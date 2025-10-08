REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » 500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.

500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.

08 października 2025, 12:40
Katarzyna Kania
Prawnik
senior, pieniądze, świadczenie
500+ dla seniora, wszystko co musisz wiedzieć o nowym świadczeniu. Wnioski można składać już od 3 listopada 2025 r.
Shutterstock

Rząd w celu wykluczenia ubóstwa energetycznego wprowadził od 30 września ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. W związku z podwyżkami cen ogrzewania systemowego (nawet o 80-90%), ustawodawca postanowił wesprzeć najuboższe gospodarstwa. Jednocześnie ustawodawca scedował obsługę wniosków dot. bonu ciepłowniczego na gminy.

Okresy wsparcia i terminy składania wniosków

Wnioski dotyczą dwóch okresów:

  • od 1 lipca do 31 grudnia 2025 r.
  • od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Kryteria dochodowe

Ustawodawca zastosował kryterium dochodowe w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych, dochód nie może przekroczyć 3272,69 miesięcznie, w przypadku gospodarstw wieloosobowych 2454,52 miesięcznie.

Ustawodawca również zastosował kryterium kosztów ogrzewania, które musza wynosić minimum 170 zł/GJ netto.

Za rok 2025 można uzyskać od 500zł do 1750zl, a za rok 2026 od 1000zł do nawet 3500zł.

Wnioski o bon ciepłowniczy za drugą połowę 2025 r. można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeśli zaś chodzi o I połowę 2026, to wnioski należy złożyć od 1 czerwca do 31 lipca.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o bon ciepłowniczy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w urzędzie gminy lub online przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Ustawodawca określił wzór wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego. Należy w nim określić imię, nazwisko, obywatelstwo, pesel oraz nr i serie dokumentu tożsamości. Nadto pełny adres miejsca zamieszkania i nr rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota bonu ciepłowniczego. Jeśli gospodarstwo jest więcej niż jednoosobowe, to należy podać również dane pozostałych członków gospodarstwa.

W drugiej części wniosku należy określić, czy wnioskodawca jest odbiorcą ciepła.

W przypadku odpowiedzi NIE, wnioskodawca dołącza do wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, właściciela lub zarządzającego budynkiem, lub innego podmiotu zobowiązanego do zapewnienia dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego. I dalej wypełnia wniosek.

W przypadku odpowiedzi TAK, wnioskodawca przechodzi dalej.

W następnej kolejności należy podać nazwę przedsiębiorstwa energetycznego dostarczającego ciepło z systemu ciepłowniczego oraz jednoskładnikową cenę ciepła netto.

Ustawodawca ustanowił, iż ponoszone koszty ogrzewania muszą przekraczać 170 zł/GJ netto.

Co oznacza „170 zł/GJ netto”?

Cena „170 zł/GJ netto” oznacza, że za każdy zużyty gigadżul energii (GJ) należy zapłacić 170 złotych, bez podatku VAT.

GJ (gigadżul) to jednostka miary energii, stosowana najczęściej w rozliczeniach za ogrzewanie, gaz lub inne nośniki energii. 1 GJ to 1 000 megadżuli (MJ). Można również przeliczyć GJ na kWh - 1 GJ (gigadżul) = 277,78 kWh. Czyli: 170 zł/GJ netto

170 zł ÷ 277,78 kWh ≈ 0,612 zł/kWh netto.

Bon ciepłowniczy zostanie przyznany tylko wtedy gdy kwota kosztów ogrzewania przekroczy 170 złotych netto za 1 Gigadżul.

W dalszej III części należy uzupełnić informacje o dochodach zarówno wnioskodawcy jak i współlokatorów.

Wniosek kończy się oświadczeniem o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji oraz pouczeniem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383)

Wzory dokumentów opublikowane przez Ministra Energii

Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy o bonie ciepłowniczym, Minister Energii określił, celem udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu:

  1. wzór wniosku o wypłatę bonu ciepłowniczego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku;
  2. wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy o bonie ciepłowniczym – wydawanego na rzecz wnioskującego o wypłatę bonu ciepłowniczego przez spółdzielnie, wspólnotę mieszkaniową, właściciela lub zarządzającego budynkiem, lub inny podmiot zobowiązany do zapewnienia dostarczania ciepła do gospodarstwa domowego.

Zasada „złotówka za złotówkę” przy wypłacie świadczenia

Wsparcie będzie wypłacane według zasady „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie będzie przysługiwać również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale w pomniejszonej wysokości – dokładnie o kwotę przekroczenia.

Dzięki temu osoby, które nieznacznie przekraczają próg dochodowy, nie zostaną całkowicie pozbawione pomocy.

Minimalna kwota wypłacanego bonu wynosi 20 zł – jeśli wyliczona kwota wsparcia będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Źródło: INFOR
