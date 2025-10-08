REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Zdradzeni emeryci? Wstrząsająca petycja żąda zwolnienia z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci – padają mocne oskarżenia wobec państwa i polityków

Zdradzeni emeryci? Wstrząsająca petycja żąda zwolnienia z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci – padają mocne oskarżenia wobec państwa i polityków

08 października 2025, 16:20
Adam Kuchta
Adam Kuchta
emeryci PIT dzieci
ShutterStock

Do Sejmu trafiła petycja BKSP-155-X-651/25, której autorem jest Adam Nycz. Dokument dotyczy zwolnienia przychodów z tytułu otrzymywanych emerytur z ZUS przez rodziców, którzy wychowali co najmniej dwójkę dzieci, z podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozwiń >

Autor petycji nie owija w bawełnę – jego słowa są pełne emocji, gorzkich wspomnień i ostrych oskarżeń pod adresem polityków wszystkich opcji. To głos nie tylko w sprawie prawa podatkowego, ale także apel o sprawiedliwość międzypokoleniową, której w Polsce – zdaniem autora – dramatycznie brakuje.

„Prezydent zapomniał o emerytach” – dlaczego petycja powstała właśnie teraz

Punktem wyjścia stała się inicjatywa ustawodawcza prezydenta Karola Nawrockiego, ogłoszona 8 sierpnia 2025 roku w Kolbuszowej. Prezydent zapowiedział zwolnienie z PIT rodziców co najmniej dwójki małoletnich dzieci.

Adam Nycz odpowiada: „Prezydent Polski Karol Nawrocki na spotkaniu z wyborcami w Kolbuszowej w dn.08.08.2025 r. wystąpił z inicjatywą ustawodawczą zwolnienia z płacenia podatku PIT rodziców co najmniej dwójki małoletnich dzieci. Prezydent zapomniał o emerytach, którzy wychowali, wykształcili i niejednokrotnie kupili mieszkania swoim dzieciom i nie otrzymali z budżetu państwa jakiejkolwiek pomocy na przygotowanie swoich dzieci do życia w społeczeństwie obywatelskim traktując to, jako swój rodzicielski i patriotyczny obowiązek.”

Nycz podkreśla, że obecni seniorzy przez całe życie dawali z siebie wszystko, aby wychować swoje dzieci, a dziś państwo nie oferuje im nic w zamian.

800 zł dla młodych rodziców, a dla emerytów – głodowe świadczenia

W petycji pojawia się wyraźne porównanie dwóch rzeczywistości: hojnego wspierania rodziców w ostatnich latach i całkowitego pomijania emerytów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Władza ustawodawcza w ostatnich latach chcąc zaradzić klęsce demograficznej w Polsce przyznała młodym rodzicom dodatki pieniężne na wychowanie dzieci w kwocie 800 zł na każde dziecko bez żadnych progów dochodowych. Te dodatki nie wiedzieć czemu dostają też obcokrajowcy, choćby z Ukrainy. Aktualni emeryci są poszkodowani podwójnie, bo w czasie gdy oni wychowywali dzieci nie otrzymywali żadnych dodatków, ani jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.”

Według autora, to podwójna niesprawiedliwość: nie tylko nic nie dostali, kiedy wychowywali dzieci, ale też teraz ich głodowe emerytury są pomniejszane przez kolejne podatki i składki.

Symboliczne dodatki tylko dla przedsiębiorców – wspomnienia z lat 90.

Autor przypomina, jak wyglądała sytuacja w latach 90., kiedy wychowywano dzieci bez wsparcia państwa.

„Nawet dodatków rodzinnych nie było, bo premier Leszek Miller tak ustawił progi dochodowe, że każdy kto miał dochody ze stosunku pracy nie otrzymywał nawet symbolicznego dodatku rodzinnego, bodaj w latach 90-ych ub. wieku w wysokości 60 zł. Te symboliczne dodatki na dzieci dostawali tylko przedsiębiorcy, bo w swoich firmach jak zwykle wykazywali straty zamiast dochodu.”

Co więcej: „Rodzice dzieci pracujących na umowach o pracę i uczciwie płacący podatki nie dostawali też na swoje dzieci-studentów stypendiów socjalnych, a jedynie skromne stypendia naukowe.” To oznaczało, że całe pokolenie seniorów zostało pozbawione realnej pomocy, a dziś – jak twierdzi Nycz – wciąż są pomijani przy dzieleniu środków z budżetu.

Obietnice PSL i podniesienie wieku emerytalnego – oskarżenia wobec polityków

Petycja jest pełna odniesień do konkretnych partii i polityków. Najpierw obrywa się PSL-owi.

„Partia PSL od 1993 r. przy każdych wyborach obiecuje zwolnienie emerytur z podatku PDOF, a gdy dochodzi do władzy, to rękami swojego Prezesa i ówczesnego Ministra Pracy dr W. Kosiniaka-Kamysza potrafiła dokonać ‘reformy’ systemu emerytalnego podnosząc wiek emerytalny do 67 roku życia, tak obłudnie potrafi postępować ta niby ‘chłopska’ partia.”

Dla Nycza to dowód, że polityczne obietnice od dekad nie mają żadnej wartości.

Donald Tusk przejął oszczędności Polaków – gorzkie słowa o OFE

W petycji pojawia się również bardzo mocny zarzut wobec Donalda Tuska i Andrzeja Rzeplińskiego. „Premier Donald Tusk zaś przy pomocy swojego sterowalnego i upolitycznionego Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego przejął oszczędności Polaków na emeryturę z II Filara OFE, o których premier Jerzy Buzek zapewniał, że stanowią indywidualną własność wpłacających je pracowników i wydał na bliżej nieokreślone wydatki publiczne, powiększając aktualny dług budżetowy do blisko 2 bln PLN, co praktycznie jest niemożliwe przez Polskę do spłacenia.”

Według autora, decyzje te były ciosem w zaufanie obywateli do państwa i zrujnowały ich bezpieczeństwo emerytalne.

Perfidia Polskiego Ładu – krytyka PiS i Mateusza Morawieckiego

Nycz nie oszczędza także Prawa i Sprawiedliwości. „PIS z kolei ‘Polskim Ładem’ wyjątkowo niesprawiedliwie potraktował emerytów, bo podniósł składkę zdrowotną + podatek PIT z 17 na 19% i teraz jak emeryt-inwalida ma ulgę podatkową, to od wydanych pieniędzy nie może sobie odliczyć 17%, a tylko 12% poniesionych kosztów.”

I dalej: „Było to wyjątkowo perfidne ze strony PIS, a media o tym nie piszą, a premier M. Morawiecki mówił w TV-PIS, że obniżają podatek PIT do 12%, ale o tym że wprowadził parapodatek czyli składkę zdrowotną 7%, to już polityk milczał.”

Składka zdrowotna jest podatkiem, a nie składką – dramat emerytów w służbie zdrowia

Autor bardzo mocno krytykuje obecny system ochrony zdrowia: „Składka zdrowotna jest podatkiem, a nie składką, bo nie dostajemy za nią ekwiwalentnej usługi publicznej, gdy na wizytę do lekarza specjalisty czeka się ponad rok czasu i trzeba udać się na wizytę prywatną w cenie 300–1000 zł, która nie jest przez NFZ refundowana.”

I dodaje: „Zatem za opiekę medyczną polski obywatel płaci podatek zdrowotny, który niczego nie gwarantuje i z opodatkowanych PIT-em pieniędzy płaci za usługę medyczną u lekarza prowadzącego prywatną praktykę.”

KRUS – wielka luka podatkowa

Jednym z najmocniejszych fragmentów dokumentu jest krytyka KRUS. Nycz uważa, że to właśnie tam znajdują się środki, które mogłyby zasilić budżet i pozwolić na ulgę dla emerytów.

„Trzeba wreszcie poruszyć temat osobnej kasty w PL tzn. ‘biednych i ubogich’ medialnie rolników, którzy płacą symboliczne składki na KRUS, PIT-u w ogóle nie płacą, składkę zdrowotną symboliczną, mają nieopodatkowane dopłaty z UE do każdego ha ziemi rolnej i osiągają roczne dochody netto niejednokrotnie na swoich farmach 100–500 ha ponad 1 mln PLN.”

I dalej: „Dotacja do KRUS-u z budżetu państwa czyli z tego emeryckiego PIT wynosi ponad 90% (27.427.610.000 PLN w 2024 r.) i każdy kto kupi sobie ponad 1 ha ziemi może się w tej instytucji ubezpieczyć.”

Elementarna sprawiedliwość międzypokoleniowa – sedno petycji

Cała petycja zmierza do jednego postulatu – zwolnienia z PIT rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci.

„Dlatego uczciwość pokoleniowa wymaga, aby rodzice dzieci, które zostały wychowane i wykształcone w Polsce, a teraz pracują w Polsce i tutaj płacą podatki zostali zwolnieni z płacenia podatku PIT od otrzymywanych emerytur, jeśli ustawodawca zwolnił już z tego podatku pracowników do 26 roku życia, a teraz ma zamiar zwolnić rodziców małoletnich dzieci.”

Na końcu autor stawia sprawę jasno: „Dlatego jakaś elementarna sprawiedliwość międzypokoleniowa wymaga, aby obecni 70-cio i 80-cio latkowie coś z tych przemian po 1989 r. w Polsce materialnie mieli, kiedy dożywają powoli do końca swojego życia. Niestety politycy jakoś dziwnie o tym zapominają i trzeba się o swoje dopominać w petycjach.”

Podstawa prawna:

Petycja w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów z tytułu otrzymywanych emerytur przez rodziców, którzy wychowali co najmniej dwójkę dzieci. Nr BKSP-155-X-651/25

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Prawo
