Renta wdowia 2025 r. Jak przygotować się do wizyty w ZUS? Jakie dokumenty przygotować? Co należy zrobić przed złożeniem wniosku o rentę wdowią? Od 1 stycznia 2025 r. do ZUS wpłynęło ponad 298,3 tys. wniosków o rentę wdowią.