Zwolnienie z długu w formie aktu notarialnego - czy możliwe?

Zwolnienie z długu w formie aktu notarialnego?

Długi Polaków gwałtownie rosną w czasie pandemii. Zadłużenie Polaków, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów wynosi obecnie 48 miliardów złotych (44,8 mld zł w 2019 roku). Kolejny dług na spłatę długów to częste rozwiązanie, na jakie decydują się osoby mierzące się z zaległościami. Czy da się wyjść z plątaniny długów? Czy możliwym jest zwolnienie z długu, a więc umorzenie zobowiązana bez zaspokojenia potrzeb wierzyciela?

Na czym polega zwolnienie z długu?

Instytucji zwolnienia z długu jest poświęcony w kodeksie cywilnym wyłącznie jeden artykuł, tj. art. 508. Stanowi on lakonicznie, iż zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Jaka forma zwolnienia z długu?

Wydaje się zatem, że w odniesieniu do formy złożenia przez wierzyciela oświadczenia o zwolnieniu z długu nie są statuowane żadne dalsze kodeksowe wymogi, poza oczywiście tymi wskazanymi w art. 77 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia.

Czy jednak tak jest w istocie ?

Jakie wymogi dla oświadczenia woli w przedmiocie zwolnienia z długu dotyczą przypadku, gdy zwolnienie następuje pod tytułem darmowym, a więc bez obowiązku uiszczenia przez dłużnika jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu ?

Pytania te wydają się być o tyle istotne, iż znakomita większość przypadków zwolnienia z długu, to właśnie jego darowanie. Celem udzielenia odpowiedzi na powyższe, należy sięgnąć do kodeksu cywilnego, a konkretnie do jego przepisów regulujących zawieranie umowy darowizny.

Umowa darowizny oraz oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z długu

Zgodnie z pierwszym zdaniem art. 890 § 1 kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż trudno jest wiązać ze sobą te dwie niezwykle popularne instytucje prawa cywilnego, jakimi bez wątpienia jest umowa darowizny oraz oświadczenie w przedmiocie zwolnienia z długu. Warto jednak zauważyć, że czynnikiem je spajającym jest okoliczność (jak zostało to wyżej wspomniane), że oświadczenie o zwolnieniu z długu bardzo często jest składane bez obowiązku dłużnika do przekazania na rzecz wierzyciela jakiegokolwiek ekwiwalentu majątkowego z tego tytułu. Tym samy jest ono (podobnie jak ma to miejsce względem darowizny) dokonywane pod tytułem darmowym (causa donandi).