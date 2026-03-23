Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Praca seniora » Teraz łatwiej o wniosek do ZUS. Kto może zyskać na przeliczeniu emerytury?

Teraz łatwiej o wniosek do ZUS. Kto może zyskać na przeliczeniu emerytury?

23 marca 2026, 17:54
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Wniosek ERPO teraz również online
Od 13 marca 2026 r. wniosek ERPO można składać również w formie elektronicznej w portalu eZUS. To ważne ułatwienie dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Jak informuje ZUS, rocznie takich dokumentów wpływa ponad 700 tysięcy. Teraz świadczeniobiorcy mają wybór czy wniosek składać w papierowej, czy też w elektronicznej formie.

Dlaczego ERPO to tak popularny formularz?

Wniosek ERPO ponownego obliczenia świadczenia emerytalno-rentowego. Taki formularz składają do ZUS-u osoby, które mają już przyznaną emeryturę lub rentę i chcą ją na nowo przeliczyć.

Najprościej rzecz ujmując, ZUS przeliczy emeryturę w trzech sytuacjach:

1. Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy przy składaniu wniosku o świadczenie emeryt lub rencista nie dysponował wszystkimi dokumentami potwierdzającymi okresy ubezpieczenia uwzględniane przy określaniu wysokości świadczenia.

2. Drugi przypadek dotyczy osób, które dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę czy rentę albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia.

3. A trzecia sytuacja, to praca i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne już po przyznaniu emerytury.

„Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym” – czytamy w komunikacie ZUS.

Kiedy warto składać wniosek do ZUS-u?

W praktyce zatem ZUS najczęściej przeliczy na nowo świadczenie, jeżeli wniosek jest poparty nowymi dokumentami. Może się bowiem zdarzyć, że senior nadal pracuje pomimo przejścia na emeryturę albo odnalazł stare świadectwo pracy.

Przykład

Przykładowe dokumenty, które umożliwiają przeliczenie emerytury to m.in. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, książeczka wojskowa, wpisy w „książeczkowym” dowodzie osobistym np. o zatrudnieniu, legitymacje związków zawodowych.

Co ważne, do ponownego przeliczenia potrzebny jest wniosek, ZUS nie robi tego z urzędu. Kiedy składać wniosek ERPO?

  • gdy wniosek dotyczy odnalezionej dokumentacji sprzed przyznania emerytury, to można go złożyć w każdym momencie.
  • jeżeli zmiana ma wynikać z aktywności zawodowej emeryta czy rencisty, to wniosek składa się raz w roku, po zakończeniu kwartału kalendarzowego.

Czy przeliczona emerytura może być niższa?

Co jeśli po przeliczeniu okaże się, że senior otrzymywać niższą emeryturę z ZUS-u? W takiej sytuacji ZUS nadal będzie wypłacał emeryturę lub rentę w dotychczasowej wysokości.

Szczegółowe zasady dotyczące ponownego przeliczania emerytur i rent ZUS publikuje na swojej stronie internetowej https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/przeliczanie-emerytur-i-rent

