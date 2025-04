Ok. 9 mln emerytów i rencistów otrzyma korespondencję z ZUS. Należy dokładnie przeczytać otrzymane dokumenty, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów

Ok. 9 mln emerytów i rencistów otrzyma korespondencję z ZUS. Należy dokładnie przeczytać otrzymane dokumenty. Chodzi o marcową waloryzację i dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.

W przesłanej w poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. informacji prasowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu wypłat dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - tzw. trzynastki. Wyniosły one 1 878,91 zł brutto. Trzynastki otrzymało ponad 8,8 mln osób, na łączną kwotę 16,5 mld zł brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął także coroczną wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W jednym liście od ZUS znajdować się będą dwie decyzje. Pierwsza z nich - o marcowej waloryzacji (WER), a druga zaś dotyczy dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (DRS), czyli tzw. trzynastki. W najbliższych tygodniach emeryci i renciści otrzymają ważne informacje dotyczące obu tych świadczeń. W jednej kopercie znajdą się dwie decyzje: waloryzacyjna i o przyznaniu dodatkowego świadczenia rocznego - przekazał Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Pierwsza decyzja zawiera informacje o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji, a także informacje dotyczące sumy pobranych składek i o zaliczce na podatek dochodowy. Decyzja ta zawiera także informację dotyczącą wysokości emerytury netto po wszystkich odliczeniach. Druga zaś, zawiera informacje dla wszystkich osób, które miały prawo do do wypłaty renty, emerytury lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS na dzień 31 marca 2025 roku o wysokości i wypłacie tzw. trzynastki. W przesłanym komunikacie ZUS podkreślił, że należy dokładnie przeczytać otrzymane dokumenty i upewnić się, że wszystkie dane są poprawne. Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów - wskazano w komunikacie. Wysyłka decyzji potrwa do końca maja.