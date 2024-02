UOKiK wziął na tapet OLX. Te praktyki sprzedażowe zostaną ukrócone

Konsument robiący zakupy na OLX mógł ostatnio odnieść wrażenie, że praktyki sprzedażowe serwisu są nie do końca przejrzyste. Niejasności dotyczące zakresu pakietu ochronnego, brak informacji o możliwości zakupu produktu bez usługi serwisowej czy nieprecyzyjne sortowanie ofert od najtańszego produktu – te zarzuty od użytkowników skłoniły UOKiK do zajęcia się tematem.

Niejasna polityka sprzedażowa portalu OLX

Dla części internautów robienie zakupów na portalach typu OLX to satysfakcja ze znalezienia unikatowego przedmiotu. Dla innych kluczowa jest kwestia ochrony środowiska i możliwość podarowania przedmiotowi drugiego życia. Jeszcze inni szukają po prostu oszczędności. I chociaż, niezależnie od pobudek zakupowych, wszyscy klienci powinni być traktowani tak samo, to tym razem najbardziej ucierpieli ci, którzy na portalu szukali najkorzystniejszych finansowo ofert i tych, którzy płacili dodatkowo za to, aby ich transakcja była bezpieczna.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zauważył, że „w wyniku działań Grupy OLX konsumenci ponosili negatywne skutki finansowe” i dodał, ze „informacje o warunkach świadczenia usług nie mogą wprowadzać w błąd. Konsument ma prawo oczekiwać, że dany serwis zaprojektowany zostanie w uczciwy sposób, a zawarte w nim informacje będą prawdziwe i rzetelne”.

Pakiet ochronny - wprowadzanie w błąd konsumenta

Pierwsza kwestia, którą podjął UOKiK to zakres ochrony kupującego oferowany przez portal OLX. Komunikaty wysyłane przez portal wprowadzały klienta w błąd, bardzo często był on przekonany, że gdy otrzyma produkt uszkodzony i zgłosi to w odpowiednim przedziale czasowym, ochrona zadziała. Niestety, w regulaminie tej usługi można znaleźć wiele wyjątków, a rozpatrywane wnioski były z korzyścią dla sprzedających – przewidziany dłuższy termin na udzielenie informacji. W związku z tym reklamacje często były odrzucane, a nieuczciwy sprzedawca otrzymywał pieniądze. Warto nadmienić, że usługa serwisowa „Pakiet ochronny” jest dodatkowo płatna. Jeśli konsument wiedziałby, że ochrona wcale nie działa, możliwe, że nie decydowałby się na zakup przedmiotu, albo na zakup ochrony.

Jeden z klientów, który złożył skargę do UOKiK po zakupie uszkodzonego telefonu i złożeniu skargi do portalu otrzymał odpowiedź, że „program ochrony kupujących nie obejmuje uszkodzeń a tylko sytuacji gdyby sprzedający nie wysłał paczki lub z inną zawartością”.

Z usługą serwisową czy bez?

Czy produkty dostępne na portalu OLX można kupić bez płacenia dodatkowo za usługę serwisową? Okazuje się, że tak. Ale, chociaż zgodnie z regulaminem użytkownicy mogą indywidualnie ustalać, jak dokonają transakcji, nie jest to oczywiste i precyzyjnie zaznaczone na pierwszy rzut oka.

Dodatkowo mechanizm poruszania się po stronie nie jest na tyle przejrzysty, by zauważyć od razu, że cena opłaty serwisowej, która wydzielona jest w ten sposób, że wygląda jakby była składową częścią ceny jest de facto oddzielnym kosztem do poniesienia, co uwidacznia się w kolejnym kroku transakcji.

Najpierw najtańsze produkty - ale czy na pewno?

Okazuje się, że sortowanie wyników wyszukiwania pod kątem ceny również pozostawia wiele do życzenia. Jeśli klient wybierał opcję „od najtańszych” to kolejność wyświetlanych produktów wcale nie musiała być zgodna z rzeczywistością, dlatego, ze nie uwzględniała „Usługi serwisowej”. Ta znów nie była doliczana każdorazowo. Taka praktyka mogła wpłynąć na decyzje zakupowe klientów, bo często produkty droższe mogły się wyświetlać wyżej niż tańsze.

Klienci dostaną zwrot pieniędzy

Decyzją Prezesa UOKiK portal OLX ma oddać klientom pieniądze. Zgodnie z komunikatem podanym na stronie:

Zwrot pieniędzy w ramach „Pakietu ochronnego” otrzymają konsumenci, którzy skontaktowali się z OLX od 24 sierpnia 2021 r. do dnia wprowadzenia zmian wynikających z decyzji ws. nieprawidłowo wykonanej transakcji, a spółka ich roszczenia odrzuciła, co konsumenci zakwestionowali. Dotyczy to również osób, które 15 dni przed wydaniem decyzji otrzymały informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach „Pakietu ochronnego”, ale nie zdążyły skontaktować się ze spółką. Będą mogły zrobić to teraz. Portal odda kwoty, które wydali na zakup produktu. Jak również zwrot pieniędzy za „Usługę serwisową” otrzymają osoby, które skontaktowały się z OLX w sprawie tej usługi od 1 grudnia 2021 r. do dnia wprowadzenia wszystkich zmian wynikających z decyzji.

Ponadto "Pakiet ochronny" nie będzie zawierał włączeń, reklamacja będzie rozpatrywana po wysłuchaniu obu stron, jeśli będzie zasadna, klient otrzyma zwrot pieniędzy (za zakupy, usługę serwisową i przesyłkę). Regulamin i interfejs portalu ma zawierać klarowną informację o możliwości kupienia przedmiotu z pominięciem usługi "Przesyłka OLX". Sortowanie od najtańszych ma zawierać uwzględnioną opłatę serwisową.

