Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych

Jedną z najbardziej znanych spraw o błąd medyczny w Polsce jest sprawa przeciwko Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie. Sprawa ciągnęła się latami, była wielokrotnie opisywana przez media branżowe i ogólnopolskie, m.in. przez Prawo.pl, i zakończyła się zasądzeniem milionowego zadośćuczynienia oraz renty. W tle nie było spektakularnego „błędu na stole operacyjnym”, lecz długotrwałe leczenie, którego skutki trwale zmieniły życie pacjentki.

Naruszenie standardów leczenia

To właśnie w tej sprawie dobitnie wybrzmiało, jak ogromną rolę odgrywa opinia lekarska. Sąd nie oceniał subiektywnych odczuć pacjentki ani medialnej narracji. Kluczowe było to, co wynikało z dokumentacji medycznej i jak została ona zinterpretowana przez biegłych. To ich wnioski pozwoliły sądowi stwierdzić, że doszło do naruszenia standardów leczenia, a szkoda pacjentki pozostaje w związku przyczynowym z działaniami placówki.

Ta sprawa stała się punktem odniesienia dla wielu kolejnych postępowań i pokazała jedno: bez mocnej opinii lekarskiej nawet najbardziej dramatyczna historia pozostaje jedynie opowieścią.

Głośne sprawy okołoporodowe – gdy opinia decyduje o milionach

Podobny mechanizm widać w głośnych sprawach okołoporodowych, które regularnie trafiają na łamy mediów. Jedną z takich historii opisywał Medonet, relacjonując wieloletnią walkę rodziców dziecka, u którego doszło do ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego. Po siedmiu latach procesu sąd zasądził 1 mln zł zadośćuczynienia, dodatkowe odszkodowanie oraz stałą rentę.

W tej sprawie nikt nie kwestionował, że poród jest sytuacją obarczoną ryzykiem. Spór dotyczył czegoś innego: czy personel medyczny zareagował w odpowiednim momencie. Opinia biegłych ginekologów i neonatologów szczegółowo analizowała zapisy KTG, czas podjęcia decyzji o cesarskim cięciu oraz realne możliwości uniknięcia niedotlenienia. To właśnie ta analiza – a nie sam fakt dramatycznego skutku – przesądziła o odpowiedzialności szpitala.

Bez jednoznacznego wskazania, że wcześniejsza interwencja była możliwa i medycznie uzasadniona, sprawa najprawdopodobniej zakończyłaby się oddaleniem powództwa.

Amputacja jako skutek zaniedbań – gdy „powikłanie” przestaje być argumentem

Innym typem spraw, które regularnie trafiają do opinii publicznej, są postępowania dotyczące sepsy i zakażeń szpitalnych. Jedną z najbardziej poruszających historii opisywało lokalne medium Radio Łódź – sprawę pacjenta, u którego na skutek opóźnionej reakcji personelu doszło do amputacji kończyny. Po latach procesu sąd przyznał poszkodowanemu odszkodowanie sięgające niemal miliona złotych.

Linia obrony placówki opierała się na twierdzeniu, że amputacja była „nieuniknionym powikłaniem”. Dopiero szczegółowa opinia biegłych z zakresu chorób zakaźnych i intensywnej terapii wykazała, że objawy sepsy były widoczne znacznie wcześniej, a brak wdrożenia odpowiedniego leczenia naruszał podstawowe standardy medyczne.

To klasyczny przykład sprawy, w której opinia lekarska odebrała stronie pozwanej możliwość zasłaniania się ryzykiem medycznym i jasno oddzieliła powikłanie od zaniedbania.

Błędy diagnostyczne – rekonstrukcja decyzji lekarza

W wielu sprawach sądowych nie chodzi o jedną, dramatyczną decyzję, lecz o ciąg zaniechań. W orzeczeniach publikowanych w bazach sądowych wielokrotnie pojawiają się sprawy, w których biegli wskazują na błąd diagnostyczny konkretnego lekarza. Analiza polega wtedy na odtworzeniu procesu decyzyjnego: jakie objawy zgłaszał pacjent, jakie badania były dostępne i dlaczego nie zostały wykonane.

Dla sądu to właśnie opinia biegłego stanowi odpowiedź na pytanie, czy lekarz działał zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czy też zignorował symptomy, które powinny uruchomić dalszą diagnostykę. Bez takiej opinii sąd nie ma narzędzi, by samodzielnie ocenić, czy doszło do błędu.

Dlaczego opinie lekarskie realnie przesądzają o wyroku

W każdej z opisanych spraw schemat jest podobny. Sąd nie opiera się na emocjach, medialnym rozgłosie ani subiektywnym poczuciu krzywdy. Rozstrzygnięcie zapada tam, gdzie opinia lekarska jasno wskazuje trzy elementy: obowiązujący standard postępowania, jego naruszenie oraz związek przyczynowy ze szkodą.

To dlatego w sprawach o błąd medyczny mówi się często, że proces „wygrywa się na opinii”. Dobrze przygotowana ekspertyza potrafi zmienić bieg postępowania, wymusić powołanie kolejnych biegłych albo podważyć wcześniejszą, lakoniczną opinię.

Wnioski

Najgłośniejsze sprawy o błędy medyczne w Polsce pokazują jednoznacznie: opinia lekarska nie jest dodatkiem do akt – jest ich osią. To ona decyduje, czy sąd uzna dane zdarzenie za nieszczęśliwe powikłanie, czy za zawiniony błąd medyczny skutkujący milionowymi odszkodowaniami.

Tam, gdzie ekspertyza jest rzetelna, oparta na dokumentacji i aktualnej wiedzy medycznej, sąd ma podstawy do wydania rozstrzygnięcia. Tam, gdzie jej brakuje – nawet najbardziej poruszająca historia może zakończyć się przegraną.