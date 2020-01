Wypożyczanie sprzętu narciarskiego a zastaw dowodu osobistego

Wypożyczanie sprzętu narciarskiego a ochrona danych osobowych

Już za kilka dni rozpoczynają się ferie zimowe dla pierwszej tury szczęśliwców. Co prawda zima w tym roku nas nie rozpieszcza, niemniej jednak w niektórych miejscach można sobie pozwolić na białe szaleństwo. Z własnego doświadczenia wiem, że często w wypożyczalniach sprzętu narciarskiego jesteśmy niemalże zmuszani do pozostawienia w zastaw dowodu osobistego czy też innego dokumenty z danymi np. prawo jazdy czy paszport ewentualnie legitymacja studencka lub robiona jest jego kserokopia tychże dokumentów.

Pamiętajcie o tym, że zgodnie z prawem nikt nie może tego od nas żądać! Dokumenty są wydawane w celach ściśle określonych przepisami prawa i zawierają wskazany w nich katalog danych osobowych, który jest szerszy niż ten, jaki można uznać za niezbędny dla realizacji określonego celu.

reklama reklama



Polecamy: Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla kadrowych i HR

Naruszenie RODO

Zatrzymywanie dokumentów potwierdzających tożsamość prowadzi nie tylko do naruszenia krajowych przepisów, ale także zasad zawartych w ogólnym rozporządzeniu ochronie danych (RODO). Chodzi o zasady: zgodności z prawem, ograniczenia celu oraz adekwatności (art. 5 RODO).

Kopie dokumentów tożsamości

Nie gódźmy się również na robienie kopii naszych dokumentów! Właściciele wypożyczalni tłumaczą to tym, że w razie uszkodzenia sprzętu lub jego kradzieży mogą dochodzić swoich praw. Do tego jednak w zupełności wystarczy im spisanie naszych danych z dokumentu, a nie zatrzymywanie go w zastaw czy kopiowanie. Innym rozwiązaniem może być również pozostawienie kaucji.

Pamiętajcie również o tym, że jeśli wasze dane zostały spisane to po oddaniu sprzętu poproście o usunięcie swoich danych, czyli zniszczenie formularza w waszej obecności lub zwrócenie go wam. Kiedy oddacie wypożyczony sprzęt i nie jest on uszkodzony to dalsze przetwarzanie waszych danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń jest bezpodstawne.

To wy sami musicie dbać o bezpieczeństwo waszych danych osobowych. Nie zapominajcie, że utrata kontroli nad dowodem osobistym może pociągnąć za sobą przykre dla was konsekwencje. Może się wiązać z kradzieżą tożsamości, z zaciągnięciem na was kredytu, wypożyczeniem sprzętu czy też np. samochodu na wasze dane, czy też podpisania umowy np. na telefon komórkowy czy Internet. A rachunki będziecie spłacać wy.

Dlatego tak ważne jest, aby nie dopuszczać do takich sytuacji.