wygląda status nauczycieli podczas ferii, w szczególności czy nauczyciele mają wolne całe dwa tygodnie podczas ferii zimowych 2026?

Kiedy są ferie zimowe w 2026 roku?

Pierwsi w kraju ferie rozpoczęli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie to 1 560 113 mln uczniów skorzysta z zimowego wypoczynku. Od 2026 roku terminy ferii zimowych po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach:

  1. 19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  2. 2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie
  3. 16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Ferie zimowe: bezpieczeństwo przede wszystkim

Podczas planowania bezpiecznego zimowego odpoczynku zachęcamy do odwiedzenia serwisów internetowych przygotowanych przez służby i instytucje publiczne:

  • Serwis www.bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu, rodzice otrzymują bezpłatną informację o tym, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, posiada aktualne badania techniczne oraz polisę ubezpieczeniową.
  • Informacje o systemie powiadamiania ratunkowego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominamy, że 112 to bezpłatny, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej numer alarmowy – zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Pamiętajmy, że zgłoszenie pod numer alarmowy 112 można wybrać także w telefonie nieposiadającym karty SIM.
  • Informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W profilach poszczególnych krajów znajdują się wytyczne lub ostrzeżenia dla podróżujących.
  • Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”. Dzięki niej służby konsularne wiedzą o pobycie jednostki na terenie danego państwa. W razie konieczności mogą one skontaktować się z podróżującymi albo zapewnić potrzebną pomoc. Planując wyjazd zagraniczny, pamiętajmy, by zaopatrzyć się w adresy oraz numery telefonów dyżurnych do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Takie wytyczne obowiązują przede wszystkim organizatorów wypoczynku, kierowników wycieczek, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe?

Wielu zastanawia się, czy nauczyciel ma urlop w ferie zimowe? Okazuje się, że tak - podczas ferii nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy. Szczegóły w tym zakresie można znaleźć w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984, dalej jako: KN).

Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Czy to oznacza, że takie ferie nauczyciela bezwzględnie trwaj 2 tygodnie? Okazuje się, że niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

  • 1) przeprowadzania egzaminów;
  • 2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
  • 3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Niewątpliwym plusem jest jednak to, że ww. czynności nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni. Przez pozostałe 7 dni nauczyciel może zatem odpoczywać.

Ograniczenia w prawie do urlopu

Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Urlop w placówkach w których ferie nie są przewidziane

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984)

