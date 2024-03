Nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty w formie dokumentu mobilnego (mLegitymacja). Od kiedy? Co się zmieni?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty w formie dokumentu mobilnego (mLegitymacja) m.in. w celu dostosowania do standardów technicznych w zakresie prezentacji dokumentów mobilnych w mObywatel 2.0. Gotowy jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie, które ma wejść w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Legitymacja emeryta–rencisty

Aktualnie zasady wydawania oraz wymiany i zwrotu legitymacji emeryta–rencisty, a także wzór tego dokumentu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz. U. poz. 560), zwanego dalej rozporządzeniem, wydanym na podstawie upoważnienia zawartego w art. 68 ust. 4 ustawy

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dlaczego trzeba zmienić wzór legitymacji?

Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wejście w życie w dniu 14 lipca 2023 r. ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 234) spowodowało konieczność dostosowania przepisów rozporządzenia do rozwiązań wynikających z tej ustawy. Ustawa o aplikacji mObywatel w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunkami udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji. Regulacje zawarte w tej ustawie zastąpiły dotychczasowe regulacje zawarte w art. 19e–19j ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.), na podstawie których przed dniem 14 lipca 2023 r. funkcjonowała aplikacja mObywatel.



Z tego powodu konieczne stało się również określenie nowego wzoru legitymacji emeryta-rencisty w postaci dokumentu mobilnego (mLegitymacji), m.in. w celu dostosowania do standardów technicznych w zakresie prezentacji dokumentów mobilnych w mObywatel 2.0.

Co nowego we wzorze legitymacji emeryta-rencisty

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że nowy wzór wizualizacji mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego uwzględnia również zmienioną szatę graficzną dokumentów prezentowanych w nowej wersji aplikacji mObywatel.



Ponadto z wzoru wizualizacji mLegitymacji została usunięta informacja o nieważności tego dokumentu. Powyższa zmiana nie wpłynie negatywnie na poziom weryfikacji ważności dokumentu przez podmioty trzecie.



Informacja na temat ważności dokumentu stanowi integralny element aplikacji i będzie widoczna podczas weryfikacji wizualnej dokumentu.



Na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, to do osoby weryfikującej należy decyzja w zakresie wyboru metody weryfikacji dokumentu mobilnego. Elementy, które mogą podlegać weryfikacji w celu potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu mobilnego regulowane są w art. 9 ust. 2 ustawy z o aplikacji mObywatel. Dostępne są trzy metody weryfikacji: wizualna, funkcjonalna, kryptograficzna.



Weryfikacja wizualna jest podobna do weryfikacji tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca może sprawdzić następujące elementy, np.:

- fotografię,

- datę ostatniej aktualizacji danych,

- zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,

- grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.



Jeśli podczas korzystania z ww. metody weryfikacji osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu, możliwe jest skorzystanie z metody funkcjonalnej. Polega ona na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. skanera QR kodów).



Możliwa będzie również weryfikacja mobilnej wersji legitymacji emeryta-rencisty metodą kryptograficzną, która jest najbardziej zalecana przez Ministra Cyfryzacji i może być realizowana przez weryfikację aplikacja-aplikacja, aplikacja-rozwiązanie webowe lub aplikacja-system. W przypadku weryfikacji aplikacja-aplikacja nie wymaga się integracji systemów teleinformatycznych, ale wymaga się, aby osoba weryfikująca posiadała urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją mObywatel posiadającą funkcjonalność skanowania QR kodów. W procesie weryfikacji jest walidowana zarówno ważność certyfikatu użytkownika aplikacji, jak również samego dokumentu mobilnego.



Jak wyjaśnia MRPiPS omawiany projekt rozporządzenia przewiduje udostępnienie zmienionej wizualizacji danych mLegitymacji w usłudze udostępnionej w nowej wersji aplikacji mObywatel (projektowana zmiana § 4 ust. 4 rozporządzenia).



Nowe rozporządzenie dokona również zmiany załącznika nr 2 do rozporządzenia w zakresie nowego wzoru mLegitymacji, udostępnionego na ekranie urządzenia mobilnego.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Omawiany projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty.