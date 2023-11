Co Polacy planują kupować podczas Black Friday?

Black Friday i Cyber Monday to doskonałe okazje na zrobienie przedświątecznych zakupów. I to planuje wykorzystać aż 78% Polaków. Na co będą polować najczęściej?

Najpierw Dzień Singla (11 listopada) a potem Black Friday (24 listopada) i Cyber Monday (27 listopada). Rusza przedświąteczny, gorący dla sprzedawców i konsumentów czas zakupów, ale wiele wskazuje na to, że w tym roku może być on wyjątkowy. Recesja gospodarcza, inflacja, niepewność odczuwalne są na całym świecie a Polska należy do tych krajów, w których presja jest odczuwalna najmocniej.

Konsumenci szykują się na Black Friday

Z badań Boston Consulting Group wynika, że aż 78% Polaków deklaruje zakupy w tym okresie. Ten odsetek jest nie tylko znacznie wyższy niż w Szwajcarii (57%), Wielkiej Brytanii (64%), czy u naszych zachodnich sąsiadów (67%), ale też w kraju, w którym tradycja przedświątecznych zakupów jest najdłuższa, czyli w Stanach Zjednoczonych (77%).

- Na całym świecie widać trend ograniczania wydatków, ale różnice w sile nabywczej sprawiają, że w niektórych krajach skłonność konsumentów do oszczędzania i szukania okazji jest istotnie większa. Polacy częściej szukają zakupowych okazji, bo podczas gdy np. w Szwajcarii inflacja utrzymuje się na poziomie poniżej 2%, to w Polsce wynosi ona 8,2% a niedawno sięgała nawet kilkunastu procent. Ma to wpływ na to co, jak i za ile kupujemy – zwraca uwagę Tomasz Mazek z Fonii, operatora aplikacji rabatowej Fonia.app, z której skorzystało w tym roku już ponad 1 mln osób.

Na początku listopada br. Fonia postanowiła się przyjrzeć sytuacji ekonomicznej Polaków. Okazało się, że aż 94% Polaków dostrzega wzrost kosztów życia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy a ponad połowa (51%) przyznaje, że jest to wzrost znaczący. Aż 53% badanych zwraca większą uwagę na ceny produktów i usług. Co ciekawe, dotyczy to także tych osób, które na sytuację materialną nie powinny narzekać i która nie powinna skłaniać do zaciskania finansowego pasa. Nic dziwnego, że aż 62% konsumentów szuka promocji a 46% kupuje produkty w tańszych miejscach.

Ile Polacy planują wydać na przedświąteczne zakupy

Mimo utrzymującej się inflacji, konsumenci planują wydać na przedświąteczne zakupy więcej niż w ubiegłym roku. I dotyczy to wszystkich krajów. Najgłębiej do kieszeni sięgną Niemcy i Szwajcarzy, którzy wydadzą odpowiednio aż o 22% i 19% więcej niż w 2022 r. Jak to przekłada się na liczby?

W Polsce wydamy równowartość blisko 1300 zł. To istotnie mniej niż w Stanach Zjednoczonych (blisko 2 tys. zł), Szwajcarii czy Niemczech (około 1600 zł), ale też dokładnie tyle samo, co w zamożniejszej Kanadzie. Co ciekawe, o ile na świecie w okresie przedświątecznym konsumenci planują przede wszystkim zakup tanich produktów, to w Polsce blisko 40% z nich będzie szukało okazji na produkty luksusowe i premium. W krajach zamożniejszych te proporcje są odwrotne. Skąd ta różnica?

- Spora część produktów kupowanych okazyjnie przed świętami, to prezenty dla bliskich. Dodatkowo konsumenci wolą kupić lepszy jakościowo produkt, bo choć jest on droższy, to posłuży zazwyczaj dłużej. Jest takie porzekadło: chytry dwa razy traci i jest w nim sporo racji. Wolimy wydać pieniądze rozsądnie, szczególnie, gdy ich brakuje. Kupujemy mniej, ale mądrzej - zwraca uwagę Tomasz Mazek z Fonii.

Co Polacy będą kupować podczas Black Friday

Na jakie produkty podczas będą polować klienci w okresie przedświątecznym? Wśród najbardziej popularnych kategorii, nie tylko w Polsce, znajdują się odzież i obuwie dla dorosłych (56% wskazań), perfumy i produkty do pielęgnacji (43%) oraz elektronika. Aż 38 proc. ankietowanych klientów z naszego kraju deklaruje, że kupi jakieś artykuły elektroniczne. Wiąże się to z konkretnymi oczekiwaniami: konsumenci liczą, że promocyjne oferty będą się charakteryzowały przynajmniej 30-proc. obniżką ceny albo też przy zakupie drugiego produktu dostaną jeden za darmo. Sprzedawcy jednak studzą emocje.

- Uwzględniając inflację, wzrost kosztów wytworzenia technologii, to elektronika jest dzisiaj najtańsza od lat. Producenci wciąż mają jeszcze w magazynach nadwyżki produktów, których chcą się pozbyć i często sprzedają je poniżej kosztów wytworzenia. Z kolei marże sieci handlowych są bardzo niskie i tak duże promocje są po prostu niemożliwe. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ceny elektroniki będą rosły - w Polsce należą one do najniższych - zwraca uwagę Wojciech Buczkowski, prezes Komputronik.

W badaniu Business Consulting Group aż 62% Polaków deklaruje, że oczekuje porządnych upustów cenowych, na wszystkie produkty. Co drugi konsument oczekuje porządnej zniżki na wybrane produkty a 41% spodziewa się ofert wiązanych, typu “kup 3 zapłać za 2”.

