Czternasta emerytura: Wniosek o wypłatę niekonieczny

Popyt to ekonomiczne pojęcie odnoszące się do ilości towarów lub usług, które uczestnicy rynku (konsumenci i przedsiębiorcy) są chętni i mogą kupić po danym cenie w określonym czasie. Popyt jest zwykle zależny od ceny, dochodu, gustów i preferencji konsumentów, oraz innych czynników. Te zależności są często przedstawiane za pomocą krzywej popytu, która pokazuje, jak zmienia się popyt w odpowiedzi na zmiany ceny. Popyt jest jednym z dwóch głównych elementów rynku, drugim jest podaż. Gdy popyt przekracza podaż, zwykle prowadzi to do wzrostu cen. Gdy podaż przekracza popyt, ceny zwykle spadają.