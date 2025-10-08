REKLAMA

W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?

W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?

08 października 2025, 16:05
W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?
W październiku 2025 r. RPP obniżyła stopy procentowe. O ile i kiedy spadną raty kredytów?
W dniu 8 października 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Stopa referencyjna będzie wynosić od jutra (9 października) 4,5%. To oczywiście dobra wiadomość dla osób spłacających lub planujących zaciągnąć kredyt hipoteczny. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że w przypadku kredytu na kwotę 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat rata spadnie o kolejne 83 zł. Łącznie, po czterech tegorocznych obniżkach, zmniejszy się o 458 zł – z 3 651 zł do 3 193 zł. Jeszcze większą obniżkę, bo wynoszącą 838 zł, można uzyskać poprzez refinansowanie kredytu z 2022 r. z oprocentowaniem 9%.

Kiedy spadną raty kredytów i o ile?

Po październikowej obniżce stóp procentowych raty nie spadną od razu. W tym miesiącu zwykle pozostaną na dotychczasowym poziomie, ponieważ aktualizacja oprocentowania odbywa się raz na 3 lub 6 miesięcy. Z kolei rata maleje dopiero po miesiącu od takiej aktualizacji.

Raty kredytów po obniżce stóp procentowych NBP o 0,25 pp

rankomat.pl

Należy też pamiętać, że wyliczenia te dotyczą nowo udzielonego kredytu z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku kredytów zaciągniętych kilka lub kilkanaście lat temu spadek raty zazwyczaj będzie mniejszy.

Z kolei raty kredytów z oprocentowaniem stałym spadną dopiero po zakończeniu okresu obowiązywania stałej stawki, który zwykle wynosi 5 lat. Jeśli więc ktoś zaciągnął taki kredyt np. w 2022 r., oprocentowanie i rata spadną dopiero w 2027 r.

Oprocentowanie stałe można obniżyć poprzez refinansowanie

Proces obniżenia raty można jednak przyspieszyć poprzez refinansowanie, czyli zaciągnięcie nowego kredytu, który pozwoli przed terminem spłacić stary. Oprocentowanie nowego kredytu będzie od razu niższe, uwzględniając obecny poziom stóp procentowych.

W przypadku kredytu wypłaconego w połowie 2022 r., którego zadłużenie wynosi 500 000 zł, obniżenie oprocentowania z 9% do 6,5% pozwoli zmniejszyć ratę o 838 zł (z 4 116 zł do 3 278 zł).

rankomat.pl

Wadą tego rozwiązania jest konieczność ponownego przejścia całego procesu badania zdolności kredytowej i przyznania kredytu. Czasami jednak już sama konkurencyjna oferta wystarczy, by wynegocjować obniżenie oprocentowania dotychczasowego kredytu.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
