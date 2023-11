Black Friday i Cyber Monday - na co trzeba uważać, robiąc zakupy?

Black Friday i Cyber Monday. Już od kilku tygodni te dwa hasła przewijają się w internecie, w reklamach i w prywatnych rozmowach. O co właściwie chodzi? Kiedy wypadają te dni, na które czeka tak wielu konsumentów?

Black Friday - co to jest? Kiedy wypada?

Chociaż na język polski doskonale da się przetłumaczyć jako Czarny piątek to w ogólnej świadomości jednak funkcjonuje Black Friday. Dzień ten nie ma jednej stałej daty w kalendarzu, bo przypada w piątek po Dniu Dziękczynienia (to zawsze czwarty czwartek listopada), święcie obchodzonym w Stanach Zjednoczonych i właśnie stamtąd Black Friday do nas przyszedł.

Jest to wydarzenie handlowe, początek sezonu zakupów świątecznych. Podczas Black Friday konsumenci mogą liczyć na duże obniżki cen i promocje. Niektóre sieci robią nawet Black Week i wtedy promocje trwają dłużej lub zaczynają się wcześniej. Wiele osób właśnie wówczas zaopatruje się w bożonarodzeniowe prezenty albo kupuje upatrzone wcześniej produkty. W Polsce Black Friday jest popularny od kilkunastu lat.

Dlaczego taka nazwa? W latach 60. XX wieku w Filadelfii i Rochester policja użyła terminu Black Friday na określenie chaosu związanego z tłumem ludzi, którzy po Dniu Dziękczynienia ruszyli na przedświąteczne zakupy. Dochodziło wówczas do wypadków, aktów agresji, konieczne były interwencje. Z czasem określenie przybrało znaczenie najbardziej ruchliwego dnia zakupów.

Inne źródła mówią o tym, że nazwa ta ma swoje korzenie w księgowości. W księgach rachunkowych straty zapisywano kolorem czerwonym, a zyski czarnym. Czarny Piątek był symbolem pierwszego dnia, w którym sprzedawcy zaczynali wychodzić na plus.

W tym roku Black Friday wypada w piątek 24 listopada.

Cyber Monday - co to jest? Kiedy wypada?

Cyberponiedziałek, cyfrowy poniedziałek to wydarzenie handlowe sąsiadujące z Black Friday. Cyber Monday jest pierwszym poniedziałkiem po Dniu Dziękczynienia. Czym się różnią? Podobnie jak Black Friday, Cyber Monday charakteryzuje się dużymi obniżkami i promocjami, ale różni się tym, że promocje te są dostępne wyłącznie online. Dzień ten jest dobrą okazją dla mniejszych sklepów internetowych, którym na co dzień ciężko konkurować z sieciowymi gigantami stacjonarnymi. Zdarza się, że niektóre sklepy łączą oba te wydarzenie i robia cały wyprzedażowy weekend.

Skąd wziął się termin Cyber Monday? Na początku lat dwutysięcznych zaobserwowano wzrost sprzedaży online w poniedziałek po święcie Dziękczynienia i sprzedawcy zdecydowali się położyć nacisk na promocję tego trendu. Od tego czasu zainteresowanie zakupami online znacznie wzrosło, stały się one również bardziej dostępne, dlatego Cyber Monday jest równie wyczekiwanym wydarzeniem co Black Friday.

Cyber Monday wypada w poniedziałek 27 listopada.

Black Friday - na co uważać?

W poprzednich latach bywały przypadki, że sprzedawcy sztucznie zawyżali ceny produktów na kilka tygodni przed Black Friday, aby potem je spektakularnie obniżyć, a nieświadomi konsumenci kupowali coś. co miało być w cenie -70% a de facto kosztowało czasem nawet więcej niż w cenie regularnej. W tym roku takie procedury będą już ukrócone, ponieważ po raz pierwszy podczas tych dni wielkich wyprzedaży będą obowiązywały przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus. Co to oznacza? W skrócie ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowców. A szerzej: sprzedawcy będą mieli obowiązek m.in: podawać informację o najniższej cenie z ostatnich 30 dni. Dzięki temu będzie można od razu zorientować się, czy cena po obniżce nie jest np. wyższa niż regularna cena produktu.

Warto pamiętać, że bez względu na to, czy produkt został kupiony podczas promocji Black Friday czy każdego innego dnia, konsument ma te same prawa. UOKiK przypomina, że można reklamować produkt kupiony online na takich samych zasadach, ja ten nabyty stacjonarnie. A zakupy internetowe można zwracać w ciągu 14 dni bez podania przyczyny (oczywiście z pewnymi wyjątkami, jak np. rzeczy wykonane na specjalne zamówienie czy bilety na wydarzenia).

Promocje - jak kupować z głową?

Zanim wpadniemy w szał zakupów podczas wyprzedaży, warto przeanalizować pewne rzeczy. Konsument podczas Black Friday chce przede wszystkim oszczędzić, ale czasem nagromadzenie promocji, krzykliwe hasła i ponaglanie sprzedawców, że "taniej nie będzie, nie ma się co zastanawiać" mogą spowodować, że zaplanowany na zakupy budżet nagle się rozrośnie. I wtedy z oszczędności nici, a klient kończy z parą butów do biegania (chociaż ostatnio biegał 10 lat temu), trzecim telefonem (a nuż te dwa się popsują, będzie awaryjny) czy wszystko robiącym robotem kuchennym (a nie gotuje).

Dobry zakup na Black Friday to przede wszystkim zakup, którego potrzebujemy, ale tak rzeczywiście, a nie dlatego, że tak mówi influencer. Jeśli smartfon już odmawia posłuszeństwa to skorzystanie z obniżek na Black Friday i zmiana sprzętu będzie dobrym pomysłem, ale kupowanie, bo jest po prostu tanio i "może się przyda" już niekoniecznie. Jeśli planujemy świąteczne prezenty, to w tym momencie też można sporo zaoszczędzić. Wyprzedaże na Black Friday często dotyczą także takich rzeczy jak: zabiegi kosmetyczne, kursy doszkalające, bilety na wydarzenia - warto przejrzeć te oferty, tu też jest spory potencjał na prezent.

Coraz częściej mówi się także o ograniczaniu konsumpcji. Warto pamiętać, że każdy niepotrzebny zakup szybko może stać się odpadem, z którym Ziemia będzie sobie musiała poradzić. Warto podejść do Black Friday i Cyber Monday z głową.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw

