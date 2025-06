ZUS: przyznamy z urzędu podwyżkę emerytury kobietom po ukończeniu 65 lat. Nawet o kilkaset złotych więcej co miesiąc

Okresowa emerytura kapitałowa a następnie docelowa - komu się należy?

- Emerytura docelowa przysługuje kobietom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkiniami OFE. W pierwszym etapie mogą one po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat ubiegać się o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresową emeryturą kapitałową. ZUS będzie wypłacał oba świadczenia do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn czyli 65 lat, chyba że prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to w dniu, w którym emerytka ukończy 65 lat, ZUS ustali ponownie wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu. W tej sprawie nie trzeba skradać żadnego wniosku - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskiego.

Warunek odpowiedniej sumy na subkoncie ZUS. Dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego w 2025 roku

Jednym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, jest odpowiednia suma środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 6964,40 zł (20 x 348,22 zł).

ZUS z urzędu przeliczy emeryturę po 65 roku życia. Nie trzeba składać wniosku

Wniosku o przeliczenie nie muszą składać emerytki, które były członkiniami OFE i nabyły uprawnienia do swojej emerytury od 1 października 2017 r. Im ZUS z urzędu obliczy ponownie świadczenie i zacznie wypłacać emeryturę docelową od dnia ukończeniu przez nie 65 roku życia. Natomiast kobiety, które były członkami OFE i po raz pierwszy występują z wnioskiem o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny, w wysokości ich emerytury Zakład uwzględni środki, które zgromadziły na subkoncie w ZUS-ie.



- Nie muszą również składać wniosku kobiety, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Zakład sprawdzić z urzędu, czy emerytura docelowa obliczona na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS-ie jest wyższa, czy też dotychczas wypłacana renta rodzinna po zmarłym małżonku i wypłaci świadczenie korzystniejsze – tłumaczy Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.