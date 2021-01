Początek roku dobrym momentem na oddłużenie

Wydatki na nowy sprzęt RTV? Sprawdź, czy na pewno jest ci potrzebny

Z doświadczenia w pracy z ludźmi, którzy popadają w długi wiemy, jako kancelaria prawna, że najczęściej początkiem problemów finansowych jest pierwsze w roku zobowiązanie przeznaczone na bieżące potrzeby domostwa. Do takich potrzeb zaliczamy, między innymi, nowy sprzęt AGD, meble, czy nawet wakacje z rodziną. Spotykamy się z chęcią banków do udzielenia nam pożyczki, a nawet zaoferowania karty kredytowej, których oprocentowania często mają horrendalną wysokość. Wszystko wydaje się być w porządku do momentu, kiedy nie wystarcza nam na pierwszą ratę. Niestety, w tej chwili większość z dłużników sięga po kolejne zobowiązania na poczet spłaty zaległych rat, tym samym popadając w spiralę zadłużenia. Problemy finansowe narastają, odbijając się również na naszej psychice, a także relacjach w rodzinie. Konsekwencją niespłacania zobowiązań jest postawienie ich w stan wymagalności, co przyspiesza tylko egzekucje komornicze. Nasze zobowiązania zostają postawione w stan wymagalności z chwilą zaprzestania ich spłaty, a dokładnie, z chwilą, kiedy dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie. Po upływie tego terminu, zobowiązanie staje się wymagalne, a wierzyciel może żądać naprawienia przez dłużnika szkody, która powstała w wyniku zwłoki, a niedługo później rozpoczyna działania windykacyjne.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!





Licz wszystkie swoje wydatki, zanim wpadniesz w długi

Nowy rok to najlepszy moment, kiedy możemy zawalczyć o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Sposobów na wyjście z tak trudnej sytuacji jest kilka. Spirala zadłużenia, w którą wpadliśmy, to nie wyłącznie raty kredytów czy pożyczek. Warto zrozumieć, że często generujemy wydatki przeznaczone na chwilowe przyjemności, które w ogólnym rozrachunku nie są nam do niczego potrzebne. Zanim bowiem zdecydujemy się na zawarcie kolejnego zobowiązania, dokładnie przeanalizujmy nasze możliwości finansowe, zrezygnujmy z niepotrzebnych wydatków, sprawdźmy, gdzie i jak możemy zmniejszyć koszty życia. Najlepiej nie wydawać całości swojego wynagrodzenia, jeśli nie jest to niezbędne. Stwórzmy swojego rodzaju poduszkę finansową, która w chwili zepsucia się sprzętu domowego pozwoli nam na łatwiejszy zakup, a nie nerwy i niepotrzebny stres spowodowany koniecznością zawarcia kolejnej pożyczki.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest posegregowanie dokumentów związanych z zawartymi zobowiązaniami. Zbierajmy najnowsze monity z aktualną kwotą do zapłaty i stwórzmy plan działania. Często zdarza się, że rat powstało tak dużo, że nie wiemy, kiedy jesteśmy zobowiązani do ich uiszczania – najprostszym rozwiązaniem jest zapisanie wszystkiego na liście bądź w kalendarzu.

Kiedy jednak dochodzi do momentu, w którym mimo uszczuplenia swoich domowych wydatków do maksimum, nie jesteśmy w stanie sprostać wymagalnym ratom, czas podjąć odważniejsze działania. W chwili, kiedy dochodzi do naszej niewypłacalności, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. W tej sytuacji warto zgłosić się do specjalistów zajmujących się tą dziedziną prawa, którzy dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy proponują skuteczne rozwiązania, które pomogą rozpocząć nowy rok bez długów i stale nękających nas windykatorów. Rozpoczęty niedawno 2021 rok to najlepszy moment na podjęcie decyzji, która pozwoli nam odzyskać utraconą płynność finansową.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO