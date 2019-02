Wyjazd na narty a prawa konsumenta

Bez nart i śniegu

Ferie bez śniegu, bez nart lub z pobytem w zagranicznym szpitalu? Jak zabezpieczyć się przed przykrymi wypadkami? Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, na jakie problemy mogą być narażeni miłośnicy zimowych sportów.

Na stoku brakuje śniegu a wyciąg nie działa

Uzyskanie odszkodowania za grymasy pogody jest trudne. Jeżeli jednak kupiłeś karnet na 12 dni, ale z powodu awarii wyciąg były nieczynny przez 5 dni, to jest to podstawa do żądania zwrotu za dni, podczas których nie można było z niego korzystać.

Narty/snowboard zostały uszkodzone, opóźnione lub zaginęły podczas przewozu

Podróż lotnicza:

Lecąc na ferie samolotem, upewnij się, jak sprzęt sportowy powinien być zapakowany. W większości linii lotniczych narty i deska snowboardowa stanowią oddzielna kategorię bagażową. Ich transport może się wiązać z dodatkową opłatą.

Przewoźnik lotniczy uszkodził sprzęt w czasie transportu? S zkodę zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych (Lost & Found). Tam otrzymasz raport niezgodności bagażowej (PIR). W przypadku oddania nart do naprawy zachowaj fakturę/paragon potwierdzający poniesiony koszt. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej w terminie 7 dni od zdarzenia.

Sprzęt jest opóźniony lub zaginął? Ten fakt zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych (Lost & Found). Tam otrzymasz raport niezgodności bagażowej (PIR). W oczekiwaniu na opóźniony sprzęt, możesz wypożyczyć narty oraz deskę snowboardową. Pamiętaj, aby zachować rachunek z wypożyczalni – stanowi on podstawę do ubiegania się o zwrot. W sytuacji, gdy bagaż się nie odnajdzie, poza zwrotem kosztów wypożyczenia sprzętu, przysługuje Ci odszkodowanie za utracony bagaż. Aby otrzymać zwrot za sprzęt narciarski, należy udowodnić linii lotniczej, jaka była jego wartość. W przypadku opóźnienia w dostawie reklamację należy wysłać linii lotniczej w formie pisemnej w terminie 21 dni od odebrania sprzętu sportowego. Jeżeli bagaż się nie odnajdzie, reklamację złóż niezwłocznie, przyspieszy to wypłatę odszkodowania.

Górna granica odpowiedzialności linii lotniczej to ok. 6 tys. zł. Zestawienie formularzy reklamacyjnych większości europejskich przewoźników znajdziesz na stronie ECK: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-skarg/

Podróż pociągiem:

Wybierając się na ferie pociągiem, narty lub deskę snowboardową należy ulokować na półce nad głową. Wówczas konsument jest odpowiedzialny za przewożony sprzęt narciarski. Jeżeli jednak brakuje miejsca, a pracownik wskaże inną lokalizację poza polem naszego widzenia, wtedy to przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę powstałą w czasie transportu. Większość linii kolejowych umożliwia bezpłatne przewiezienie sprzętu narciarskiego.