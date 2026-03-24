Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Prawa konsumenta » Prawa pacjenta » Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych

Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych

24 marca 2026, 14:37
Anna Kutyba
Absolwentka kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Współzałożyciel Instytutu Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie - IBESK.
Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych
Jak realnie opinie lekarskie wpływają na wynik spraw sądowych
Shutterstock

Jedną z najbardziej znanych spraw o błąd medyczny w Polsce jest sprawa przeciwko Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie. Sprawa ciągnęła się latami, była wielokrotnie opisywana przez media branżowe i ogólnopolskie, m.in. przez Prawo.pl, i zakończyła się zasądzeniem milionowego zadośćuczynienia oraz renty. W tle nie było spektakularnego „błędu na stole operacyjnym”, lecz długotrwałe leczenie, którego skutki trwale zmieniły życie pacjentki.

Naruszenie standardów leczenia

To właśnie w tej sprawie dobitnie wybrzmiało, jak ogromną rolę odgrywa opinia lekarska. Sąd nie oceniał subiektywnych odczuć pacjentki ani medialnej narracji. Kluczowe było to, co wynikało z dokumentacji medycznej i jak została ona zinterpretowana przez biegłych. To ich wnioski pozwoliły sądowi stwierdzić, że doszło do naruszenia standardów leczenia, a szkoda pacjentki pozostaje w związku przyczynowym z działaniami placówki.

Ta sprawa stała się punktem odniesienia dla wielu kolejnych postępowań i pokazała jedno: bez mocnej opinii lekarskiej nawet najbardziej dramatyczna historia pozostaje jedynie opowieścią.

Głośne sprawy okołoporodowe – gdy opinia decyduje o milionach

Podobny mechanizm widać w głośnych sprawach okołoporodowych, które regularnie trafiają na łamy mediów. Jedną z takich historii opisywał Medonet, relacjonując wieloletnią walkę rodziców dziecka, u którego doszło do ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego. Po siedmiu latach procesu sąd zasądził 1 mln zł zadośćuczynienia, dodatkowe odszkodowanie oraz stałą rentę.

W tej sprawie nikt nie kwestionował, że poród jest sytuacją obarczoną ryzykiem. Spór dotyczył czegoś innego: czy personel medyczny zareagował w odpowiednim momencie. Opinia biegłych ginekologów i neonatologów szczegółowo analizowała zapisy KTG, czas podjęcia decyzji o cesarskim cięciu oraz realne możliwości uniknięcia niedotlenienia. To właśnie ta analiza – a nie sam fakt dramatycznego skutku – przesądziła o odpowiedzialności szpitala.

Bez jednoznacznego wskazania, że wcześniejsza interwencja była możliwa i medycznie uzasadniona, sprawa najprawdopodobniej zakończyłaby się oddaleniem powództwa.

Amputacja jako skutek zaniedbań – gdy „powikłanie” przestaje być argumentem

Innym typem spraw, które regularnie trafiają do opinii publicznej, są postępowania dotyczące sepsy i zakażeń szpitalnych. Jedną z najbardziej poruszających historii opisywało lokalne medium Radio Łódź – sprawę pacjenta, u którego na skutek opóźnionej reakcji personelu doszło do amputacji kończyny. Po latach procesu sąd przyznał poszkodowanemu odszkodowanie sięgające niemal miliona złotych.

Linia obrony placówki opierała się na twierdzeniu, że amputacja była „nieuniknionym powikłaniem”. Dopiero szczegółowa opinia biegłych z zakresu chorób zakaźnych i intensywnej terapii wykazała, że objawy sepsy były widoczne znacznie wcześniej, a brak wdrożenia odpowiedniego leczenia naruszał podstawowe standardy medyczne.

To klasyczny przykład sprawy, w której opinia lekarska odebrała stronie pozwanej możliwość zasłaniania się ryzykiem medycznym i jasno oddzieliła powikłanie od zaniedbania.

Błędy diagnostyczne – rekonstrukcja decyzji lekarza

W wielu sprawach sądowych nie chodzi o jedną, dramatyczną decyzję, lecz o ciąg zaniechań. W orzeczeniach publikowanych w bazach sądowych wielokrotnie pojawiają się sprawy, w których biegli wskazują na błąd diagnostyczny konkretnego lekarza. Analiza polega wtedy na odtworzeniu procesu decyzyjnego: jakie objawy zgłaszał pacjent, jakie badania były dostępne i dlaczego nie zostały wykonane.

Dla sądu to właśnie opinia biegłego stanowi odpowiedź na pytanie, czy lekarz działał zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czy też zignorował symptomy, które powinny uruchomić dalszą diagnostykę. Bez takiej opinii sąd nie ma narzędzi, by samodzielnie ocenić, czy doszło do błędu.

Dlaczego opinie lekarskie realnie przesądzają o wyroku

W każdej z opisanych spraw schemat jest podobny. Sąd nie opiera się na emocjach, medialnym rozgłosie ani subiektywnym poczuciu krzywdy. Rozstrzygnięcie zapada tam, gdzie opinia lekarska jasno wskazuje trzy elementy: obowiązujący standard postępowania, jego naruszenie oraz związek przyczynowy ze szkodą.

To dlatego w sprawach o błąd medyczny mówi się często, że proces „wygrywa się na opinii”. Dobrze przygotowana ekspertyza potrafi zmienić bieg postępowania, wymusić powołanie kolejnych biegłych albo podważyć wcześniejszą, lakoniczną opinię.

Wnioski

Najgłośniejsze sprawy o błędy medyczne w Polsce pokazują jednoznacznie: opinia lekarska nie jest dodatkiem do akt – jest ich osią. To ona decyduje, czy sąd uzna dane zdarzenie za nieszczęśliwe powikłanie, czy za zawiniony błąd medyczny skutkujący milionowymi odszkodowaniami.

Tam, gdzie ekspertyza jest rzetelna, oparta na dokumentacji i aktualnej wiedzy medycznej, sąd ma podstawy do wydania rozstrzygnięcia. Tam, gdzie jej brakuje – nawet najbardziej poruszająca historia może zakończyć się przegraną.

Powiązane
Dodatkowy zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie
Dodatkowy zasiłek przysługuje czterem grupom osób. Do domowego budżetu mogą doliczyć ponad 200 zł miesięcznie
Ulga podatkowa na leki. Kto ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na ich zakup w rocznej deklaracji PIT?
Ulga podatkowa na leki. Kto ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na ich zakup w rocznej deklaracji PIT?
Apteka czynna w Wielkanoc 2026. Dyżury aptek w miastach – jak szukać?
Apteka czynna w Wielkanoc 2026. Dyżury aptek w miastach – jak szukać?
Źródło: INFOR
Prawo
Apteka czynna w Wielkanoc 2026. Dyżury aptek w miastach – jak szukać?
24 mar 2026

Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań i odpoczynku, ale również okres, w którym dostęp do wielu usług – w tym aptek – jest ograniczony. Co zrobić, gdy w święta nagle potrzebujesz leków? Gdzie znaleźć aptekę czynną w Wielkanoc 2026 i jak sprawdzić aktualne dyżury? Oto praktyczny poradnik, który pomoże Ci szybko znaleźć pomoc.
Farmaceuta lub biolog zamiast lekarza. NFZ luzuje wymagania, bo lekarze nie chcą dla niego pracować
24 mar 2026

Istotnie zmieniły się wymagania, jakie obowiązujące przepisy stawiają w zakresie wykształcenia członkom komisji konkursowych powoływanych w NFZ. Od 21 marca 2026 r. nie musi już obowiązkowo znajdować się w nich lekarz.
Nakłady na nieruchomość partnera (konkubenta). Czy to jest darowizna? Jak się rozliczyć po rozpadzie związku? Jakie są skutki podatkowe?
24 mar 2026

Wiele osób żyjących w związkach nieformalnych decyduje się na budowę domu na działce jednego z partnerów z myślą o wspólnym tam zamieszkiwaniu. Wzniesiony ze wspólnych pieniędzy dom stanowi część składową gruntu zgodnie z treścią art. 47 kodeksu cywilnego, a więc w całości własność tego z nich, do którego należy działka. W przypadku rozpadu związku pojawia się problem wzajemnych rozliczeń poczynionych w ten sposób nakładów przez partnera niebędącego właścicielem nieruchomości. Niejednokrotnie dodatkowo rozliczenie to rodzi niepewność co do skutków podatkowych jak wywołuje ów zwrot równowartości tych nakładów.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Najczęstsze rozwiązania prawne
24 mar 2026

Uchwalona przez Sejm 13 marca 2026 r. nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw umożliwić ma rozwód w urzędzie stanu cywilnego i tym samym uprościć formalne zakończenie małżeństwa – szczególnie w przypadku par bez dzieci, które są zgodne co do decyzji o rozstaniu. Jednak nawet najszybsza procedura administracyjna nie rozwiązuje jednego z najtrudniejszych problemów byłych partnerów: wspólnego kredytu hipotecznego.

REKLAMA

Teraz łatwiej o wniosek do ZUS. Kto może zyskać na przeliczeniu emerytury?
23 mar 2026

Od 13 marca 2026 r. wniosek ERPO można składać również w formie elektronicznej w portalu eZUS. To ważne ułatwienie dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Jak informuje ZUS, rocznie takich dokumentów wpływa ponad 700 tysięcy. Teraz świadczeniobiorcy mają wybór czy wniosek składać w papierowej, czy też w elektronicznej formie.
Dla kogo koniec worków na śmieci? Już od 1 kwietnia bioodpady będą tam odbierane na nowych zasadach
23 mar 2026

Pierwszy kwartał roku to często okres zmian w zakresie gospodarowania odpadami. Dotyczą one nie tylko samej wysokości opłat, ale również wyboru metody ich ustalania i zasad odbioru odpadów. Należy jednak pamiętać, że te zmiany tak samo, jak i same opłaty, mają charakter lokalny.
Świadczenie pielęgnacyjne wliczane do stażu pracy? Zmiana poprawiłaby sytuację wielu opiekunów
23 mar 2026

Dzięki takiemu rozwiązaniu powracający na rynek pracy opiekunowie zyskaliby dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wyższy dodatek stażowy. Jakie argumenty przemawiają za wprowadzeniem nowych przepisów? Czy jest szansa na taką zmianę?
WIBOR nie broni się samą legalnością. Dlaczego teza o „micie abuzywności” upraszcza problem za bardzo
23 mar 2026

Spór o WIBOR nie jest sporem o samą nazwę wskaźnika i jego legalność. Jest sporem o coś znacznie poważniejszego: czy konsument, podpisując wieloletnią umowę kredytową, rzeczywiście otrzymał prawdziwy, pełny i zrozumiały obraz mechanizmu, który miał decydować o cenie jego kredytu. I to pytanie wciąż pozostaje otwarte - pisze Krzysztof Szymański.

REKLAMA

Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości blokują najem krótkoterminowy. Nie chcą sąsiadować z apartamentami na wynajem. Co na to prawo?
23 mar 2026

Dochodzi do następujących sytuacji: ktoś kupuje mieszkanie i ma w planach wynajmowanie go. Po kilku miesiącach okazuje się, że wspólnota, a czasem nawet właściciel całego obiektu wydaje uchwałę, która ogranicza możliwość najmu krótkoterminowego. Właściciel mieszkania ma ograniczone pole działania i często jest wręcz zmuszany do sprzedania lokalu. Ale stali mieszkańcy też mają swoje racje. Najem krótkoterminowy bywa źródłem hałasu, zniszczeń i spadku prestiżu nieruchomości.
Co zrobić jeśli wykorzystałem całe chorobowe? ZUS pokazuje zasady kolejnego wsparcia: świadczenia rehabilitacyjnego
23 mar 2026

Jeśli wyczerpiesz limit dni na chorobowym, możesz złożyć wniosek do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje, jeśli wykorzystasz cały okres zasiłku chorobowego i nadal jesteś chory, ale dzięki rehabilitacji masz szansę na odzyskanie zdolności do pracy.
