Jak nocować w lesie w 2021 r.?

Jak nocować w lesie? Od 1 maja 2021 r. można wybrać jedno z ponad czterystu nadleśnictw, realizujących program „Zanocuj w lesie”.

Gdzie można nocować w lesie?

Jak legalnie biwakować wśród drzew? Można to zrobić w ramach programu „Zanocuj w lesie”. Od 1 maja 2021 r. Lasy Państwowe miłośnikom bushcraftu i surviwalu udostępniają miejsca w 425 nadleśnictwach.

Co warto wiedzieć o programie?

„Zanocuj w lesie” – mapa

Nocleg odbywa się w wyznaczonych strefach. Do ich wyszukania służy mapa dostępna na stronie:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Jak nocować w lesie?

Zasady pobytu w lesie określają regulaminy. Jeden przeznaczony jest dla obszarów, na terenie których dopuszczone jest używanie kuchenek gazowych, zaś drugi dla pozostałych obszarów objętych programem.

Do noclegu rekomendowane jest użycie własnego hamaka czy płachty biwakowej. Namiot zaś najlepiej rozbić na trwałej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.

W określonych sytuacjach wcześniej trzeba wysłać zgłoszenie pobytu, a nadleśnictwo musi na taki wypoczynek wyrazić na to zgodę. Chodzi o przypadki, gdy nocleg miałby odbywać się:

w grupie większej niż dziewięć osób;

na dłużej niż dwie noce;

w grupie większej niż dziewięć osób i na dłużej niż dwie noce.

Odpowiedni formularz znajduje się na stronie internetowej danego nadleśnictwa. Należy wysłać go mailowo nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem.

Przed wyjazdem warto pamiętać o możliwych zakazach wstępu do lasu. Stałe lub okresowe zakazy mogą występować we fragmentach obszarów wyznaczonych do nocowania.

Czy można rozpalić ognisko w lesie?

Rozpalenie ogniska jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Samochód w lesie?

Samochód trzeba zostawić na pobliskim parkingu leśnym lub w innym do tego wyznaczonym miejscu.

Leśnicy przypominają też, że bez względu na to, jakiego wyposażenia, używamy do wypoczynku, nie może ono niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego.

Śmieci w lesie

W lesie nie ma koszy na śmieci. Warto zatem mieć ze sobą worki, aby po wypoczynku zabrać ze sobą odpadki.

Zanocuj w lesie/Źródło: lasy.gov.pl

