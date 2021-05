Bezpłatne leki mają przysługiwać również kobietom w połogu. Obecnie z takiego uprawnienia mogą korzystać kobiety w ciąży.

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu – projekt w Senacie

Za rozszerzeniem uprawnienia do bezpłatnych leków o czas połogu opowiedziały się w Senacie Komisja Zdrowia i Komisja Ustawodawcza.

Zmiany zakłada nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z nimi prawo do bezpłatnych leków będą miały nie tylko kobiety w ciąży (do 15 dni po planowanej dacie porodu), ale również w okresie połogu, jednak nie dłużej niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu.

„Dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w czasie połogu, trwającego z reguły od 6 do 8 tygodni po porodzie, jest równie istotny jak w okresie samej ciąży. Ciąża i poród są etapami procesu, którego dopełnienie stanowi połóg. Wykluczenie któregokolwiek z elementów powoduje, że cały proces ulega istotnemu zakłóceniu” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Senatorowie przekonują, iż w trakcie połogu organizm kobiety wraca do stanu po ciąży, co wiąże się m.in. z ryzykiem wystąpienia powikłań charakterystycznych dla tego okresu, w tym m.in. nadciśnienia tętniczego, depresji poporodowej, cukrzycy, niedoczynności tarczycy, niedokrwistości.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski mówił podczas posiedzenia komisji, iż resort merytorycznie popiera projekt. Formalnie jednak nie może go poprzeć ze względu na to, iż ministerstwo planuje rozszerzenie zakresu bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i seniorów 75 plus.

Darmowe leki dla ciężarnych 2021

Aby otrzymać bezpłatne leki, ciążę musi potwierdzić:

lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji lub

specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub w trakcie tej specjalizacji lub położną podstawowej opieki zdrowotnej lub z poradni położniczo-ginekologicznej.

Na recepcie leki refundowane oznaczone są jako leki „C”. Co 2 miesiące zmienia się wykaz takich leków.

Aktualna lista obowiązuje od 1 maja 2021 r.

Sprawdź: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych