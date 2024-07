Ważny termin dla osób urodzonych po 1968 r. Decyzja tylko do końca lipca

Tylko do końca lipca trwa okno transferowe. Osoby, które urodziły się po 1968 r., mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na subkonto w ZUS czy do OFE.

Okno transferowe 2024

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy jej część – w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia – ma być zapisana na subkonto w ZUS, czy przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

- Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, ubezpieczony powinien przekazać wypełnione "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych", które ma symbol ZUS-US-OFE-03. Może to zrobić do końca lipca 2024 r. – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Formularz jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, na stronie internetowej Zakładu i w każdej placówce ZUS. Oświadczenie można dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez PUE, osobiście do placówki ZUS lub wysłać pocztą.

Czy wszyscy muszą składać oświadczenie?

Rzecznik zaznaczył, że oświadczenia nie muszą składać ubezpieczeni, którzy nie chcą zmieniać decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym i ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, będzie uruchomiony tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, a OFE stopniowo przekaże środki do ZUS, który zapisze je na subkoncie.

Do tej pory były dwa okienka transferowe: w 2014 i w 2016 r. Żadne z nich nie powodowało ustania członkostwa w OFE. Oświadczenie z roku 2014 decydowało o przekazywaniu składki do OFE od lipca 2014 r. Oświadczenie z roku 2016 aktualizowało sposób przekazywania składki.

Pierwsza umowa z OFE

ZUS wyjaśnił, że ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym z otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

Członkiem OFE można się również stać wtedy, gdy OFE będzie realizował dla ubezpieczonego w ZUS podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a on sam nie wskaże rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy współmałżonek, założy klientowi ZUS rachunek.

